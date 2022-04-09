В Украине ликвидировали подполковника армии РФ Петрунина, - InformNapalm
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине ликвидирован подполковник армии РФ Георгий Петрунин. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm и российские пропагандистские издания.
"Военный комендант г.Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорится в сообщении.
В то же время, "Комсомольская правда" сообщает, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде. Издание уточнило, что Петрунин "прошёл Чечню и Сирию, но погиб в Украине".
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СЛАВА УКРАИНЕ !
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк
https://youtu.be/VvxVDXc3kfk
09.04.2022 00:40
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
Слава ВСУ!
Орки запам'ятайте:
Украина для вас -это билет в "ОДНУ СТОРОНУ" !!!!!
Как говорят в Одессе : Купив "билетик" --- купи "пакетик"
А тут Украина, тут просто так не "походишь"...
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Поехал Жора воевать.
Теперь он станет перегноем...
Насрать.