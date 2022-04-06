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Замминистра экономики хотят назначить экс-руководителя "Укрэксимбанка" Мецгера, обвиняемого в препятствовании журналистам, - СМИ

мецгер

Заместителем министра экономики Украины может быть назначен Евгений Мецгер – бывший глава правления государственного "Укрэксимбанка", обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Соответствующее предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр – министh экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – говорится в письме за подписью Свириденко, в котором оно также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

Напоминаем, с марта 2020 по октябрь 2021 года Евгений Мецгер занимал должность главы правления государственного "Укрэксимбанка". 11 октября 2021 года, после инцидента с нападением на съемочную группу программы "Схемы" в его кабинете, он написал заявление об уходе. Следствие квалифицировало его действия по статье 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения"). Сейчас дело Мецгера находится на стадии судебного разбирательства, однако из-за военных действий суды откладывают следующие заседания на неопределенное время.

Также читайте: Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отклонил результаты внутреннего расследования нападения на журналистов "Схем" и инициировал проведение нового

Автор: 

Минэкономразвития (652) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+60
Зовсім мозком потекли?
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06.04.2022 18:32
+42
блаЗЄнські в своєму стилі. Щоб ви видохли!
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06.04.2022 18:34
+39
Все стабильно и предсказуемо
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06.04.2022 18:32
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Зовсім мозком потекли?
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06.04.2022 18:32 Ответить
Вже давно, а ви не помічали?
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06.04.2022 19:04 Ответить
Та там его и не было? Не замечали?
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06.04.2022 19:28 Ответить
Кому ВОЙНА ,а кому - мать родна ! Татаров помогает Мертвечуку и Портнову с сыном призывного возраста бежать !Баканов 3 недели с начала войны не известно где шлялся !Клоунарий мстит оппозиции ,закрыв все оппозиционные каналы ЕСПРЕССО ,ПРЯМИЙ И 5-Й канал ‼️Назначает лично Зе своего Мецгера - бандита ,который спонсировал орков ДНР НА МИЛЛИОНЫ И ИЗБИВАЛ ЖУРНАЛИСТОВ ! Демченко и Д'ерьмак работают на врага ,как и раньше
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06.04.2022 19:29 Ответить
Клоунарий 🐲УЖЕ ПОТИРАЕТ СВОИ ВОРОВИТЫЕ ЛАПЫ ,ПРЕДВКУШАЯ ,как можно будет заработать на помощи для восстановления ,уничтоженной инфраструктуры -ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО ДУПЛЬ 🎬 2 ‼️
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06.04.2022 19:36 Ответить
Все стабильно и предсказуемо
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06.04.2022 18:32 Ответить
блаЗЄнські в своєму стилі. Щоб ви видохли!
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06.04.2022 18:34 Ответить
Немає слів.
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06.04.2022 18:34 Ответить
сподіваюсь це просто якийсь невдалий жарт(
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06.04.2022 18:34 Ответить
Навіть не мрій.
Коли все скінчиться, ти будеш "приємно" здивований, які рішення "під шумок" протягнули.
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06.04.2022 18:36 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
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06.04.2022 18:36 Ответить
новина все ж таки не "до кінця оформлена"....
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06.04.2022 18:37 Ответить
Каламой работает на рашистов
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06.04.2022 19:31 Ответить
Будет когда-то конец этой вакханалии или плять нет.
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06.04.2022 18:35 Ответить
Додано. Згодом у коментарі журналістам у комунікаційному офісі прем'єр-міністра повідомили: «Відповідний лист до офісу прем'єр-міністра не надходив. Прем'єр-міністр також не проводив співбесіди з вказаною особою».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
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06.04.2022 18:35 Ответить
"Собеседование" надо проводить не с "указанной особой", а с первой вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко. Причем "собеседование" из трех слов: "Ты что, совсем ******?"
Со Шмыгаля ведь не спросишь за назначение этой ********. Ему кого сказали - того он и назначил.
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06.04.2022 18:48 Ответить
не можу не погодитись вцілому)
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06.04.2022 18:50 Ответить
..это пZедец
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06.04.2022 18:38 Ответить
люди ермака, коломойского
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06.04.2022 18:38 Ответить
Люди тех, кто убивал в Буче
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06.04.2022 19:29 Ответить
Тут і не дивно...вороги обсіли Україну з усіх боків і добивають українців...І ми всі знаємо фамілії цих внутрішніх ворогів !!!
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06.04.2022 18:39 Ответить
***, ну если ВОЙНА страну не исправит, её уже ничто не исправит. ****** какой-то, как шваль может вылезти в такое время...
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06.04.2022 18:40 Ответить
Потому, что эта шваль никуда и не девалась. На манеже всё те же.
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06.04.2022 18:50 Ответить
А Ви чего чекали????))) Що та говоряща з бункера, з прикритою сракою , на відстані 10 км, голова, змінилася??? Що змінилися слуги??? Не смешіть
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06.04.2022 18:40 Ответить
І не лише в перешкоджанні журналістам, а й в спонсоруванні ордло.
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06.04.2022 18:40 Ответить
ніколи не переведуться в українській владі євреї і підораси.
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06.04.2022 18:40 Ответить
поки що, зевлада справді "народна", 73 дебіли - це ж і є "народ".
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06.04.2022 18:48 Ответить
Ой да припиніть паніку! Все рівно проголосуєте за зешоблу вдруге
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06.04.2022 18:40 Ответить
Похудели, похудели, похудели,
Но без буквы "п" и буквы "д".
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06.04.2022 18:41 Ответить
А що ви думали? Щось у нього в голові помінялось?
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06.04.2022 18:41 Ответить
сцуккі
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06.04.2022 18:42 Ответить
У наших гавно-чиновников своя атмосфера, в стране война, а они всё вопросы решают. Ты этого пресловутого Мецгера в дверь, а воно в окно ломится. Свириденко не чем и не кем заняться, так она старую засаленную колоду тасует и чиновника под уголовкой на посаду продвинуть? И по судьям, а они зарплату за март полностью получили и если да, то за что именно они её получили, если не проводят заседания?...
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06.04.2022 18:42 Ответить
Хороші специ,нада брать!
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06.04.2022 18:42 Ответить
дна не видно
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06.04.2022 18:44 Ответить
Та ніколи "благородне" зе не призначить недоброчесну людину на посаду.
єрмак, татаров, арахамія, тіщенко, етс - тому підтвердження!
зевибір - покидькі та дурні, як і воно саме
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06.04.2022 18:44 Ответить
Зе команда під прикриттям війни вирішила збільшити грабунок України. Ніхто ж іншого не чекав...
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06.04.2022 18:45 Ответить
видно ще і не таке буде,певно саме тому припинили трансляцію в Т2 - еспресо,5канал та прямий?
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06.04.2022 18:45 Ответить
Схоже зелені слуги спеціально провокують суспільство. Щоб потім їх ботоферма відповідала - "не можна критикувати, давайте все після війни"...
Може вони так спеціально роблять по указці кремля щоб ослабити єдність українського суспільства проти москалів?
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06.04.2022 18:46 Ответить
Якщо таке спокійно подається на посаду під час війни, то після війни таке запросто може стати головою Офісу Президента.
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06.04.2022 18:46 Ответить
Вони не можуть ставити до корита стонню людину , а мерцьгер свій , перевірений ...
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06.04.2022 18:46 Ответить
Вони би ще азірова прем'єром поставили.
Якогось хатаврованого каца пхають.
Все ж таки ця влада сама себе дискредитує. Абсолютна копія путінізму. В нас навіть своя скабєєва є - наталка мосєйчук.
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06.04.2022 18:46 Ответить
краще б відправили українця мецгера на східний фронт в окопи.
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06.04.2022 18:49 Ответить
Ганьба!!!
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06.04.2022 18:50 Ответить
Ну це уже не призначення, а кадрова дупа влади..
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06.04.2022 18:53 Ответить
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06.04.2022 18:53 Ответить
Так вы говорите нельзя говнокомандуещего во время войны критиковать?Ну-ну...
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06.04.2022 18:54 Ответить
Зеленое свинство терпеть еще 3 года? Это невыносимо.
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06.04.2022 18:54 Ответить
это уже зрада или ещё перемога
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06.04.2022 18:56 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511706992297000960 1 ч



Юрій Швець, американський аналітик і екс-радянській розвідник в США, пояснив розуміння Заходом ситуації в Україні - «український народ не потребує лідерів, він самоорганізовується і досягає успіху, при цьому керівницьтво країни може бути абсолютно слабким і не здатним на вчинки»
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06.04.2022 18:56 Ответить
справа не в перешкоджання навіть, а тому, що він наїхав на журналістів, коли ті спитали у нього про фінансування банком якогось денеерівського сеператиста...
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06.04.2022 19:01 Ответить
зелена мразото продовжує свою чорну справу.....
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06.04.2022 18:58 Ответить
***** у слід Рюському караблю !!! І нехай Єрмака&Ко прихватить?
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06.04.2022 18:59 Ответить
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06.04.2022 19:00 Ответить
Это капец! Неужели он незаменимый??? После войны столько говна вылезет, столько позорных дел власти! Им теперь выгодно, чтоб война не заканчивалась, столько дел темных под шумок можно провернуть.
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06.04.2022 19:04 Ответить
Рано или поздно война закончится и я представляю, какой невообразимый пи.дец начнётся вокруг денег, которые сюда хлынут на восстановление. Потому что хватательные рефлексы наших больших пацанов, они ж за время войны никуда не денутся.
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06.04.2022 19:04 Ответить
По действиям как главнокомандующий и лидер в военное время - большой молодец. Но Зе команда никуда не делась, умер Жириновский а не Коломойский. Сейчас Украина как никогда получает и будет получать очень много денег - только у клинических идиотов може быть уверенность , что половина этих денег не окажется у ,, корешей, Зе и Коломоича. У меня нет политических любимчиков - все должен решать пусть купленный и ,, хромой,, Зе суд. Гитлер начинал с борьбы со СМИ. Закрывают не рашистские СМИ , а патриотические( из за боязни делить лавры ). Нельзя в войну думать о шкуре.
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06.04.2022 19:12 Ответить
Идиоты, нет чтобы за сепаратизм его штормить... чуть ли не героя склепали, рассказывая что журналистам головы отрывают... и все понимаем кто крышует, на "та" начинается, "таров" заканчивается..
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06.04.2022 19:12 Ответить
Бізнесгниди при владі гірші за рашистських окупантів!
Останні не приховують своїх намірів та діють відкрито... І їх можна спокійно вбивати!
З бізнесгнидами набагато складніше!...
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06.04.2022 19:13 Ответить
От б"лять, все ж буває моментами "находить",що краще б він с₴бався на самому початку...
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06.04.2022 19:15 Ответить
Коли я чую про відбудову країни після перемоги над рашистами я хочу плакати розуміючи,які люди будуть керувати тим самим відновленням.Корупціонер на корупціонері і корупціонером поганяє.
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06.04.2022 19:17 Ответить
Та вже не мелочіться..., призначайте добкіна, чи рабіновіча.., чи вченого ківу... Ну нічому не учить життя !!!
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06.04.2022 19:24 Ответить
Війна війной, а дерібан країни по роскладу, так, jude?
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06.04.2022 19:26 Ответить
я бы удивился если бы назначили какого нибудь -Коваленко
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06.04.2022 19:28 Ответить
Якщо хтось скаже, що цю пропозицію в КМУ внесла тупа курка Свириденко Ю., я розсміюсь в обличчя.
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06.04.2022 19:35 Ответить
Банк, который в нарушение закона, сотрудничает с банками Дыры и перечисляет пенсии предателям.
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06.04.2022 19:45 Ответить
Євреї тягнуть своїх до себе! Рука руку миє. У нас у владі все як в добре організованому злочинному угрупуванні! Хоча чому як? В цивілізованій країні всякі єрмаки,татарови,подоляки і т.д. вже б давно давали покази слідчим...
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06.04.2022 19:48 Ответить
Фронтовики,создайте роту для борьбы с предателями и конце концов наведите порядок
пршерстите этих мразей которые предают и наживаются на нашем народе во время войны.
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06.04.2022 20:04 Ответить
1 апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона об отмене на время военного положения ответственности розничных торговцев сигаретами за продажу табачных изделий по ценам выше максимальных. Если такой закон будет принят, производители и импортеры смогу установить максимальную цену в 1 гривну и именно с нее платить налоги, от чего бюджет Украины не досчитается миллиардов гривен. А сами торговцы резко поднимут цены на сигареты, чтобы заработать больше для себя. По данным РБК-Украина, за этой идеей стоит народный депутат Андрей Холодов, который владеет сетью табачных киосков. По данным СМИ, 31 марта Холодов покинул Украину (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/%20/t%20_blank) - якобы с гуманитарной миссией отправился в Румынию (с женой). Информации о его возвращении пока нет. Но он не единственный, кто хочет «помародерить».
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06.04.2022 20:11 Ответить
В тому,що Україна похоронить московію я не сумніваюсь,а от що вона переживе проклятих зелених тварюк,я маю сумніви.
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06.04.2022 20:11 Ответить
Доречі так.

щойно стає зрозуміло , що ******** разом зі своїми рабами то є не найстрашніше для України судячи з усього
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06.04.2022 20:34 Ответить
це чмо повинно бути на фронті!
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06.04.2022 21:02 Ответить
Не критикуйте владу під час війни, дайте їм грабувати Україну!
Малохольний клоун-малорос знає що робить! Назначили Мєцгера, значить так треба!
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06.04.2022 21:28 Ответить
Почему мы ЭТО терпим??
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06.04.2022 22:18 Ответить
На фронт, только на фронт, сейчас именно это архиважно!
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06.04.2022 22:18 Ответить
Опять на " лавке запасных" все ТЕ же при..урки
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06.04.2022 23:15 Ответить
 
 