УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини
8 365 79

Заступником міністра економіки хочуть призначити екскерівника "Укрексімбанку" Мецгера, обвинуваченого в перешкоджанні журналістам, - ЗМІ

мецгер

Заступником міністра економіки України може бути призначений Євген Мецгер – колишній голова правління державного "Укрексімбанку", обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Відповідну пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України", – йдеться у листі за підписом Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.

Нагадуємо, з березня 2020 по жовтень 2021 років Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". 11 жовтня 2021 року, після інциденту з нападом на знімальну групу програми "Схеми" в його кабінеті, він написав заяву про звільнення. Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища"). Наразі справа Мецгера знаходиться на стадії судового розгляду, однак через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на журналістів "Схем": Мецгер та інші фігуранти справи не визнають обвинувачення прокурора

Автор: 

Мінекономрозвитку (2346) Мецгер Євген (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
Зовсім мозком потекли?
показати весь коментар
06.04.2022 18:32
+42
блаЗЄнські в своєму стилі. Щоб ви видохли!
показати весь коментар
06.04.2022 18:34
+39
Все стабильно и предсказуемо
показати весь коментар
06.04.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зовсім мозком потекли?
показати весь коментар
06.04.2022 18:32 Відповісти
Вже давно, а ви не помічали?
показати весь коментар
06.04.2022 19:04 Відповісти
Та там его и не было? Не замечали?
показати весь коментар
06.04.2022 19:28 Відповісти
Кому ВОЙНА ,а кому - мать родна ! Татаров помогает Мертвечуку и Портнову с сыном призывного возраста бежать !Баканов 3 недели с начала войны не известно где шлялся !Клоунарий мстит оппозиции ,закрыв все оппозиционные каналы ЕСПРЕССО ,ПРЯМИЙ И 5-Й канал ‼️Назначает лично Зе своего Мецгера - бандита ,который спонсировал орков ДНР НА МИЛЛИОНЫ И ИЗБИВАЛ ЖУРНАЛИСТОВ ! Демченко и Д'ерьмак работают на врага ,как и раньше
показати весь коментар
06.04.2022 19:29 Відповісти
Клоунарий 🐲УЖЕ ПОТИРАЕТ СВОИ ВОРОВИТЫЕ ЛАПЫ ,ПРЕДВКУШАЯ ,как можно будет заработать на помощи для восстановления ,уничтоженной инфраструктуры -ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО ДУПЛЬ 🎬 2 ‼️
показати весь коментар
06.04.2022 19:36 Відповісти
Все стабильно и предсказуемо
показати весь коментар
06.04.2022 18:32 Відповісти
блаЗЄнські в своєму стилі. Щоб ви видохли!
показати весь коментар
06.04.2022 18:34 Відповісти
Немає слів.
показати весь коментар
06.04.2022 18:34 Відповісти
сподіваюсь це просто якийсь невдалий жарт(
показати весь коментар
06.04.2022 18:34 Відповісти
Навіть не мрій.
Коли все скінчиться, ти будеш "приємно" здивований, які рішення "під шумок" протягнули.
показати весь коментар
06.04.2022 18:36 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
показати весь коментар
06.04.2022 18:36 Відповісти
новина все ж таки не "до кінця оформлена"....
показати весь коментар
06.04.2022 18:37 Відповісти
Каламой работает на рашистов
показати весь коментар
06.04.2022 19:31 Відповісти
Будет когда-то конец этой вакханалии или плять нет.
показати весь коментар
06.04.2022 18:35 Відповісти
Додано. Згодом у коментарі журналістам у комунікаційному офісі прем'єр-міністра повідомили: «Відповідний лист до офісу прем'єр-міністра не надходив. Прем'єр-міністр також не проводив співбесіди з вказаною особою».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-pryznachennya-metsgera/31788860.html?fbclid=IwAR1nkYHQ9unZNlerlw1k7EDAbCgwamZKoYhr3KRIyM2DaoWXHkBFWFgkH3E
показати весь коментар
06.04.2022 18:35 Відповісти
"Собеседование" надо проводить не с "указанной особой", а с первой вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко. Причем "собеседование" из трех слов: "Ты что, совсем ******?"
Со Шмыгаля ведь не спросишь за назначение этой ********. Ему кого сказали - того он и назначил.
показати весь коментар
06.04.2022 18:48 Відповісти
не можу не погодитись вцілому)
показати весь коментар
06.04.2022 18:50 Відповісти
..это пZедец
показати весь коментар
06.04.2022 18:38 Відповісти
люди ермака, коломойского
показати весь коментар
06.04.2022 18:38 Відповісти
Люди тех, кто убивал в Буче
показати весь коментар
06.04.2022 19:29 Відповісти
Тут і не дивно...вороги обсіли Україну з усіх боків і добивають українців...І ми всі знаємо фамілії цих внутрішніх ворогів !!!
показати весь коментар
06.04.2022 18:39 Відповісти
***, ну если ВОЙНА страну не исправит, её уже ничто не исправит. ****** какой-то, как шваль может вылезти в такое время...
показати весь коментар
06.04.2022 18:40 Відповісти
Потому, что эта шваль никуда и не девалась. На манеже всё те же.
показати весь коментар
06.04.2022 18:50 Відповісти
А Ви чего чекали????))) Що та говоряща з бункера, з прикритою сракою , на відстані 10 км, голова, змінилася??? Що змінилися слуги??? Не смешіть
показати весь коментар
06.04.2022 18:40 Відповісти
І не лише в перешкоджанні журналістам, а й в спонсоруванні ордло.
показати весь коментар
06.04.2022 18:40 Відповісти
ніколи не переведуться в українській владі євреї і підораси.
показати весь коментар
06.04.2022 18:40 Відповісти
поки що, зевлада справді "народна", 73 дебіли - це ж і є "народ".
показати весь коментар
06.04.2022 18:48 Відповісти
Ой да припиніть паніку! Все рівно проголосуєте за зешоблу вдруге
показати весь коментар
06.04.2022 18:40 Відповісти
Похудели, похудели, похудели,
Но без буквы "п" и буквы "д".
показати весь коментар
06.04.2022 18:41 Відповісти
А що ви думали? Щось у нього в голові помінялось?
показати весь коментар
06.04.2022 18:41 Відповісти
сцуккі
показати весь коментар
06.04.2022 18:42 Відповісти
У наших гавно-чиновников своя атмосфера, в стране война, а они всё вопросы решают. Ты этого пресловутого Мецгера в дверь, а воно в окно ломится. Свириденко не чем и не кем заняться, так она старую засаленную колоду тасует и чиновника под уголовкой на посаду продвинуть? И по судьям, а они зарплату за март полностью получили и если да, то за что именно они её получили, если не проводят заседания?...
показати весь коментар
06.04.2022 18:42 Відповісти
Хороші специ,нада брать!
показати весь коментар
06.04.2022 18:42 Відповісти
дна не видно
показати весь коментар
06.04.2022 18:44 Відповісти
Та ніколи "благородне" зе не призначить недоброчесну людину на посаду.
єрмак, татаров, арахамія, тіщенко, етс - тому підтвердження!
зевибір - покидькі та дурні, як і воно саме
показати весь коментар
06.04.2022 18:44 Відповісти
Зе команда під прикриттям війни вирішила збільшити грабунок України. Ніхто ж іншого не чекав...
показати весь коментар
06.04.2022 18:45 Відповісти
видно ще і не таке буде,певно саме тому припинили трансляцію в Т2 - еспресо,5канал та прямий?
показати весь коментар
06.04.2022 18:45 Відповісти
Схоже зелені слуги спеціально провокують суспільство. Щоб потім їх ботоферма відповідала - "не можна критикувати, давайте все після війни"...
Може вони так спеціально роблять по указці кремля щоб ослабити єдність українського суспільства проти москалів?
показати весь коментар
06.04.2022 18:46 Відповісти
Якщо таке спокійно подається на посаду під час війни, то після війни таке запросто може стати головою Офісу Президента.
показати весь коментар
06.04.2022 18:46 Відповісти
Вони не можуть ставити до корита стонню людину , а мерцьгер свій , перевірений ...
показати весь коментар
06.04.2022 18:46 Відповісти
Вони би ще азірова прем'єром поставили.
Якогось хатаврованого каца пхають.
Все ж таки ця влада сама себе дискредитує. Абсолютна копія путінізму. В нас навіть своя скабєєва є - наталка мосєйчук.
показати весь коментар
06.04.2022 18:46 Відповісти
краще б відправили українця мецгера на східний фронт в окопи.
показати весь коментар
06.04.2022 18:49 Відповісти
Ганьба!!!
показати весь коментар
06.04.2022 18:50 Відповісти
Ну це уже не призначення, а кадрова дупа влади..
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
Так вы говорите нельзя говнокомандуещего во время войны критиковать?Ну-ну...
показати весь коментар
06.04.2022 18:54 Відповісти
Зеленое свинство терпеть еще 3 года? Это невыносимо.
показати весь коментар
06.04.2022 18:54 Відповісти
это уже зрада или ещё перемога
показати весь коментар
06.04.2022 18:56 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511706992297000960 1 ч



Юрій Швець, американський аналітик і екс-радянській розвідник в США, пояснив розуміння Заходом ситуації в Україні - «український народ не потребує лідерів, він самоорганізовується і досягає успіху, при цьому керівницьтво країни може бути абсолютно слабким і не здатним на вчинки»
показати весь коментар
06.04.2022 18:56 Відповісти
справа не в перешкоджання навіть, а тому, що він наїхав на журналістів, коли ті спитали у нього про фінансування банком якогось денеерівського сеператиста...
показати весь коментар
06.04.2022 19:01 Відповісти
зелена мразото продовжує свою чорну справу.....
показати весь коментар
06.04.2022 18:58 Відповісти
***** у слід Рюському караблю !!! І нехай Єрмака&Ко прихватить?
показати весь коментар
06.04.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 19:00 Відповісти
Это капец! Неужели он незаменимый??? После войны столько говна вылезет, столько позорных дел власти! Им теперь выгодно, чтоб война не заканчивалась, столько дел темных под шумок можно провернуть.
показати весь коментар
06.04.2022 19:04 Відповісти
Рано или поздно война закончится и я представляю, какой невообразимый пи.дец начнётся вокруг денег, которые сюда хлынут на восстановление. Потому что хватательные рефлексы наших больших пацанов, они ж за время войны никуда не денутся.
показати весь коментар
06.04.2022 19:04 Відповісти
По действиям как главнокомандующий и лидер в военное время - большой молодец. Но Зе команда никуда не делась, умер Жириновский а не Коломойский. Сейчас Украина как никогда получает и будет получать очень много денег - только у клинических идиотов може быть уверенность , что половина этих денег не окажется у ,, корешей, Зе и Коломоича. У меня нет политических любимчиков - все должен решать пусть купленный и ,, хромой,, Зе суд. Гитлер начинал с борьбы со СМИ. Закрывают не рашистские СМИ , а патриотические( из за боязни делить лавры ). Нельзя в войну думать о шкуре.
показати весь коментар
06.04.2022 19:12 Відповісти
Идиоты, нет чтобы за сепаратизм его штормить... чуть ли не героя склепали, рассказывая что журналистам головы отрывают... и все понимаем кто крышует, на "та" начинается, "таров" заканчивается..
показати весь коментар
06.04.2022 19:12 Відповісти
Бізнесгниди при владі гірші за рашистських окупантів!
Останні не приховують своїх намірів та діють відкрито... І їх можна спокійно вбивати!
З бізнесгнидами набагато складніше!...
показати весь коментар
06.04.2022 19:13 Відповісти
От б"лять, все ж буває моментами "находить",що краще б він с₴бався на самому початку...
показати весь коментар
06.04.2022 19:15 Відповісти
Коли я чую про відбудову країни після перемоги над рашистами я хочу плакати розуміючи,які люди будуть керувати тим самим відновленням.Корупціонер на корупціонері і корупціонером поганяє.
показати весь коментар
06.04.2022 19:17 Відповісти
Та вже не мелочіться..., призначайте добкіна, чи рабіновіча.., чи вченого ківу... Ну нічому не учить життя !!!
показати весь коментар
06.04.2022 19:24 Відповісти
Війна війной, а дерібан країни по роскладу, так, jude?
показати весь коментар
06.04.2022 19:26 Відповісти
я бы удивился если бы назначили какого нибудь -Коваленко
показати весь коментар
06.04.2022 19:28 Відповісти
Якщо хтось скаже, що цю пропозицію в КМУ внесла тупа курка Свириденко Ю., я розсміюсь в обличчя.
показати весь коментар
06.04.2022 19:35 Відповісти
Банк, который в нарушение закона, сотрудничает с банками Дыры и перечисляет пенсии предателям.
показати весь коментар
06.04.2022 19:45 Відповісти
Євреї тягнуть своїх до себе! Рука руку миє. У нас у владі все як в добре організованому злочинному угрупуванні! Хоча чому як? В цивілізованій країні всякі єрмаки,татарови,подоляки і т.д. вже б давно давали покази слідчим...
показати весь коментар
06.04.2022 19:48 Відповісти
Фронтовики,создайте роту для борьбы с предателями и конце концов наведите порядок
пршерстите этих мразей которые предают и наживаются на нашем народе во время войны.
показати весь коментар
06.04.2022 20:04 Відповісти
1 апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона об отмене на время военного положения ответственности розничных торговцев сигаретами за продажу табачных изделий по ценам выше максимальных. Если такой закон будет принят, производители и импортеры смогу установить максимальную цену в 1 гривну и именно с нее платить налоги, от чего бюджет Украины не досчитается миллиардов гривен. А сами торговцы резко поднимут цены на сигареты, чтобы заработать больше для себя. По данным РБК-Украина, за этой идеей стоит народный депутат Андрей Холодов, который владеет сетью табачных киосков. По данным СМИ, 31 марта Холодов покинул Украину (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/%20/t%20_blank) - якобы с гуманитарной миссией отправился в Румынию (с женой). Информации о его возвращении пока нет. Но он не единственный, кто хочет «помародерить».
показати весь коментар
06.04.2022 20:11 Відповісти
В тому,що Україна похоронить московію я не сумніваюсь,а от що вона переживе проклятих зелених тварюк,я маю сумніви.
показати весь коментар
06.04.2022 20:11 Відповісти
Доречі так.

щойно стає зрозуміло , що ******** разом зі своїми рабами то є не найстрашніше для України судячи з усього
показати весь коментар
06.04.2022 20:34 Відповісти
це чмо повинно бути на фронті!
показати весь коментар
06.04.2022 21:02 Відповісти
Не критикуйте владу під час війни, дайте їм грабувати Україну!
Малохольний клоун-малорос знає що робить! Назначили Мєцгера, значить так треба!
показати весь коментар
06.04.2022 21:28 Відповісти
Почему мы ЭТО терпим??
показати весь коментар
06.04.2022 22:18 Відповісти
На фронт, только на фронт, сейчас именно это архиважно!
показати весь коментар
06.04.2022 22:18 Відповісти
Опять на " лавке запасных" все ТЕ же при..урки
показати весь коментар
06.04.2022 23:15 Відповісти
 
 