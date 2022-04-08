Anonymous отримали доступ до відеоспостереження Кремля, - Центр протидії дезінформації

Хакерське угруповання Anonymous, що раніше зламувало сайти і комп’ютери різних російських державних та недержавних організацій, повідомило про те, що вони отримали доступ до відеонагляду за Кремлем.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до системи відеоспостереження кремля. Ми не зупинимося, доки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, кремля", - йдеться в їх заяві.

Речник Путіна Пєсков заперечив можливість зламу системи відеоспостереження кремля, вважаючи, що вона є "замкненою".

"Однак у наведеній статті вказується, що система відеоспостереження кремля підключена до Інтернету, а отже має віддалений доступ. Мабуть, пєсков не хоче, щоб хтось побачив відсутність його шефа на робочому місці", - зазначається в повідомленні.

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