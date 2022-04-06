Замминистра экономики хотят назначить экс-руководителя "Укрэксимбанка" Мецгера, обвиняемого в препятствовании журналистам, - СМИ
Заместителем министра экономики Украины может быть назначен Евгений Мецгер – бывший глава правления государственного "Укрэксимбанка", обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
Соответствующее предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр – министh экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – говорится в письме за подписью Свириденко, в котором оно также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.
Напоминаем, с марта 2020 по октябрь 2021 года Евгений Мецгер занимал должность главы правления государственного "Укрэксимбанка". 11 октября 2021 года, после инцидента с нападением на съемочную группу программы "Схемы" в его кабинете, он написал заявление об уходе. Следствие квалифицировало его действия по статье 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения"). Сейчас дело Мецгера находится на стадии судебного разбирательства, однако из-за военных действий суды откладывают следующие заседания на неопределенное время.
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Коли все скінчиться, ти будеш "приємно" здивований, які рішення "під шумок" протягнули.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
Со Шмыгаля ведь не спросишь за назначение этой ********. Ему кого сказали - того он и назначил.
Но без буквы "п" и буквы "д".
єрмак, татаров, арахамія, тіщенко, етс - тому підтвердження!
зевибір - покидькі та дурні, як і воно саме
Може вони так спеціально роблять по указці кремля щоб ослабити єдність українського суспільства проти москалів?
Якогось хатаврованого каца пхають.
Все ж таки ця влада сама себе дискредитує. Абсолютна копія путінізму. В нас навіть своя скабєєва є - наталка мосєйчук.
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511706992297000960 1 ч
Юрій Швець, американський аналітик і екс-радянській розвідник в США, пояснив розуміння Заходом ситуації в Україні - «український народ не потребує лідерів, він самоорганізовується і досягає успіху, при цьому керівницьтво країни може бути абсолютно слабким і не здатним на вчинки»
Останні не приховують своїх намірів та діють відкрито... І їх можна спокійно вбивати!
З бізнесгнидами набагато складніше!...
пршерстите этих мразей которые предают и наживаются на нашем народе во время войны.
щойно стає зрозуміло , що ******** разом зі своїми рабами то є не найстрашніше для України судячи з усього
Малохольний клоун-малорос знає що робить! Назначили Мєцгера, значить так треба!