Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва, - прем'єр Польщі Моравецький

Польща закликає ЄС замінити заморозку майна РФ та російських олігархів на конфіскацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький.

"Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики", - наголосив він.

"Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні… Сьогодні найголовніше – відкрити очі всім , у тому числі і в Європі: Західній та Східній. Особливо в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх по імені, це помилка, і ми повинні якнайшвидше від неї відмовитися", - зазначив Моравецький.

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