Италия рассматривает возможность возвращения посла в Киев, - МИД

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения посла в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iL Fatto Quotidian.

"Италия рассматривает возможность возвращения посольства в Киев для обеспечения безопасности. Это предполагает анализ безопасности на местах, что мы и делаем, и координацию со всеми нашими партнерами", - заявил Ди Майо.

Он также добавил, что возвращение посла Пьера Франческо Зазо в Киев - это отличный сигнал, который позволит Италии быть ближе к украинским институтам и украинскому народу.

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