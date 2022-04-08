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Новини Політика України
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Єврокомісія (947) членство в ЄС (938) фон дер Ляєн Урсула (529)

Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - заявила фон дер Ляєн.

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Топ коментарі
+7
Побачать, що Зе залишив всіх гавноїдів ти дєрьмака і татарова, антикорупційні органи не працюватимуть, як і раніше, і пошлють нас далеко.
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08.04.2022 18:29
+6
Это действительно БЫСТРО. Нам на это ушло 5 лет. Удачи и ждём вас.
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08.04.2022 18:36
+3
Если Украина успеет вступить в ЕС даже не в НАТО то для Путина будут большие проблемы с дальнейшим ведением боевых действий потому что Украина будет в зоне влияния ЕС -естественно и реагирование на все действия Путина будут быстрее и решительными потому что Украина станет частью ЕС. Путин это знает вот и спешит помешать.
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08.04.2022 18:29
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Точно этого? Не 3022 года? Вы уверены?
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08.04.2022 18:23 Відповісти
А що ти хотів з татаровими, юзіками, дєрьмаками, каломойськими, мецгерами, тупіцкими щоб тебе сьогодні взяли в ЄС?! Так не буває
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08.04.2022 18:53 Відповісти
Поки тупоголовий піт@р це ти.
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08.04.2022 18:52 Відповісти
Если Украина успеет вступить в ЕС даже не в НАТО то для Путина будут большие проблемы с дальнейшим ведением боевых действий потому что Украина будет в зоне влияния ЕС -естественно и реагирование на все действия Путина будут быстрее и решительными потому что Украина станет частью ЕС. Путин это знает вот и спешит помешать.
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08.04.2022 18:29 Відповісти
Побачать, що Зе залишив всіх гавноїдів ти дєрьмака і татарова, антикорупційні органи не працюватимуть, як і раніше, і пошлють нас далеко.
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08.04.2022 18:29 Відповісти
ДО ЦЬОГО ЛІТА ‼️‼️‼️

Так верніше
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08.04.2022 18:30 Відповісти
А почему Молдова уже получила обходной лист для вступления,а Украине ещё думают.
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08.04.2022 18:35 Відповісти
Нічого Молдова не отримала.
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08.04.2022 18:51 Відповісти
Не пиши хєрню. австрія, німеччина, угорщина, італія, франція, корумповані рашистськими грошами. Щось ЄС ще не розвалився.
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08.04.2022 18:55 Відповісти
Британия уже вышла, вообще-то.
Далее, корумпованность стран ЕС российскими деньгами, если посмотрите внимательно, шла на пользу этих стран - "взаимовыгодное сотрудничество в рамках законодательства". А если бы в этих странах начались процессы вроде схемы 20-30-50 на национальном уровне, это уже была бы совсем другая история (как в Румынии, например).
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08.04.2022 18:59 Відповісти
Это действительно БЫСТРО. Нам на это ушло 5 лет. Удачи и ждём вас.
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08.04.2022 18:36 Відповісти
Як же жалюгідно виглядають довпойопи у коментах проклинаючи ЄС! Ці тупоголові імбицили не розуміють, що в Євросоюзі є певна процедура для вступу, яка розрахована на роки - клоунські понти тут нікому не цікаві. Приміром сербія подавала подібну заявку ще у 2009-му, і де зараз сербія?! Ще далі ніж ми. Завдяки героїзму наших воїнів і крові наших співгромадян, ми пройшли дуже швидко перший проміжний етап. Буквально за місяць, а не за десять років! Наступний етап буде ще декілька місяців. Потім буде м'яч на нашій стороні. Коли українська влада за пару років має провести необхідні реформи і прийняти необхідні закони. Однак у всій цій довгій процедурі є великий плюс - лібералізація законодавства дасть дуже сильний поштовх до реального покращення життя в державі. Правда, при клоунах-мародерах у владі виконати домашнє завдання по вступу до ЄС не є можливим. Бо ці гниди дорвались до влади аби грабувати і точно не полишуть таку корупційну кормушку заради примарного ЄС. Один рашист татаров чого вартує у зе-команді. А ще є портнов, дєрьмак, коля-котлета, мецгер та ін. Тому після війни дуже багато буде роботи.
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08.04.2022 18:50 Відповісти
Что-то не верится, чтоб с клептократической олигархией, зебильному пособничеству агрессору и оккупанту, несоответствию Копенгагенским критериям, Украину приняли в ЕС. Дай Бог, чтоб приняли. НАЦИЯ ЗАСЛУЖИЛА.
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08.04.2022 19:21 Відповісти
Англия прям сейчас предлагает Украине создать свой ЕС без всякого там гемороя и обдумываней, Англия Польша и балтийские страны .Англия будет как охрана с ядерным оружием Украина как Страна аграрная ,Польша и балтийские страны будут производить товары лёгкой промышленности и будит Гут .
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28.05.2022 01:56 Відповісти
 
 