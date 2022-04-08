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Anonymous отримали доступ до відеоспостереження Кремля, - Центр протидії дезінформації

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кремль,путін

Хакерське угруповання Anonymous, що раніше зламувало сайти і комп’ютери різних російських державних та недержавних організацій, повідомило про те, що вони отримали доступ до відеонагляду за Кремлем.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Thblckrbbtworld, які діють від імені Anonymous, отримали доступ до системи відеоспостереження кремля. Ми не зупинимося, доки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не можете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, кремля", - йдеться в їх заяві.

Речник Путіна Пєсков заперечив можливість зламу системи відеоспостереження кремля, вважаючи, що вона є "замкненою".

"Однак у наведеній статті вказується, що система відеоспостереження кремля підключена до Інтернету, а отже має віддалений доступ. Мабуть, пєсков не хоче, щоб хтось побачив відсутність його шефа на робочому місці", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Осталось навести ракету СС-18 на бункер и нажать красную кнопку.
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08.04.2022 02:37 Відповісти
никакого спасательного выхода из этой задницы у кремлядей нет
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08.04.2022 05:08 Відповісти
Де подивитись можна?
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08.04.2022 05:56 Відповісти
Вам з танка чи з винищувача?)
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08.04.2022 07:20 Відповісти
Звільнити путлєра за прогули і нецільове використання кацапського м`яса
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08.04.2022 07:27 Відповісти
Скільки там у Путіна клонів? Писали що 6 або 7, може справжнього Путіна немає в живих вже. Ось Пєсков і боїться, що при відеоспостереженні заміну запросто можна буде побачити.
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08.04.2022 08:34 Відповісти
пукін здох давно, ну то й хрін з ним
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08.04.2022 08:50 Відповісти
Покажите пожалуйста как они там ублажают друг друга в кабинетах, на этот зоопарк, цырк уродов
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08.04.2022 08:55 Відповісти
Им надо телебашню хакнуть и вместо соловьева пустить в эфир кадры и виделдоказательства
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08.04.2022 10:15 Відповісти
Щиро дякуємо.
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08.04.2022 10:24 Відповісти
 
 