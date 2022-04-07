В течение 7 апреля эвакуировано 4 676 человек, - Верещук

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обнародовала информацию о количестве эвакуированных украинцев 7 апреля

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них из Мариуполя – 1205.

2050 – из городов Запорожской области: Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя.

В Мелитополь следует колонна из 9 автобусов для эвакуации. Ими также доставляется гуманитарная помощь.

Завтра утром планируется отправка автобусов в направлении Запорожья. Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).

2 автобуса для эвакуации сегодня доехали в Токмак. Их выезд планируется завтра утром.

Место собрания – ул. Шевченко, 5

Также с утра из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1420 человек.

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