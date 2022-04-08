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Новости Война в Украине
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Штайнмайер призывает к созыву трибунала по расследованию военных преступлений Путина и Лаврова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров,путін

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Reuters.

По словам Штайнмайера, ответственность должны понести как простые солдаты, так и политическое руководство России.

"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны ответить. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — цитирует издание Штайнмайера, давшего интервью журналу Der Spiegel.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным. От него не спрятаться в бункере на Урале, - Данилов
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Топ комментарии
+43
прокинувся?
а це вписуеться у твою луґандоньську формулу?
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08.04.2022 14:07
+33
Вам же Порошенко криком кричал, что Путин , Лавров это брехуны бессовестные и преступники, криком! Что с ними вообще разговаривать не о чем. А вы. Формулы! Переговоры! Теперь, когда Украина кровью истекает, детей хоронит , мирных жителей вы прозрели… только теперь. И продолжаете с ними торговать!
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08.04.2022 14:20
+28
ДЕ ТАНКИ?!?!!
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08.04.2022 14:06
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ДЕ ТАНКИ?!?!!
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08.04.2022 14:06 Ответить
у 2015-му Порох хотів купити у німців 300 демілітарізованих (без озброєння) Мардерів
німці відморозились
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08.04.2022 14:12 Ответить
прокинувся?
а це вписуеться у твою луґандоньську формулу?
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08.04.2022 14:07 Ответить
Похоже он знает, что их свои уничтожат и готовятся к новому параешенскому президенту, чтоб запустить северный поток 2. Германия ищет выгоду, а не европейские ценности.😠
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08.04.2022 17:08 Ответить
щоб запустити сп2 треба прибрати х...ла
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08.04.2022 18:43 Ответить
закликає кого ?
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08.04.2022 14:07 Ответить
себе, шольца і меркельшу...
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08.04.2022 14:33 Ответить
Він нічого не зробить. Цей підор закликає але потім буде казати що нічого не знайшов . « не всё так однозначно» це є німецька шлюха путін
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08.04.2022 19:07 Ответить
Танки и самолеты дайте !!!!!!!!!
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08.04.2022 14:08 Ответить
а машку захарову, не!? Она недавно такое про борщч несла, я сначала подумал что это нейросеть, ан нет, машка
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08.04.2022 14:11 Ответить
у Машки замість нейросєті в голові пердильна жила
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08.04.2022 14:13 Ответить
Кукареку
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08.04.2022 14:14 Ответить
шо ви кукарєкаете , робіть уже щось
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08.04.2022 14:15 Ответить
Ну дедушка Валик хоть прозрел и покаялся, в отличие от бабушки Ангелы.
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08.04.2022 14:16 Ответить
Це точно.
Та кінчена якась. Ну, нічого, історія всіх розставить по місцях.
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08.04.2022 14:20 Ответить
Покаялся, бросил "научную" работу и больше никаких формул не пишет?
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08.04.2022 14:35 Ответить
Загорелось у него под задницей... переобувается на ходу... шкура он продажная... лепший друг Шредера, Лаврова и путлера... среди немецкой "элиты" друзей Украины нет...
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08.04.2022 15:17 Ответить
Бабушка Шапокляк злая на весь мир, потому что она гермофродит и ее никто в жизни не имел как мужоженщину ,вот потому она такая злая и подлая .***** ей подогнал пинджак с карманами от Йосика сралина зеленый (одна штука) и она с ним не растается по сей день.
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08.04.2022 18:58 Ответить
І Меркель , і Шольца . Росіяни не люди , але фінансували геноцид також Меркель і Шольц .
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08.04.2022 14:18 Ответить
Одним з пунктів звинувачення має бути затримка з виплатами Газпрому на адресу ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ.
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08.04.2022 14:19 Ответить
сподіваюсь хоч не по "формулі штанмаєра"?!!
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08.04.2022 14:19 Ответить
Эта формула у Штанмайера получилось куда лучше, осталось наполнить ее смыслом!
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08.04.2022 14:20 Ответить
Вам же Порошенко криком кричал, что Путин , Лавров это брехуны бессовестные и преступники, криком! Что с ними вообще разговаривать не о чем. А вы. Формулы! Переговоры! Теперь, когда Украина кровью истекает, детей хоронит , мирных жителей вы прозрели… только теперь. И продолжаете с ними торговать!
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08.04.2022 14:20 Ответить
Та они все агенты кремля, а сейчас просто хотят отмазаться
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08.04.2022 15:56 Ответить
АТО за два тижні. Сєніна стіна. Рошен магази в россії. А де відео, фото цих звернень? А це вже після його президентства було? А чому не було, коли він був ррезидентом? А чому він дав наказ в АТО не мочити ордло??? А чому за грати служивих садила влада???
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08.04.2022 19:19 Ответить
За кого голосував?
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08.04.2022 19:51 Ответить
в дурке выборы не проводили ))))
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08.04.2022 21:29 Ответить
Шо! ГАЗПРОМ пенсию не выплатил (вовремя или в рублях)!?
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08.04.2022 14:26 Ответить
Не лукав, дурнику німецький. Щоб був трибунал, спочатку відмовся від кацапського газу/нафти.
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08.04.2022 14:27 Ответить
Серж cc17f150

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Реєстрація:
08.04.2022
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08.04.2022 14:32 Ответить
000 --- потому шо ты дуст ...
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09.04.2022 07:09 Ответить
Ты,говноед кацапский, посмотри, что делали твои ублюдки в Сирии и что делают в Украине и сравни со всем тем, что ты,гнида, перечислил.
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08.04.2022 14:37 Ответить
то *******, це не можна взяти і створити трибунал,
який тиждень тільки закликають
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08.04.2022 14:31 Ответить
Нову формулу хоче запропонувати? Формула може бути лише одна, в який ерефія це мниме число.
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08.04.2022 14:37 Ответить
Мнимое число после докручивания фазы превращается в реальное. Поэтому - только ноль, только хардкор. Дезинтеграция, денуклеаризация.
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08.04.2022 20:59 Ответить
ПОЧАЛОСЬ !!! Політична ЄЛІТА не хоче бути заплямована кровью дітей і жинок в УКРАІНЕ
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08.04.2022 14:40 Ответить
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08.04.2022 14:42 Ответить
И одновременно шольц блокирует/тормозит передачу оружия.
Просто болтовня. Где действия?
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08.04.2022 15:31 Ответить
Там не столько Шольц, сколько министерство обороны.
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08.04.2022 21:00 Ответить
Штайнмаєр , схожет, пішов на поправку 🙁
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08.04.2022 15:43 Ответить
ШВАЙНмаєр пробує стати Штайнмаєром
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08.04.2022 16:37 Ответить
А что в его знаменитой формуле об этом сказано?
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08.04.2022 15:58 Ответить
и ты мудак тоже должен понести ответственность.
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08.04.2022 16:16 Ответить
Ты сначала своего Олуха шмольца, их пособника приебашь!
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08.04.2022 16:19 Ответить
Ну що, Франку, допомогли тобі кацапи?
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08.04.2022 16:51 Ответить
Ти диви, тааріщ штайнбрехер першим прокукурікав. Це, мабуть, для того, щоб не попасти в список помічників убивць. Але рило ВЖЕ В КРИВАВОМУ ПУХУ, ПО сумі вуха.
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08.04.2022 17:58 Ответить
Шо, место в совете дирекоров газпрома уже не кажется таким прибыльным?
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08.04.2022 17:58 Ответить
Меркельша пивом сосиску запивает и ждет когда газпром на работу возьмет.
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08.04.2022 19:06 Ответить
Формулу Штайнмаєра-2022 в життя ! ) Разом з поставками найкрутіших у світі на гусеничному ходу німецьких САУ PzH 2000 (повірте, пара-друга десятків далекобійних ******** артсистем куди важливіше застарілих, та ще й без озброєнь бмп Мардерів - не хочуть їх давати, то й не надто треба). Тож людина-пістолет Вальтер ) - не лише словом, а й ділом...
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08.04.2022 20:01 Ответить
*******, краще зброю давайте та спокутуйте свою вину за допомогу путлеру у підготовці до цієї війни. А від базіканья та засуджень толку ніякого.
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08.04.2022 20:17 Ответить
А до прогнилої біомаси ПИТАНЬ НЕМА ? Ці 83 %лаптів підтримують *****, до них питань НЕМА ? Хай все кацапське кодло відповідає
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08.04.2022 20:48 Ответить
Краще пізно ніж ніколи. Досить вже лити лайно на всіх .
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09.04.2022 01:14 Ответить
 
 