Война в Украине может продолжаться годами, - Столтенберг
Хотя Россия сейчас концентрирует свое наступление на востоке Украины, НАТО не видит "никаких признаков" того, что цель Владимира Путина по контролю над всей страной изменилась. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что война может продолжаться годами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свое стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может продолжаться долго, многие месяцы или даже годы", - сказал он.
Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в среду и четверг, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.
Киев требует танков и истребителей в дополнение к системам обороны, уже предоставленным Западом.
"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", - сказал Столтенберг.
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"Війна в Україні триватиме роками"
Аналітегі срані.
А на більше у Россії економіки не вистачить.
Дайте танки, самолеты, САУ и РСЗО и мы закончим эту войну за пару месяцев!
Но за 8 лет можно было и своё начать делать. Турция за год построила современный и технологичный завод по производству боеприпасов. За 25 млн.$.
А так некуй свистеть лучше не отвлекайтесь от подачи ,,патронов,,.
И прекратите уже эту истерику.. сцыкуны натовские.
Самий швидкий шлях - вступ в НАТО. Якби нас сьогодні взяли - завтра х.йло здувся, або застрелився.
,, мы все нашим -- мирным путём ,,
Как пытались решить в 2014 году
Самолеты, ракеты земля-вода, танки и эти бесполезные бмп-1 намного менее эффекты из расчета стоимости и веса на пользу. Ущерба как такового они не нанесут, у кацапов не так много ракет осталось для кораблей, а потопить корабль крайне сложно не у берега, а с работающей защитой. Хотя торпеды можно попробовать наземного базирования. Но вместо этого лучше использовать информационную угрозу, что мы поставили торпеды, мы поставили антикорабельные ракеты, учим украинских пилотов летать на ф35 (отправить пару штук на тренировки для фоток). Это хорошо будет давить на трусливых кацапов, но при этом почти ничего не стоить.
озброїти українців так , щоб ***** навіть непомикало нажаль ні
Нас це не влаштовує!
Нам потрібні дві речі:
1. Санкції мали би бути ніщивними (як нам казали), щоб агресор не міг їх витримувати
2. Зброя має бути не лише для стримування (хоча за неї велика дяка), але і для ЗВІЛЬНЕННЯ, тобто для просування. Так звана "наступальна" зброя для звільнення СВОЄЇ території - це не агресія!
Може Столенбергу дійсно краще пійти працювати в банк?
допомагати Росії обходити санкції;
"заплющювати очі" на допомогу Росії Китаю, в тому числі через "треті країни", як от КНДР, Грузія тощо;
затягувати допомогу Україні важким озброєнням;
потугами "заморозити конфлікт", дипломатичним шляхом, через "гнилі перемовини", через тиск на на наших військових, політичне керівництво.
Фактично, Столтенберг, озвучуючи подібні наративи, вже, фактично, намагається чинити на Україну, її керівництво, народ, військових - психологічний тиск, фактично, намагаючись залякати нас перспективою "довгої війни".
Це не можна розцінити ніяким іншим чином, як спробу примусити Україну, Український народ до прихованої, повзучої капітуляції перед Росією, яка вже офіційно оголосила геноцид Українців, їх цілковите винищення як нації метою своєї війни.
Також, такі заяви, фактично й безпосередньо направлені на дискредитацію НАТО в очах громадян України й безпосередньо "працюють" в інтересах країни-агресора - Російської Федерації.
Відповідно цього, можна зробити висновок, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, має особисте зацікавлення в просуванні в публічному просторі ворожих до України наративів, в просуванні наративів, які шкодять самому Північно-Атлантичному Альянсу в довгостроковій перспективі, підривають його зсередини, підривають довіру до нього в країн, котрі є його членами або ж мають намір вступити до цієї організації.
То, что Кремль так нагло декларирует "Евразия открытая от Лиссабона до Владивостока" на самом деле нужно читать между строк "Гнилая ваша демократия, будущее за авторитаризмом и пожизненными правителями"