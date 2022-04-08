Anonymous получили доступ к видеонаблюдению Кремля, - Центр противодействия дезинформации

Хакерская группировка Anonymous, ранее взломавшая сайты и компьютеры различных российских государственных и негосударственных организаций, сообщила о том, что они получили доступ к видеонаблюдению за Кремлем.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Thblckrbbtworld, действующие от имени Anonymous, получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля. Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не можете остановить нас. Теперь мы внутри замка, Кремля", - говорится в их заявлении.

Спикер Путина Песков отрицал возможность взлома системы видеонаблюдения Кремля, считая, что она "заперта".

"Однако в приведенной статье указывается, что система видеонаблюдения Кремля подключена к Интернету, а значит, имеет удаленный доступ. Видимо, Песков не хочет, чтобы кто-то увидел отсутствие его шефа на рабочем месте", - отмечается в сообщении.

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