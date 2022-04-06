Заступником міністра економіки хочуть призначити екскерівника "Укрексімбанку" Мецгера, обвинуваченого в перешкоджанні журналістам, - ЗМІ

Заступником міністра економіки України може бути призначений Євген Мецгер – колишній голова правління державного "Укрексімбанку", обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Відповідну пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України", – йдеться у листі за підписом Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.

Нагадуємо, з березня 2020 по жовтень 2021 років Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". 11 жовтня 2021 року, після інциденту з нападом на знімальну групу програми "Схеми" в його кабінеті, він написав заяву про звільнення. Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища"). Наразі справа Мецгера знаходиться на стадії судового розгляду, однак через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

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