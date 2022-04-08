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Штайнмайер призывает к созыву трибунала по расследованию военных преступлений Путина и Лаврова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Reuters.
По словам Штайнмайера, ответственность должны понести как простые солдаты, так и политическое руководство России.
"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны ответить. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — цитирует издание Штайнмайера, давшего интервью журналу Der Spiegel.
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показать весь комментарий08.04.2022 14:07
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німці відморозились
а це вписуеться у твою луґандоньську формулу?
Та кінчена якась. Ну, нічого, історія всіх розставить по місцях.
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08.04.2022
який тиждень тільки закликають
Просто болтовня. Где действия?