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Политика умиротворения России была политикой трусости, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

меркель,макрон,путін

Польша призывает ЕС заменить заморозку имущества РФ и российских олигархов на конфискацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики", - подчеркнул он.

"Наша задача – восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное – открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российские преступления в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться", - отметил Моравецкий.

Смотрите: Российский оккупант убегает от украинского беспилотника. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Польша-показали себя вот просто супер друзьями нашей страны. Велика їм подяка. За Приїняття наших дітей. Наших жинок-Польша -зберігає наше майбутнє.
Огромное спасибо Польше. Друзья познаются в беде-и мы знаем уже в нашей беде кто наши друзья
Польша, Литва, Латвия, Єстония. Британия. Штаті.
Но вот Польше мі дот по факту благодарні
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08.04.2022 02:39
+20
(А) Ворог "уникає контактних боїв" і при цьому
(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші міста",
це означає, що:

1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)

2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
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08.04.2022 02:27
+15
Ця війна показала нам хто насправді брати-слов"яни, а хто мокшанські виродки (а я ж казав *****!).
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08.04.2022 03:19
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Прямо як про позицію президента Зеленського на переговорах з Путіним сказав прем'єр Моравецький.
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08.04.2022 02:25 Ответить
(А) Ворог "уникає контактних боїв" і при цьому
(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші міста",
це означає, що:

1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)

2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
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08.04.2022 02:27 Ответить
Великий стратег, скажи мені будь ласка, що станеться з нашими колонами техніки, коли у ворога люта перевага в літаках і ракетах? Ото ж бо, не думай що ти самий розумний...
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08.04.2022 03:20 Ответить
Думаю, що навіть для посереднього розуму очевидно, що колони чи інше скупчення військ, - це легка і бажана ціль для ворога.

Думаю, треба максимально використовувати можливості роззосереджувати ресурси, особливо, війська. Концентрувати їх тільки короткочасно безпосередньо перед атакою, щоб мати (бажано) багатократну перевагу в потрібну мить у потрібному місці.

Думаю, ідея про доцільність роззосередження доведена практикою цієї війни.
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08.04.2022 23:02 Ответить
Сейчас же напиши Залужному как надо делать
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08.04.2022 03:42 Ответить
Ці диванні генералісімуси заїбали вже.
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08.04.2022 09:41 Ответить
Якщо спочатку звільнити Крим, то потім на Донбасі воювати не буде потреби, тому що для всіх буде очевидною неминуча перемога України.
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08.04.2022 23:05 Ответить
Польша-показали себя вот просто супер друзьями нашей страны. Велика їм подяка. За Приїняття наших дітей. Наших жинок-Польша -зберігає наше майбутнє.
Огромное спасибо Польше. Друзья познаются в беде-и мы знаем уже в нашей беде кто наши друзья
Польша, Литва, Латвия, Єстония. Британия. Штаті.
Но вот Польше мі дот по факту благодарні
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08.04.2022 02:39 Ответить
Чехія та інші
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08.04.2022 10:23 Ответить
Решите вопрос с фурами в рашку - очередь уже 50 км.

Понятно, что вам ЕС делегировал правила перехода границы, но вы первые должны вопрос снабжения РФ поднять в ЕС и додавить путинских холуев-торгашей. Если вы скажите, что ничего не пропустите, никто с вами ничего сделать не сможет.

Стыдно переводить стрелки на одинокую активистку Наталью Панченко, которая, как оказалось, одна такие серьёзные санкции против рашки ввела.
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08.04.2022 02:53 Ответить
Ця війна показала нам хто насправді брати-слов"яни, а хто мокшанські виродки (а я ж казав *****!).
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08.04.2022 03:19 Ответить
ну що ж, якщо так сказали так давайте до роботи(хоча чесно і так досить поляки роблять і ще можуть зробити) Для початку почніть із заблокованих фур на кордонах...
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08.04.2022 07:30 Ответить
Йо, мадярів у гімно рожею вмакають всі кому не лінь... Дурні, і заради чого вони євро ізгоями стають?
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08.04.2022 08:25 Ответить
Бо "вяличіэ" свербить, як у "старшого брата".
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08.04.2022 11:13 Ответить
Пошуки миру в очах *****.
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08.04.2022 10:22 Ответить
Низький уклін Захисникам Україні та її Друзям!!!
Смерть московітам та їх зкацапленим хохлам, опожопникам, служкам олігархів, їх охоронцям та ригоАналам!!
На усе, свій ЧАС!!!
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08.04.2022 11:46 Ответить
А там и не было умиротворения, просто меркель и орбан очко за нефтедоллары продали и лоббировали их интересы
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08.04.2022 12:21 Ответить
 
 