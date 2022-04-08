Политика умиротворения России была политикой трусости, - премьер Польши Моравецкий
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Польша призывает ЕС заменить заморозку имущества РФ и российских олигархов на конфискацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
"Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики", - подчеркнул он.
"Наша задача – восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное – открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российские преступления в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться", - отметил Моравецкий.
Пожалуйста, подождите...
(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші міста",
це означає, що:
1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)
2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
Думаю, треба максимально використовувати можливості роззосереджувати ресурси, особливо, війська. Концентрувати їх тільки короткочасно безпосередньо перед атакою, щоб мати (бажано) багатократну перевагу в потрібну мить у потрібному місці.
Думаю, ідея про доцільність роззосередження доведена практикою цієї війни.
Огромное спасибо Польше. Друзья познаются в беде-и мы знаем уже в нашей беде кто наши друзья
Польша, Литва, Латвия, Єстония. Британия. Штаті.
Но вот Польше мі дот по факту благодарні
Понятно, что вам ЕС делегировал правила перехода границы, но вы первые должны вопрос снабжения РФ поднять в ЕС и додавить путинских холуев-торгашей. Если вы скажите, что ничего не пропустите, никто с вами ничего сделать не сможет.
Стыдно переводить стрелки на одинокую активистку Наталью Панченко, которая, как оказалось, одна такие серьёзные санкции против рашки ввела.
Смерть московітам та їх зкацапленим хохлам, опожопникам, служкам олігархів, їх охоронцям та ригоАналам!!
На усе, свій ЧАС!!!