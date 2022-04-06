Замминистра экономики хотят назначить экс-руководителя "Укрэксимбанка" Мецгера, обвиняемого в препятствовании журналистам, - СМИ

Заместителем министра экономики Украины может быть назначен Евгений Мецгер – бывший глава правления государственного "Укрэксимбанка", обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Соответствующее предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр – министh экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – говорится в письме за подписью Свириденко, в котором оно также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

Напоминаем, с марта 2020 по октябрь 2021 года Евгений Мецгер занимал должность главы правления государственного "Укрэксимбанка". 11 октября 2021 года, после инцидента с нападением на съемочную группу программы "Схемы" в его кабинете, он написал заявление об уходе. Следствие квалифицировало его действия по статье 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения"). Сейчас дело Мецгера находится на стадии судебного разбирательства, однако из-за военных действий суды откладывают следующие заседания на неопределенное время.

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