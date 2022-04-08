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Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва, - прем'єр Польщі Моравецький
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Польща закликає ЄС замінити заморозку майна РФ та російських олігархів на конфіскацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький.
"Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики", - наголосив він.
"Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні… Сьогодні найголовніше – відкрити очі всім , у тому числі і в Європі: Західній та Східній. Особливо в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх по імені, це помилка, і ми повинні якнайшвидше від неї відмовитися", - зазначив Моравецький.
Топ коментарі
+28 iamalex
показати весь коментар08.04.2022 02:39
+20 2_homo_sapiens
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+15 Dorian Gray e44930c7
показати весь коментар08.04.2022 03:19
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(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші міста",
це означає, що:
1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)
2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
Думаю, треба максимально використовувати можливості роззосереджувати ресурси, особливо, війська. Концентрувати їх тільки короткочасно безпосередньо перед атакою, щоб мати (бажано) багатократну перевагу в потрібну мить у потрібному місці.
Думаю, ідея про доцільність роззосередження доведена практикою цієї війни.
Огромное спасибо Польше. Друзья познаются в беде-и мы знаем уже в нашей беде кто наши друзья
Польша, Литва, Латвия, Єстония. Британия. Штаті.
Но вот Польше мі дот по факту благодарні
Понятно, что вам ЕС делегировал правила перехода границы, но вы первые должны вопрос снабжения РФ поднять в ЕС и додавить путинских холуев-торгашей. Если вы скажите, что ничего не пропустите, никто с вами ничего сделать не сможет.
Стыдно переводить стрелки на одинокую активистку Наталью Панченко, которая, как оказалось, одна такие серьёзные санкции против рашки ввела.
Смерть московітам та їх зкацапленим хохлам, опожопникам, служкам олігархів, їх охоронцям та ригоАналам!!
На усе, свій ЧАС!!!