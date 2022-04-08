Политика умиротворения России была политикой трусости, - премьер Польши Моравецкий

Польша призывает ЕС заменить заморозку имущества РФ и российских олигархов на конфискацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики", - подчеркнул он.

"Наша задача – восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное – открыть глаза всем, в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно в Венгрии. Если кто-то сегодня не замечает российские преступления в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться", - отметил Моравецкий.

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