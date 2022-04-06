Війна в Україні може тривати роками, - Столтенберг

Хоча Росія зараз концентрує свій наступ на схід України, НАТО не бачить "жодних ознак" того, що мета Володимира Путіна з контролю над усією країною змінилася. Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що війна може тривати роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив своє прагнення контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ми повинні бути реалістами і розуміти, що це може тривати довго, багато місяців або навіть років", - сказав він.

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються в середу і четвер, щоб обговорити посилення підтримки України.

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Київ вимагає танків і винищувачів на додаток до систем оборони, вже наданих Заходом.

"Я не буду вдаватися в усі подробиці того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що в цілому те, що роблять союзники, має велике значення, включаючи деякі більш важкі системи в поєднанні з більш легкими системами", - сказав Столтенберг.