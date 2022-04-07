Pink Floyd впервые за 30 лет выпустит новую песню. В треке в поддержку Украины используют вокал Хливнюка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Легендарная британская рок-группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустит новую песню. Она записана в поддержку украинского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metro.
Песня под названием Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай") выйдет 8 апреля. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
Записанный на прошлой неделе трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка, взятого из клипа, опубликованного в Инстаграмме. В нем Хливнюк поет песню "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.
"Мы, как и многие из них (украинцев – Ред.), чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из самых больших государств мира", - отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого невестка из Украины.
Недавно благотворительный фонд All Within My Hands Foundation легендарной группы Metallica пожертвовал 500 000 долларов США в помощь украинским беженцам.
Пожалуйста, подождите...
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ Стяг майорів би над кремлем і аж до Зеленого Клину та Українського Владивостоку......
You have been one of my favourite bands for years.
"All alone, or in two's,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand."
https://www.lyricsondemand.com/p/pinkfloydlyrics/thewalllyrics.html#26
Вы про Уотерса.
Эту песню для Украины выпускает Гилмор!
Хотя бы те же Уотерс или Блэкмор...
Иногда даже воротит от их выходок.
П.С. Но они, ****, талантливы, мать их...
а с Boombox-ом Дэвид Гилмор выступал, если не ошибаюсь, еще в 2015 году
Їм подобаються "матєрниє частушкі под балалайку"
Кстати, к 20-ти летию выхода альбома "The Division Bell" (1994) в 2014 году был снят клип на композицию "Marooned"/"Брошенный". БОльшая часть клипа снималась в Припяти.
Цікаво, воно там хоч заїкнулося з приводу останніх подій , чи також плекає любов до Мордору?...
Спасибо невестке Дэвида, если это было сделано с её подачи...