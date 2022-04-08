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Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - заявила фон дер Ляєн.
Топ коментарі
+7 maravillo
показати весь коментар08.04.2022 18:29
+6 Krotow
показати весь коментар08.04.2022 18:36
+3 Роман Марушка 9a554709
показати весь коментар08.04.2022 18:29
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Так верніше
Далее, корумпованность стран ЕС российскими деньгами, если посмотрите внимательно, шла на пользу этих стран - "взаимовыгодное сотрудничество в рамках законодательства". А если бы в этих странах начались процессы вроде схемы 20-30-50 на национальном уровне, это уже была бы совсем другая история (как в Румынии, например).