Протягом 7 квітня евакуйовано 4 676 людей, - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила інформацію про кількість евакуйованих українців 7 квітня

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1 205.

2 050 – з міст Запорізької області: Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя.

До Мелітополя прямує колона з 9 автобусів для евакуації. Ними також доставляється гуманітарна допомога.

Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

2 автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Їх виїзд планується завтра зранку.

Місце зборів – вул. Шевченка, 5.

Також зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

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