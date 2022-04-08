Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу з розслідування воєнних злочинів Путіна та Лаврова

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення трибуналу з розслідування воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Reuters.

За словами Штайнмаєра, відповідальність мають понести як прості солдати, так і політичне керівництво Росії.

"Всі, хто несе відповідальність за ці злочини, повинні відповісти. Це стосується і солдатів. Це стосується і військових командирів. І, звичайно, тих, хто несе політичну відповідальність", — цитує видання Штайнмаєра, який дав інтерв'ю журналу Der Spiegel.

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