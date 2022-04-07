Протягом 7 квітня евакуйовано 4 676 людей, - Верещук
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила інформацію про кількість евакуйованих українців 7 квітня
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє пресслужба міністерства.
Так з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. З них з Маріуполя – 1 205.
2 050 – з міст Запорізької області: Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя.
До Мелітополя прямує колона з 9 автобусів для евакуації. Ними також доставляється гуманітарна допомога.
Завтра зранку планується відправка автобусів в напрямку Запоріжжя. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).
2 автобуси для евакуації сьогодні доїхали до міста Токмак. Їх виїзд планується завтра зранку.
Місце зборів – вул. Шевченка, 5.
Також зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.
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