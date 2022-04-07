На Донбасі розпочинається масова евакуація після заклику влади. ВIДЕО
На Донбасі розпочинається масова евакуація після заклику віце-прем'єра Ірини Верещук та голови Луганської ОВ Сергія Гайдая.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео мешканці Краматорська намагаються залишити місто.
Нагадаємо, очільник Луганщини Сергій Гайдай сьогодні вчергове закликав мешканців регіону евакуюватися: "Евакуюйтеся! Шансів врятувати себе та рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Забезпечте себе та рідних. Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням - до інших регіонів України".
Сьогодні у Луганській області узгоджено роботу п'яти гуманітарних коридорів – евакуацію людей заплановано з Попасної, Гірської громади, Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного.
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У людей не чем противостоять
допоможіть його забомбити!!
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Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Да и чел дает срез за 4 минуты, не в падло.
Сподіваюсь, що ці люди вже нарешті зрозуміли ВСЕ про "путенввєді" і зроблять все, щоб наші воїни "ввєлі" кацапській говноїхтамнєтам по самі гланди. Щоб дуло українського танку виперлося з російської тухлої горлянки.