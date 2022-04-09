РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11306 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
29 186 49
армия РФ (15471) война (47303) ликвидация (1986) россия (91364)

В Украине ликвидировали подполковника армии РФ Петрунина, - InformNapalm

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине ликвидирован подполковник армии РФ Георгий Петрунин. Он был военным комендантом Самары, имел боевой опыт в Чечне и Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm и российские пропагандистские издания.

"Военный комендант г.Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, "Комсомольская правда" сообщает, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде. Издание уточнило, что Петрунин "прошёл Чечню и Сирию, но погиб в Украине".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посольство России в Болгарии облили красной краской. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+65
демілітаризація підполковника із самари пройшла успішно. Слава миротворцям ЗСУ!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:35
+44
показать весь комментарий
09.04.2022 09:39
+28
Отлично проходит дерусификация российского биомусора!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
демілітаризація підполковника із самари пройшла успішно. Слава миротворцям ЗСУ!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:35 Ответить
а все тому, що не читав, що для таких як він написано: нех*й шастать)
показать весь комментарий
09.04.2022 10:48 Ответить
Чечня, Сирия. А тут на тебе, настоящая армия. Здрасьте. Гний под землёй, мразь
показать весь комментарий
09.04.2022 16:22 Ответить
ну і пішов він на...й
показать весь комментарий
09.04.2022 09:36 Ответить
так уже и пошел
показать весь комментарий
09.04.2022 13:17 Ответить
Ойц....знало пад...на що йде
показать весь комментарий
09.04.2022 09:36 Ответить
Земля тобі бетоном, ****!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:36 Ответить
Отлично проходит дерусификация российского биомусора!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:37 Ответить
на одного орка меньше
показать весь комментарий
09.04.2022 09:37 Ответить
Безсмертные гусари СТАЛИ СМЕРТНЫМИ
СЛАВА УКРАИНЕ !
показать весь комментарий
09.04.2022 09:38 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 09:38 Ответить
Слишком мрачно На Московии поминают совсем по другому ...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:58 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 09:39 Ответить
‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk

09.04.2022 00:40
показать весь комментарий
09.04.2022 09:40 Ответить
Земля йому скловатою.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:40 Ответить
Так а тот хенерал Мордвичев всё-таки живой или дохлый?
показать весь комментарий
09.04.2022 09:41 Ответить
Не підтверджено ще кацапами ні те ні інше. Чекаємо.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:58 Ответить
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
показать весь комментарий
09.04.2022 09:41 Ответить
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
показать весь комментарий
09.04.2022 09:43 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 09:44 Ответить
жора так і не став полкованом - жора фсе.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:45 Ответить
еще один фашист сдох
Слава ВСУ!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:47 Ответить
Чечня и Сирия не Украина! Земля бетоном рашистскому уроду!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:47 Ответить
Короче, Жору отдвухсотили !
показать весь комментарий
09.04.2022 09:47 Ответить
*Георгий оказался смертным членом "бессмертных гусар"...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:48 Ответить
бессмертные гусары , ускакал в ад
показать весь комментарий
09.04.2022 09:49 Ответить
Завонялся бессмертный жоржик до вскидывания в яму...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:49 Ответить
Був петрунін став у труні-н
показать весь комментарий
09.04.2022 09:50 Ответить
"Пройшов Чечню і Сирію, але загинув в Україні"....
Орки запам'ятайте:
Украина для вас -это билет в "ОДНУ СТОРОНУ" !!!!!
Как говорят в Одессе : Купив "билетик" --- купи "пакетик"
показать весь комментарий
09.04.2022 09:55 Ответить
Это новость из будущего и в Самаре уже боевые действия ? Зачем там военный комендант нужен был ?
показать весь комментарий
09.04.2022 09:55 Ответить
Пойди у шойгу спроси. Скорее всего для местного быдла сейчас в каждом городе засрашки есть военная комендатура. Обитатели концлагерей должны молчать,слушать и вести себя тихо.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:01 Ответить
Гори в аду,петрунин.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:59 Ответить
Деполковникозация проходит отлично ! https://t.me/UkraineLiveChat
показать весь комментарий
09.04.2022 10:03 Ответить
Хробаки вже плюються від кацапчатини )))
показать весь комментарий
09.04.2022 10:06 Ответить
Печія замучила)
показать весь комментарий
09.04.2022 10:29 Ответить
Запад дело тонкое петруха.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 10:33 Ответить
"Прошёл Чечню и Сирию"...
А тут Украина, тут просто так не "походишь"...
показать весь комментарий
09.04.2022 10:38 Ответить
Вбили Петруху.. Схiд справа тонка..
показать весь комментарий
09.04.2022 10:42 Ответить
"Убілі петруніна. Убіл чеченец Абдулла із Джавелина. Іспарілса петрунін.Вот так вот, нєту больше петруніна."
показать весь комментарий
09.04.2022 10:43 Ответить
Вічне пекло чекає нелюдів там на небесах, а нащадкам на землі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.04.2022 11:17 Ответить
«Бессмертный гусар»? Очень даже смертный, это тебе не Чечня и не Сирия. Такое погоняло не помогло этому жмуру остаться живым.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:42 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
09.04.2022 11:45 Ответить
Земля тебе говном с битым стеклом, петрушкин.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:57 Ответить
Бессмертным мня себя героем,
Поехал Жора воевать.
Теперь он станет перегноем...
Насрать.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:46 Ответить
Нагорода найшла свого героя.
показать весь комментарий
09.04.2022 14:02 Ответить
 
 