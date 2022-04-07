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Pink Floyd впервые за 30 лет выпустит новую песню. В треке в поддержку Украины используют вокал Хливнюка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

floyd,pink

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустит новую песню. Она записана в поддержку украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metro.

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Песня под названием Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай") выйдет 8 апреля. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Записанный на прошлой неделе трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, опубликованного в Инстаграмме. В нем Хливнюк поет песню "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.

"Мы, как и многие из них (украинцев – Ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из самых больших государств мира", - отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.

Также читайте: Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

Недавно благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов США в помощь украинским беженцам.
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Топ комментарии
+29
Ну не потянет засрашка против всего мира. Логически вообще невозможно понять,зачем это всё надо было делать. Только шизофрения кремлядской клики, переросшая в массовую шизофрению остального кацапского быдла.
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07.04.2022 21:07
+23
Премьера через 106 минут. Чекаймо...

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
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07.04.2022 21:12
+21
!файно...fine...
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07.04.2022 21:05
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!файно...fine...
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07.04.2022 21:05 Ответить
Ну не потянет засрашка против всего мира. Логически вообще невозможно понять,зачем это всё надо было делать. Только шизофрения кремлядской клики, переросшая в массовую шизофрению остального кацапского быдла.
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07.04.2022 21:07 Ответить
Кацапи хотіли створити імперію, рейх. А отримали пісю в попу.
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07.04.2022 21:09 Ответить
Просто все стало на свої місця. Весь адекватний Світ--- проти потворного оркостану
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07.04.2022 22:20 Ответить
У 20-му сторіччі була антифашистька коалыція. У 21-му мусили знову її зробити. Чому речі не називають своїми іменами? Не рашистька, а фашистька.
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07.04.2022 22:31 Ответить
Бесперечно фашистка кацапо помийка
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07.04.2022 22:49 Ответить
Ну не полностью,а частично. К Ельцину на благословение этого окурка не Запад привёл.
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07.04.2022 21:50 Ответить
А вот в этом полностью вина западного мира, так как своими закрываниями глаз на постоянные агрессии в отношение соседей, покупкой рашкованских энергоресурсов, подтолкнули путлера и его шайку к этой войне.
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07.04.2022 21:49 Ответить
Офігіти. Дякуємо !!!
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07.04.2022 21:09 Ответить
Красівчики! В мене в машині диск Пінка із всіма концертами. Респект дідам!
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07.04.2022 21:12 Ответить
Премьера через 106 минут. Чекаймо...

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
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07.04.2022 21:12 Ответить
Посмотрел. До слез
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07.04.2022 21:40 Ответить
Дочекалася. Це супер
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07.04.2022 22:13 Ответить
хйло, починаючи найдебільніший свій "проект", навіть не підозрювало, що увесь цивілізований світ - Бандерівці
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07.04.2022 21:14 Ответить
так...так...якби Степан Андрійович мав би таку підтримку....то....то...

ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ Стяг майорів би над кремлем і аж до Зеленого Клину та Українського Владивостоку......
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07.04.2022 21:21 Ответить
Thank you very much!
You have been one of my favourite bands for years.

"All alone, or in two's,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand."

https://www.lyricsondemand.com/p/pinkfloydlyrics/thewalllyrics.html#26
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07.04.2022 21:14 Ответить
Ой ой ой. А наш бывший басист Пинк Флойд, давний поклонник ***** и его политики и не любитель Украины ,вдруг резко поменял свои предпочтения? А что случилось,****ь? Оно думает, е*аный социалист,что ему все это дерьмо забудут?
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07.04.2022 21:16 Ответить
"Ваш бывший басист" не брав участі в записі цієї пісні.
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07.04.2022 21:24 Ответить
Пусть идет за кацапским кораблем гнидло **********
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07.04.2022 21:31 Ответить
Так Уотерс и Гилмор давно не вместе, с 1980-х!
Вы про Уотерса.
Эту песню для Украины выпускает Гилмор!
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07.04.2022 21:33 Ответить
и Ник Мэйсон - ударные.
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07.04.2022 22:06 Ответить
Був десь рік назад на концерті Мейсона. Дідугану 82 між іншим --могет!
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07.04.2022 22:23 Ответить
Уотерс к этой песне не имеет отношение и мнение не изменил. Продолжает трендеть, что не надо Украине оружие поставлять.
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07.04.2022 21:51 Ответить
Обережно...хтось з них був а може і Є кримнашистом....в 2015-2017 роках...казали, що Крим руSSкій....
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07.04.2022 21:17 Ответить
Рождер Уотерс,поклонник ***** и его политики. Думаю интервью на эту тему найти не проблема. Он все жизнь был мудаком как человек и поклонником социализма как дурачек
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07.04.2022 21:29 Ответить
Всегда удивлялся тому факту, что большинство гениев и супер талантливых людей в жизни оказывались склочными и неуживчивыми людьми, с какими-то психологическими отклонениями, что ли...
Хотя бы те же Уотерс или Блэкмор...
Иногда даже воротит от их выходок.

П.С. Но они, ****, талантливы, мать их...
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07.04.2022 21:45 Ответить
Нажаль таке буває.
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07.04.2022 21:47 Ответить
Дурня.
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07.04.2022 21:34 Ответить
из тех, кто занят в клипе (Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон) нет.
а с Boombox-ом Дэвид Гилмор выступал, если не ошибаюсь, еще в 2015 году
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07.04.2022 22:05 Ответить
Так і було.
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08.04.2022 08:50 Ответить
Ого
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07.04.2022 21:18 Ответить
МОНСТРИ!!!!
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07.04.2022 21:23 Ответить
У Гілмора на хвилинку, внуки наполовину українці.
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07.04.2022 21:37 Ответить
Йес...
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07.04.2022 21:37 Ответить
Спасибо Родные! Спасибо за поддержку. Это группа любовь всей моей жизни.
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07.04.2022 21:38 Ответить
Пісня у виконанні Хливнюка, стала піснею цієї війни, чисто його голос, вона усюди.
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07.04.2022 21:39 Ответить
Респектище Пінк Флойд!!!👌👍
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07.04.2022 21:41 Ответить
мацкалям таке не потрібне..
Їм подобаються "матєрниє частушкі под балалайку"
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07.04.2022 21:42 Ответить
Хай слухають е*лана моргернштерна,чи як там цю дебільну мавпу кличуть
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07.04.2022 22:17 Ответить
ну, как бы неверно. ибо, в 2014 году "Pink Floyd" выпустил альбом "The Endless River".
Кстати, к 20-ти летию выхода альбома "The Division Bell" (1994) в 2014 году был снят клип на композицию "Marooned"/"Брошенный". БОльшая часть клипа снималась в Припяти.
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07.04.2022 21:46 Ответить
в догонку. В марте 2022 года Дэвид Гилмор опубликовал сообщение, что его сольные записи будут удалены с цифровых платформ в России, а также музыка Pink Floyd после 1987 года. Ранее музыкант выступил против военных действий эрэфии в Украине.
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07.04.2022 21:52 Ответить
невероятно,спасибо,метры мирового рока,Слава непобедимому народу Украины
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07.04.2022 21:48 Ответить
слава Украине!Спасибо,метры,спасибо Пинк Флойд.Привет,Хлывнюк,твой вокал непревзойденный.Слава непобедимым украинским воинам!
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07.04.2022 21:50 Ответить
Roger Waters все таки лівий мудак та прихильник кацапстану але Pink Floyd вже давно не з ним слава богу здається з 1987 року
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07.04.2022 22:01 Ответить
в 1985 году он расторг контракт с манагером группы
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07.04.2022 22:09 Ответить
На рашке уже запретили Queen Metallica Scorpions Sting а теперь ещё и Pink Floyd?
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07.04.2022 22:19 Ответить
Будет как при эсэсэре-меня винитили Мариупольские менты за самодельный значек ac/dc в 86
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08.04.2022 09:29 Ответить
Взял металлический значек с дебильным чебурашкой,почистил наждаком,долго ,упорно и красиво рисовал надпись гуашью,и все это потом залил лаком для мебели в несколько слоев. Отобрали,су*и в комнате милиции с лекцией о вредоносности буржуазных извращений нацистов. Обещали поставить на учет как неблагонадежного терориста. Зато на бобике покатали ,,продажного вражину,,.,,О молодість,о юність парубоцька...."
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08.04.2022 09:40 Ответить
В школу сообщили о приводе в милицию. Был вызван Отец. Школа была послана в направлении кацапского корабля. В отместку за отобранный значек и для восстановлении справедливости ночью нарисовал на бренмауере моей ненавистной школы мной была нанесена красивая надпись ac/dc их фирменным шрифтом двухметрового размера. Закончилось все посроением всей школы на линейку и выяснением кто сделал такой ,,теракт,,. Соучастники меня не сдали,но в итоге меня все таки заставили закрашивать надпись. В силу своего имиджа ,,полного распи*дяя,, работу выполнил крайне неаккуратно и безответственно,так что надпись красовалась долгие годы как немой укор конченному совку
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08.04.2022 09:58 Ответить
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08.04.2022 10:12 Ответить
"Пінки" круть! Я на них виріс ))). Респект! Не розчарували!
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07.04.2022 22:19 Ответить
От тільки щось довбанутого на всю голову ватана - Роджера Уоттерса, там не видно...
Цікаво, воно там хоч заїкнулося з приводу останніх подій , чи також плекає любов до Мордору?...
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08.04.2022 07:37 Ответить
Роджер завжди був і є проти війни. "Стіна" почалась з його дитячих спогадів та вражень про події війни та померлого батька. І "Останній відріз" теж весь антивоєнний. Навіть заборонили в Совку, бо пісня "The Gunners Dream" починалась словами "Брежнєв взяв Афганістан". Там навіть в фоні спогади ветерана.
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08.04.2022 10:47 Ответить
От тільки зараз чомусь він є класичним випадком, коли фашисти майбутнього називатимуть себе - "антифашистами"
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08.04.2022 15:58 Ответить
Голослівна ахінея.
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08.04.2022 18:06 Ответить
Зайдите на его канал.
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08.04.2022 20:15 Ответить
У Роджера окончательно крыша потекла. Ему девочка из Украины написала письмо с описанием, что здесь происходит и попросила выразить свою позицию. Так он ей ответил, что против войны, но в Украине есть нацисты, поэтому оружие Украине давать не надо, чтобы поскорее война закончилась. По этому поводу он запилил клипчик и рашисты на его канале слились с ним в экстазе.
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08.04.2022 20:14 Ответить
Жесть, не думав, що він аж настільки....
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09.04.2022 06:47 Ответить
Це шото з чем то.
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08.04.2022 00:08 Ответить
Шедеврально!
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08.04.2022 07:36 Ответить
Клас! Як це у них таке вийшло?
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08.04.2022 09:26 Ответить
Дивився вчора прем'єру із завмиранням серця і ледь стримуючи сльози.
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08.04.2022 09:31 Ответить
Спеть или сыграть с Pink Floyd - об этом можно только мечтать!! Хлывнючку повезло несказанно. Очень трогательный клип получился...
Спасибо невестке Дэвида, если это было сделано с её подачи...
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08.04.2022 11:31 Ответить
до слез....
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08.04.2022 11:58 Ответить
хороший трек Гілмор видав
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08.04.2022 15:34 Ответить
 
 