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Новини Війна
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На Донбасі розпочинається масова евакуація після заклику влади. ВIДЕО

На Донбасі розпочинається масова евакуація після заклику віце-прем'єра Ірини Верещук та голови Луганської ОВ Сергія Гайдая.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео мешканці Краматорська намагаються залишити місто.

Нагадаємо, очільник Луганщини Сергій Гайдай сьогодні вчергове закликав мешканців регіону евакуюватися: "Евакуюйтеся! Шансів врятувати себе та рідних від російської смерті з кожним днем ​​все менше. Забезпечте себе та рідних. Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням - до інших регіонів України".

Сьогодні у Луганській області узгоджено роботу п'яти гуманітарних коридорів – евакуацію людей заплановано з Попасної, Гірської громади, Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганчани, не зволікайте з евакуацією, це може бути останній шанс! - голова ОВА Гайдай

Автор: 

Краматорськ (652) евакуація (2308) Донецька область (8381) Верещук Ірина (683) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+32
так буде краще. нам не потрібні ще одна Буча. та й хлопцям буде комфортніше мочити русню без огляду на цивільних.
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07.04.2022 12:08
+18
Не все умеют воевать, не всем хватит оружия. Мясом воевать - это удел только русни. Лучше меньше воинов, но более вооруженных и гораздо более умелых, чем орда бестолковых.
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07.04.2022 12:19
+16
Мясом закидывать не вариант
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07.04.2022 12:13
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так буде краще. нам не потрібні ще одна Буча. та й хлопцям буде комфортніше мочити русню без огляду на цивільних.
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07.04.2022 12:08 Відповісти
нагадало евакуацію з Кабула. З тією лиш різницею, що Лисичанськ ніхто кацапам терористам не здасть
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07.04.2022 12:32 Відповісти
а мужики тоже свалят? их дом пушяй другие боронят?
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07.04.2022 12:10 Відповісти
Мясом закидывать не вариант
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07.04.2022 12:13 Відповісти
Тє мужики не воюють. Це ще не ясно? До речі, за кордоном теж багато здриснувших не старих.
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07.04.2022 12:14 Відповісти
Таких бе.би.лов как ты нужно на цепь привязывать. Провокатор❗ Защищать должны военные и тероборона. А просто люди которые останутся станут очередным жертвами кацапов.❗
У людей не чем противостоять
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07.04.2022 12:17 Відповісти
Боронять в армії, коли треба буде - призвуть, не пітушись там.
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07.04.2022 12:19 Відповісти
Не все умеют воевать, не всем хватит оружия. Мясом воевать - это удел только русни. Лучше меньше воинов, но более вооруженных и гораздо более умелых, чем орда бестолковых.
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07.04.2022 12:19 Відповісти
На тих мужиках, в цей момент забезпечити евакуацію своєї сім'ї (не кожна жінка в стані евакуюватись з дітьми - це не так просто як комусь здається).
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07.04.2022 12:29 Відповісти
Залишити чоловіків, половина сімей залишиться. Давайте всіх чоловіків на фронт, один автомат на 6-х, а жінки з малими дітьми за кермо трактора.
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07.04.2022 12:36 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:12 Відповісти
Ни в коем случае !!! Я его смотрю! Уроды забанили, приходиться через ВПН смотреть! Зачем банить, в чем смысл???
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07.04.2022 12:24 Відповісти
И что же ты там смотришь?
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07.04.2022 12:47 Відповісти
расийские бредни, кстити вчера был первый день, когда он не вышел в эфир )))))

Да и чел дает срез за 4 минуты, не в падло.
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07.04.2022 13:04 Відповісти
Это правильно...
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07.04.2022 12:12 Відповісти
Треба звільните місце для того, щоб наші били кацапоїдів до кацапської тухлої всирачки.
Сподіваюсь, що ці люди вже нарешті зрозуміли ВСЕ про "путенввєді" і зроблять все, щоб наші воїни "ввєлі" кацапській говноїхтамнєтам по самі гланди. Щоб дуло українського танку виперлося з російської тухлої горлянки.
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07.04.2022 12:13 Відповісти
мужыкы на месте Краматорск це украина
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07.04.2022 12:15 Відповісти
Треба евакуювати за списками голосування. Ті, хто голосував за руцкій мір - заслуговує в нього вступити!
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07.04.2022 13:12 Відповісти
 
 