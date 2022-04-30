3 048 16
Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС этим летом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на поступление представят Евросовету.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - заявила фон дер Ляйен.
Топ комментарии
+7 maravillo
показать весь комментарий08.04.2022 18:29
+6 Krotow
показать весь комментарий08.04.2022 18:36
+3 Роман Марушка 9a554709
показать весь комментарий08.04.2022 18:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так верніше
Далее, корумпованность стран ЕС российскими деньгами, если посмотрите внимательно, шла на пользу этих стран - "взаимовыгодное сотрудничество в рамках законодательства". А если бы в этих странах начались процессы вроде схемы 20-30-50 на национальном уровне, это уже была бы совсем другая история (как в Румынии, например).