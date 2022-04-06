Заступником міністра економіки хочуть призначити екскерівника "Укрексімбанку" Мецгера, обвинуваченого в перешкоджанні журналістам, - ЗМІ
Заступником міністра економіки України може бути призначений Євген Мецгер – колишній голова правління державного "Укрексімбанку", обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Відповідну пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України", – йдеться у листі за підписом Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.
Нагадуємо, з березня 2020 по жовтень 2021 років Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". 11 жовтня 2021 року, після інциденту з нападом на знімальну групу програми "Схеми" в його кабінеті, він написав заяву про звільнення. Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища"). Наразі справа Мецгера знаходиться на стадії судового розгляду, однак через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.
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Коли все скінчиться, ти будеш "приємно" здивований, які рішення "під шумок" протягнули.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
Со Шмыгаля ведь не спросишь за назначение этой ********. Ему кого сказали - того он и назначил.
Но без буквы "п" и буквы "д".
єрмак, татаров, арахамія, тіщенко, етс - тому підтвердження!
зевибір - покидькі та дурні, як і воно саме
Може вони так спеціально роблять по указці кремля щоб ослабити єдність українського суспільства проти москалів?
Якогось хатаврованого каца пхають.
Все ж таки ця влада сама себе дискредитує. Абсолютна копія путінізму. В нас навіть своя скабєєва є - наталка мосєйчук.
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511706992297000960 1 ч
Юрій Швець, американський аналітик і екс-радянській розвідник в США, пояснив розуміння Заходом ситуації в Україні - «український народ не потребує лідерів, він самоорганізовується і досягає успіху, при цьому керівницьтво країни може бути абсолютно слабким і не здатним на вчинки»
Останні не приховують своїх намірів та діють відкрито... І їх можна спокійно вбивати!
З бізнесгнидами набагато складніше!...
пршерстите этих мразей которые предают и наживаются на нашем народе во время войны.
щойно стає зрозуміло , що ******** разом зі своїми рабами то є не найстрашніше для України судячи з усього
Малохольний клоун-малорос знає що робить! Назначили Мєцгера, значить так треба!