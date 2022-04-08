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Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу з розслідування воєнних злочинів Путіна та Лаврова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров,путін

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення трибуналу з розслідування воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Reuters.

За словами Штайнмаєра, відповідальність мають понести як прості солдати, так і політичне керівництво Росії.

"Всі, хто несе відповідальність за ці злочини, повинні відповісти. Це стосується і солдатів. Це стосується і військових командирів. І, звичайно, тих, хто несе політичну відповідальність", — цитує видання Штайнмаєра, який дав інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим. Від нього не сховатися у бункері на Уралі, - Данілов
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Топ коментарі
+43
прокинувся?
а це вписуеться у твою луґандоньську формулу?
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08.04.2022 14:07
+33
Вам же Порошенко криком кричал, что Путин , Лавров это брехуны бессовестные и преступники, криком! Что с ними вообще разговаривать не о чем. А вы. Формулы! Переговоры! Теперь, когда Украина кровью истекает, детей хоронит , мирных жителей вы прозрели… только теперь. И продолжаете с ними торговать!
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08.04.2022 14:20
+28
ДЕ ТАНКИ?!?!!
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08.04.2022 14:06
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ДЕ ТАНКИ?!?!!
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08.04.2022 14:06 Відповісти
у 2015-му Порох хотів купити у німців 300 демілітарізованих (без озброєння) Мардерів
німці відморозились
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08.04.2022 14:12 Відповісти
прокинувся?
а це вписуеться у твою луґандоньську формулу?
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08.04.2022 14:07 Відповісти
Похоже он знает, что их свои уничтожат и готовятся к новому параешенскому президенту, чтоб запустить северный поток 2. Германия ищет выгоду, а не европейские ценности.😠
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08.04.2022 17:08 Відповісти
щоб запустити сп2 треба прибрати х...ла
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08.04.2022 18:43 Відповісти
закликає кого ?
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08.04.2022 14:07 Відповісти
себе, шольца і меркельшу...
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08.04.2022 14:33 Відповісти
Він нічого не зробить. Цей підор закликає але потім буде казати що нічого не знайшов . « не всё так однозначно» це є німецька шлюха путін
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08.04.2022 19:07 Відповісти
Танки и самолеты дайте !!!!!!!!!
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08.04.2022 14:08 Відповісти
а машку захарову, не!? Она недавно такое про борщч несла, я сначала подумал что это нейросеть, ан нет, машка
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08.04.2022 14:11 Відповісти
у Машки замість нейросєті в голові пердильна жила
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08.04.2022 14:13 Відповісти
Кукареку
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08.04.2022 14:14 Відповісти
шо ви кукарєкаете , робіть уже щось
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08.04.2022 14:15 Відповісти
Ну дедушка Валик хоть прозрел и покаялся, в отличие от бабушки Ангелы.
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08.04.2022 14:16 Відповісти
Це точно.
Та кінчена якась. Ну, нічого, історія всіх розставить по місцях.
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08.04.2022 14:20 Відповісти
Покаялся, бросил "научную" работу и больше никаких формул не пишет?
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08.04.2022 14:35 Відповісти
Загорелось у него под задницей... переобувается на ходу... шкура он продажная... лепший друг Шредера, Лаврова и путлера... среди немецкой "элиты" друзей Украины нет...
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08.04.2022 15:17 Відповісти
Бабушка Шапокляк злая на весь мир, потому что она гермофродит и ее никто в жизни не имел как мужоженщину ,вот потому она такая злая и подлая .***** ей подогнал пинджак с карманами от Йосика сралина зеленый (одна штука) и она с ним не растается по сей день.
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08.04.2022 18:58 Відповісти
І Меркель , і Шольца . Росіяни не люди , але фінансували геноцид також Меркель і Шольц .
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08.04.2022 14:18 Відповісти
Одним з пунктів звинувачення має бути затримка з виплатами Газпрому на адресу ПРЕЗИДЕНТА НІМЕЧЧИНИ.
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08.04.2022 14:19 Відповісти
сподіваюсь хоч не по "формулі штанмаєра"?!!
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08.04.2022 14:19 Відповісти
Эта формула у Штанмайера получилось куда лучше, осталось наполнить ее смыслом!
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08.04.2022 14:20 Відповісти
Вам же Порошенко криком кричал, что Путин , Лавров это брехуны бессовестные и преступники, криком! Что с ними вообще разговаривать не о чем. А вы. Формулы! Переговоры! Теперь, когда Украина кровью истекает, детей хоронит , мирных жителей вы прозрели… только теперь. И продолжаете с ними торговать!
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08.04.2022 14:20 Відповісти
Та они все агенты кремля, а сейчас просто хотят отмазаться
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08.04.2022 15:56 Відповісти
АТО за два тижні. Сєніна стіна. Рошен магази в россії. А де відео, фото цих звернень? А це вже після його президентства було? А чому не було, коли він був ррезидентом? А чому він дав наказ в АТО не мочити ордло??? А чому за грати служивих садила влада???
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08.04.2022 19:19 Відповісти
За кого голосував?
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08.04.2022 19:51 Відповісти
в дурке выборы не проводили ))))
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Шо! ГАЗПРОМ пенсию не выплатил (вовремя или в рублях)!?
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08.04.2022 14:26 Відповісти
Не лукав, дурнику німецький. Щоб був трибунал, спочатку відмовся від кацапського газу/нафти.
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08.04.2022 14:27 Відповісти
Серж cc17f150

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08.04.2022
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08.04.2022 14:32 Відповісти
000 --- потому шо ты дуст ...
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09.04.2022 07:09 Відповісти
Ты,говноед кацапский, посмотри, что делали твои ублюдки в Сирии и что делают в Украине и сравни со всем тем, что ты,гнида, перечислил.
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08.04.2022 14:37 Відповісти
то *******, це не можна взяти і створити трибунал,
який тиждень тільки закликають
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08.04.2022 14:31 Відповісти
Нову формулу хоче запропонувати? Формула може бути лише одна, в який ерефія це мниме число.
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08.04.2022 14:37 Відповісти
Мнимое число после докручивания фазы превращается в реальное. Поэтому - только ноль, только хардкор. Дезинтеграция, денуклеаризация.
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08.04.2022 20:59 Відповісти
ПОЧАЛОСЬ !!! Політична ЄЛІТА не хоче бути заплямована кровью дітей і жинок в УКРАІНЕ
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08.04.2022 14:40 Відповісти
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08.04.2022 14:42 Відповісти
И одновременно шольц блокирует/тормозит передачу оружия.
Просто болтовня. Где действия?
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08.04.2022 15:31 Відповісти
Там не столько Шольц, сколько министерство обороны.
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Штайнмаєр , схожет, пішов на поправку 🙁
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08.04.2022 15:43 Відповісти
ШВАЙНмаєр пробує стати Штайнмаєром
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08.04.2022 16:37 Відповісти
А что в его знаменитой формуле об этом сказано?
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08.04.2022 15:58 Відповісти
и ты мудак тоже должен понести ответственность.
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08.04.2022 16:16 Відповісти
Ты сначала своего Олуха шмольца, их пособника приебашь!
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08.04.2022 16:19 Відповісти
Ну що, Франку, допомогли тобі кацапи?
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08.04.2022 16:51 Відповісти
Ти диви, тааріщ штайнбрехер першим прокукурікав. Це, мабуть, для того, щоб не попасти в список помічників убивць. Але рило ВЖЕ В КРИВАВОМУ ПУХУ, ПО сумі вуха.
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08.04.2022 17:58 Відповісти
Шо, место в совете дирекоров газпрома уже не кажется таким прибыльным?
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08.04.2022 17:58 Відповісти
Меркельша пивом сосиску запивает и ждет когда газпром на работу возьмет.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Формулу Штайнмаєра-2022 в життя ! ) Разом з поставками найкрутіших у світі на гусеничному ходу німецьких САУ PzH 2000 (повірте, пара-друга десятків далекобійних ******** артсистем куди важливіше застарілих, та ще й без озброєнь бмп Мардерів - не хочуть їх давати, то й не надто треба). Тож людина-пістолет Вальтер ) - не лише словом, а й ділом...
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08.04.2022 20:01 Відповісти
*******, краще зброю давайте та спокутуйте свою вину за допомогу путлеру у підготовці до цієї війни. А від базіканья та засуджень толку ніякого.
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08.04.2022 20:17 Відповісти
А до прогнилої біомаси ПИТАНЬ НЕМА ? Ці 83 %лаптів підтримують *****, до них питань НЕМА ? Хай все кацапське кодло відповідає
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08.04.2022 20:48 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Досить вже лити лайно на всіх .
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09.04.2022 01:14 Відповісти
 
 