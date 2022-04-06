Война в Украине может продолжаться годами, - Столтенберг

Хотя Россия сейчас концентрирует свое наступление на востоке Украины, НАТО не видит "никаких признаков" того, что цель Владимира Путина по контролю над всей страной изменилась. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что война может продолжаться годами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свое стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может продолжаться долго, многие месяцы или даже годы", - сказал он.

Министры иностранных дел стран НАТО встречаются в среду и четверг, чтобы обсудить усиление поддержки Украины.

Киев требует танков и истребителей в дополнение к системам обороны, уже предоставленным Западом.

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"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", - сказал Столтенберг.