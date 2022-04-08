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Anonymous получили доступ к видеонаблюдению Кремля, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кремль,путін

Хакерская группировка Anonymous, ранее взломавшая сайты и компьютеры различных российских государственных и негосударственных организаций, сообщила о том, что они получили доступ к видеонаблюдению за Кремлем.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Thblckrbbtworld, действующие от имени Anonymous, получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля. Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не можете остановить нас. Теперь мы внутри замка, Кремля", - говорится в их заявлении.

Спикер Путина Песков отрицал возможность взлома системы видеонаблюдения Кремля, считая, что она "заперта".

"Однако в приведенной статье указывается, что система видеонаблюдения Кремля подключена к Интернету, а значит, имеет удаленный доступ. Видимо, Песков не хочет, чтобы кто-то увидел отсутствие его шефа на рабочем месте", - отмечается в сообщении.

Читайте: Они должны быть подвергнуты трибуналу, - Anonymous обнародовали персональные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих против Украины
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Осталось навести ракету СС-18 на бункер и нажать красную кнопку.
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08.04.2022 02:37 Ответить
никакого спасательного выхода из этой задницы у кремлядей нет
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08.04.2022 05:08 Ответить
Де подивитись можна?
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08.04.2022 05:56 Ответить
Вам з танка чи з винищувача?)
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08.04.2022 07:20 Ответить
Звільнити путлєра за прогули і нецільове використання кацапського м`яса
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08.04.2022 07:27 Ответить
Скільки там у Путіна клонів? Писали що 6 або 7, може справжнього Путіна немає в живих вже. Ось Пєсков і боїться, що при відеоспостереженні заміну запросто можна буде побачити.
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08.04.2022 08:34 Ответить
пукін здох давно, ну то й хрін з ним
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08.04.2022 08:50 Ответить
Покажите пожалуйста как они там ублажают друг друга в кабинетах, на этот зоопарк, цырк уродов
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08.04.2022 08:55 Ответить
Им надо телебашню хакнуть и вместо соловьева пустить в эфир кадры и виделдоказательства
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08.04.2022 10:15 Ответить
Щиро дякуємо.
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08.04.2022 10:24 Ответить
 
 