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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война в Украине может продолжаться годами, - Столтенберг

столтенберг

Хотя Россия сейчас концентрирует свое наступление на востоке Украины, НАТО не видит "никаких признаков" того, что цель Владимира Путина по контролю над всей страной изменилась. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что война может продолжаться годами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свое стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может продолжаться долго, многие месяцы или даже годы", - сказал он.

Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в среду и четверг, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

Киев требует танков и истребителей в дополнение к системам обороны, уже предоставленным Западом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные чиновники допускают, что Путин может еще раз попытаться захватить Киев, несмотря на изменение стратегии - CNN

"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", - сказал Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9968) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+41
Хер там ,ВСУ это не НАТО ,разхерачим кацапов как Бог черепаху .
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06.04.2022 18:25
+34
не треба поводитися невдячно, саме завдяки країнам НАТО маємо ******* озброєння
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06.04.2022 18:29
+31
ахінею несеш саме ти, послухай розумну людину:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVlEt98ycwj8yHknUklggtuLi27ZyvI6jjYSjz3UUmzCSErERVg5L-aNfivskykfpQAoxW0lYzpNZVTrAfzVXIjh2-8M92JnhBkZRCWGrb_mQJreuTS9rL2V9El-hBvR0aOn48aUsKx7UjwrfMX655unY9vTiGJa-LiZunYrn22dQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Тарас Чорновіл
... І на останок, про "безсилість НАТО, відсутність допомоги індивідуальних друзів, а не колективну підтримку" та інше. Ідіоти зелені, все те, що ми отримуємо від окремих країн НАТО, це і є допомога НАТО. Жоден з європейських членів не ризикнув би допомогти зброєю, якби їм в середині Альянсу відразу ж не компенсували цю втрату власної обороноздатності. А ще, якби не діяла 5 стаття про колективний захист кожного, хто сьогодні наривається на ненависть фашистського рашистану. Надаючи колосальну підтримку нам, США й Великобританія, насправді, роблять це не для нас і тим більше не для нашого клептократичного режиму, перенасиченого московськими кротами. Вони допомагають нам, бо за нами вже територія країн НАТО, захищати яких вони зобов'язалися, а знищивши Україну каZZ@пня гарантовано попре й туди. Усе, що ми отримуємо сьогодні: від розвідданих та космічних знимок у режимі реального часу й до важкого озброєння, яке нарешті почало заходити в Україну, це не просто від Естонії, Польщі, Литви, Словаччини або ж США чи Британії. Це якраз від НАТО на основі їхніх складних внутрішніх рішень і взаємних зобов'язань.
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06.04.2022 18:38
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Так , а ви ж НАТО самі кричете про нещівні санкції Заходу, які економіку РФ розірвуть за місяці, а тут - годами!?
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06.04.2022 18:42 Ответить
Хорошо воевать будете дадуть
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07.04.2022 03:36 Ответить
Если углеводороды у них не покупать и обеспечить Украину оружием , я не думаю, что они долго продержаться
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06.04.2022 18:45 Ответить
в том-то и дело...
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06.04.2022 22:09 Ответить
"Війна в Україні триватиме 72 години"
"Війна в Україні триватиме роками"

Аналітегі срані.
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06.04.2022 18:45 Ответить
А як же їхні НЕЩІВНІ САНКЦІЇ
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06.04.2022 18:49 Ответить
Мабуть згадають план штанмаера то війна на віки,німці прикормлені путлером в цьому допоможуть.
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06.04.2022 18:47 Ответить
пішов в жопу,гадалка ще одна
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06.04.2022 18:49 Ответить
Перефарбований бронеавтомобіль Bushmaster 4x4 від австралійської армії з українським прапором. https://www.armyrecognition.com/defense_news_april_2022_global_security_army_industry/repainted_with_ukrainian_flag_australian_bushmaster_armored_vehicles_ready_to_be_sent_to_ukraine.html Перефарбовані з українським прапором австралійські бронеавтомобілі Bushmaster, готові до відправки в Україну | Новини оборони Квітень 2022 Глобальна безпека армійської промисловості | Глобальна індустрія новин оборонної безпеки армія 2022 року | Архів Новини року (armyrecognition.com)
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06.04.2022 18:50 Ответить
Та коли ж вони вже на фронті будуть, 3 дня вже це говорять про праор, але ще в Австраліїї !
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06.04.2022 18:53 Ответить
Єнс, скільки ти років протираєш свою жопу, сидячи в кріслі голови НАТО? В Україні вже й без того війна йде більше 8 років!!! А ти про віну роками! Здивував мля!
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06.04.2022 18:52 Ответить
США звернулися до Кіпру з проханням доставити в Україну танки Т-80У, БМП-3, зенітно-ракетні комплекси С-300 і ТОР-М1, а також вертольоти Мі-35П
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06.04.2022 18:52 Ответить
Хм, а як вказана техніка потрапить в Україну з Кіпру, якщо морські шляхи в Україну заміновані? Чив кіпріотів є велика транспортна авіація?
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06.04.2022 18:54 Ответить
Америка поможе. Все буде добре. Телепортірують зразу на фронт.
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06.04.2022 19:08 Ответить
Ооо, а Кіпр до чого!??
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06.04.2022 18:55 Ответить
Згідно з військовим балансом 2021 року, кіпрська армія має в цілому 82 радянського виробництва Т-80У , 43 гусеничні броньовані БМП-3 , шість 9К331 ТОР-М1 (кодове позначення НАТО SA-15 ********), 11 Мі-35П Hind-E. Кіпр був оснащений С-300 PMU1 радянського виробництва, які були передані Греції після Кіпрської ракетної кризи.
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06.04.2022 19:10 Ответить
Це є добре!
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06.04.2022 19:50 Ответить
Что за хрень ты несешь,винторогий пацак, откуда на Кипре такое совково-рашистское оружие? Ты редкостный заповедный длбб,такие только на рф водятся
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06.04.2022 20:37 Ответить
Без паніки круасан, америка знає що робить. Вся інфа з ЦРУ. Тобі недано знать, бо ти круасан
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06.04.2022 20:55 Ответить
Позвони мені ублюдок поговоримо, розкажеш про свої страхи та переживання та який ти чмо. т. 0-800-501-482
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06.04.2022 21:07 Ответить
Німці нам "пару годин давали" цей про роки несе якусь хрінь. Які роки? Українці мають купу планів на літо, дамо ***** русні і влаштуємо собі, день перемоги, а кацапскій швалі буде просто "день бутилізації"
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06.04.2022 18:53 Ответить
Так вона вже роками триває, якщо рахувати з Криму та Донбасу.
А на більше у Россії економіки не вистачить.
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06.04.2022 18:54 Ответить
Это Столтенберг так намекает, что тяжелое вооружение нам не дадут и будем мы обороняться до посинения?
Дайте танки, самолеты, САУ и РСЗО и мы закончим эту войну за пару месяцев!
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06.04.2022 18:55 Ответить
А че за 8 лет не купили это вооружения, и во всем теперь ната виновато..
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07.04.2022 03:37 Ответить
Нам никто ничего не хотел продавать до 24.02.22
Но за 8 лет можно было и своё начать делать. Турция за год построила современный и технологичный завод по производству боеприпасов. За 25 млн.$.
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07.04.2022 08:32 Ответить
А НАТО нехай ще довше соплі пожує, то війна може ще й на Прибалтику, Польщу, Молдову та Словакію перекинутись. Через теріторію Молдови і так вже ракети пролітали
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06.04.2022 18:57 Ответить
Якби столтенберг не був таким сцикуном і не нив постійно, а постійно казав про те що треба надати Україні системи ППО, то ми б уже отримали б те що треба і б закрили небо. Не знаю які там спеціалісти та аналітики в нАТО, але ЗСУ їм та всьому світу показали чого варті всі ці оркські чмоні в наземних, тай і у повітряних боях. Єдина проблема це ракетні удари.
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06.04.2022 18:59 Ответить
НАТО має на увазі, що буде підтримувати Україну, навідь якщо війна буде тривати роками, читайте між стрічок
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06.04.2022 19:03 Ответить
Гадання на кавовій гущі, що має на увазі політик з організації стурбованих імпотентів, таке собі заняття.
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06.04.2022 19:10 Ответить
*импотенты* вам ,пацакам, с помощью ВСУ засадили уже по самые гланды,дальше будет заход сзади до выпячивания поросячьих глазенок...
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06.04.2022 20:48 Ответить
Ще один свідок НАТИ виліз.
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07.04.2022 08:11 Ответить
Если до владивостока то да...может рик два..
А так некуй свистеть лучше не отвлекайтесь от подачи ,,патронов,,.

И прекратите уже эту истерику.. сцыкуны натовские.
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06.04.2022 19:04 Ответить
Він не каже " буде ", а каже " може" , оцінюючи можливості як України, так і орди. Згоден , що до перемоги ще дуже далеко, бо вона реальна лише за умови краху нинішньої росії. От коли крах орди - тоді перемога. Скільки треба для цього часу - мабуть немало.
Самий швидкий шлях - вступ в НАТО. Якби нас сьогодні взяли - завтра х.йло здувся, або застрелився.
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06.04.2022 19:04 Ответить
Шкода, що не існує технічних засобів зміни курсу ворожої ракети в процесі польоту. Профілактичний приліт рашистського "Калібру" скажімо, по парламенту ******-рейху, надасть впевненості еуропейським торгашам і НАТОлєрастам в тому, скільки буде тривати ця війна.
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06.04.2022 19:05 Ответить
цікаво! скільки тут ідіотів розвелося! ви розуміє скільки часу ми б протрималися без цього " сцикливого, тупого і т.д. " НАТО??? чи просто прикидаєтеся дурачками? Чи просто хайпу захотілося як вові?
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06.04.2022 19:14 Ответить
Цікаво, скільки тут мастурбуючих на святе НАТО розвелося?
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07.04.2022 08:27 Ответить
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06.04.2022 19:05 Ответить
Блін, може і мені експертом НАТО попрацювати? Зарплату погоджуюсь отримувати вдвічі меншу.
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06.04.2022 19:09 Ответить
Будет если только пойдём путём за словами пастора
,, мы все нашим -- мирным путём ,,
Как пытались решить в 2014 году
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06.04.2022 19:11 Ответить
Столтенберг шоб на твоєму смердячому язику за твої прогнози прищі повискакували
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06.04.2022 19:14 Ответить
Краще - прищі сифілітичного генезу, внаслідок активного вилизування цим язиком дупи путлєра
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06.04.2022 19:34 Ответить
Ну ***, Столтенберг, еще один любитель дешевого газа
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06.04.2022 19:16 Ответить
Нужны гаубицы (перевозимые и САУ), РСЗО дальнобойные, ракеты земля-земля, ПВО всех видов. Автоматы несколько миллионов и патроны к ним, переносные ракетные комплексы и ПЗРК.

Самолеты, ракеты земля-вода, танки и эти бесполезные бмп-1 намного менее эффекты из расчета стоимости и веса на пользу. Ущерба как такового они не нанесут, у кацапов не так много ракет осталось для кораблей, а потопить корабль крайне сложно не у берега, а с работающей защитой. Хотя торпеды можно попробовать наземного базирования. Но вместо этого лучше использовать информационную угрозу, что мы поставили торпеды, мы поставили антикорабельные ракеты, учим украинских пилотов летать на ф35 (отправить пару штук на тренировки для фоток). Это хорошо будет давить на трусливых кацапов, но при этом почти ничего не стоить.
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06.04.2022 19:20 Ответить
мост нужно крымский разнести... чем?
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06.04.2022 22:11 Ответить
Мы 9 лет воюем. Или для кого-то это было открытие? Очередная фаза горячая, которая продлится еще пару месяцев. Если ********* не рухнет то через лет 5 попрут опять. Эта война идет не первый год и будет еще длиться не один год. И если до эти баранов начинает доходить эта простая истина, то это даже хорошо. Есть надежда, что когда закончиться нынешняя горячая фаза, они не посчитают это окончанием войны и не побегут радостно снимать санкции.
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06.04.2022 19:24 Ответить
толково
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06.04.2022 20:54 Ответить
Ні ну на нато ******** не нападьот , а тому постачання буде прямопропорційним наступу ...
озброїти українців так , щоб ***** навіть непомикало нажаль ні
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06.04.2022 19:48 Ответить
Війна закінчеться тоді,коли цього захочуть українці. Ваше діло давати озброєння раз сц...те воювати. Про "аналітичні висновки" вже не говорю...
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06.04.2022 19:55 Ответить
Не дождутся! Россия столько не протянет.
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06.04.2022 19:59 Ответить
Столтенберг шльондра! якби не цей вилупок то закрили б небо і не було б Бучі, Гостомеля, Маріуполя! не загинули б мирні люди, і не були б згвалтовані дівчата! Мразь НАТОВСЬКА!
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06.04.2022 19:59 Ответить
Ти пельку стули пентюх.
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06.04.2022 21:59 Ответить
Тривати роками?!! І це заява голови військового блоку? А Україна що, має бути живим щитом роками?

Нас це не влаштовує!

Нам потрібні дві речі:

1. Санкції мали би бути ніщивними (як нам казали), щоб агресор не міг їх витримувати

2. Зброя має бути не лише для стримування (хоча за неї велика дяка), але і для ЗВІЛЬНЕННЯ, тобто для просування. Так звана "наступальна" зброя для звільнення СВОЄЇ території - це не агресія!

Може Столенбергу дійсно краще пійти працювати в банк?
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06.04.2022 20:09 Ответить
Війна роками можлива тільки за рахунок того, що її будуть навмисно усіма силами затягувати, як от:
допомагати Росії обходити санкції;
"заплющювати очі" на допомогу Росії Китаю, в тому числі через "треті країни", як от КНДР, Грузія тощо;
затягувати допомогу Україні важким озброєнням;
потугами "заморозити конфлікт", дипломатичним шляхом, через "гнилі перемовини", через тиск на на наших військових, політичне керівництво.

Фактично, Столтенберг, озвучуючи подібні наративи, вже, фактично, намагається чинити на Україну, її керівництво, народ, військових - психологічний тиск, фактично, намагаючись залякати нас перспективою "довгої війни".
Це не можна розцінити ніяким іншим чином, як спробу примусити Україну, Український народ до прихованої, повзучої капітуляції перед Росією, яка вже офіційно оголосила геноцид Українців, їх цілковите винищення як нації метою своєї війни.
Також, такі заяви, фактично й безпосередньо направлені на дискредитацію НАТО в очах громадян України й безпосередньо "працюють" в інтересах країни-агресора - Російської Федерації.
Відповідно цього, можна зробити висновок, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, має особисте зацікавлення в просуванні в публічному просторі ворожих до України наративів, в просуванні наративів, які шкодять самому Північно-Атлантичному Альянсу в довгостроковій перспективі, підривають його зсередини, підривають довіру до нього в країн, котрі є його членами або ж мають намір вступити до цієї організації.

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06.04.2022 20:15 Ответить
"містер памперс" ти нікчемний неадекват!!!
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06.04.2022 20:29 Ответить
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06.04.2022 20:31 Ответить
Як ви з заходу не будете Путіну помагати, то і до кінця весни не протриває!
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06.04.2022 20:31 Ответить
Ну так помогите, суки! Тут могут умереть миллионы из за вашей трусости! Не хотите ставить свои сапоги на Украинскию землю? ОК, тогда дайте оружие! Украине нужно ПВО, противо-карабельные ракеты, самолёты, броневые машины.
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06.04.2022 20:56 Ответить
Вообще очень странные заявления. У нас есть дипломаты, которые могли бы повести линию по выявлению возможных сепаратных отношений политиков стран ЕС, США на предмет новой "Ялты"? Вот прямо задать вопрос "Вы не даете реальной военной помощи и не вводите настоящие действенные санкции по причине, что вы считаете Украину не суверенной страной со своим выбором, а частью России? Вот так прямо и спросить пусть даже в кулуарах? Потому, что война которая ведёт Россия, действительно похожа на военную операцию по усмирению своей бунтующей провинции, старыми методами МВД СССР, КГБ СССР с применением особых "технологий" войск ВВ СССР (внутренние войска СССР- это страшные были войска и методы). Вот откуда звериная жестокость, блокада городов, террор населения. Только вопросы должны эти задавать старики Тарасюк, Огрызко те кто знает, что такое СССР и какие там были методы по усмирению республик. И очень странно, что старики молчат. А молодые Зеленские и прочие, они же просто не понимают, кто с ними воюет и во имя чего.
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06.04.2022 21:01 Ответить
как-то так вышло, что нет сцыкливее организации чем нато, и нет более лишней организации чем оон. взрыв...
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06.04.2022 21:04 Ответить
Да тут к сожалению всё намного трагичнейб чем сцыкливое нато. Орбан уже идёт на четвёртый срок? И пятый будет и шестой и седьмой. Венгры радуются ? Радуются. Орбан ты наш отец родной отец всех венгров. Маша Ле Пен и поддержка французов? Станет Маша во власть, будет сидеть на российском газе до старости и французы её вообще изберут королевой Франции и по совету из Кремля, согласятся со статусом королевы самодержавной. Вот что профинькала демократия. Отчасти она сама виновата. Ковидом, этой как оказалось игрой, окончательно растоптали международное право. Все как обезьяны прыгали радовались прививкам и ещё не так давно мы делились на ваксеров и антиваксеров. Забыли? Вот с чего все началось и с удобного газа, равно как и понимание того, что лучше всего газ покупать не у страны демократической (демократическая Россия его будет дорого продавать), а у правителя и самодержца.
То, что Кремль так нагло декларирует "Евразия открытая от Лиссабона до Владивостока" на самом деле нужно читать между строк "Гнилая ваша демократия, будущее за авторитаризмом и пожизненными правителями"
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06.04.2022 21:40 Ответить
одна проблемка в их влажних мечтах, пуйло пару недель и здохнет, параша 3-4 недельки и развалится. и не будет люпенши, и не будет остальних проституток
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06.04.2022 23:15 Ответить
війна йде з 2014 року
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06.04.2022 21:06 Ответить
Якщо і далі будуть тогувати з москалями,купляти нафту-газ, продавати запчастини до ракет,то так
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06.04.2022 21:41 Ответить
Цього сцикливого балабола пора міняти на Далю,тоді буде зовсім друга картина!
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06.04.2022 22:10 Ответить
Я тож так думаю, как минимум год россия можеть повоевать, украинцам надо это донести населению, вывести гражданских с востока, наладить ремонт техники на западе страны, Решить вопрлюос с резервами, все не так хорошо на данный момент..
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07.04.2022 03:40 Ответить
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