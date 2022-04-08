РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6619 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 445 2
армия РФ (15459) война (47249) геноцид (391) Литва (2131) россия (91354) военные преступления (1160)

Литва призывает государства называть военные преступления России в Украине геноцидом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Международное сообщество должно единогласно осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией, и квалифицировать их как геноцид.

Об этом говорится в заявлении, принятом в четверг комитетом по иностранным делам литовского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем к исключению России из этих и других международных организаций", - заявила глава комитета по иностранным делам Лайма Андрикене.

Этот шаг Литвы является "ответом на массовые жестокие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе и других местах в Украине", - заявил комитет.

Андрикене добавила, что "Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, и мы требуем, чтобы все не только Владимир Путин, Александр Лукашенко и командующие российской армией, которые предписывали убивать мирных жителей или не остановили расправу над мирным населением, а также рядовые солдаты были привлечены к ответственности за кровопролитие и разрушены жизни невинных украинцев".

В заявлении депутаты призвали международные организации и парламенты демократических государств призвать свои правительства усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

Читайте: Озеро перед посольством РФ в Литве окрасили в кровавый цвет, чтобы обратить внимание на преступления России в Украине. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдячний Литві за завжди чітку та справедливу позицію.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:23 Ответить
Важно все называть правильными словами, которые есть в правовых документах и не применять такие, которых там нет. Например, "орки", "мордор" и прочие конструкты из популярной фантастики.

Все россияне, которые пришли в Украину якобы с операцией - это называется оккупанты, русско-фашистские захватчики, а их целевые действия - это геноцид украинской нации*.

*) Украинскую нацию составляет общность всех проживающих в Украине этносов.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:58 Ответить
 
 