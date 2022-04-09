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В Україні ліквідували підполковника армії РФ Петруніна, - InformNapalm

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm та російські пропагандистські видання.

"Військовий комендант м.Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України", – йдеться в повідомленні.

Водночас "Комсомольська правда" повідомляє, що окупант загинув ще наприкінці березня, а поховали його 5 квітня у Волгограді. Видання уточнило, що Петрунін "пройшов Чечню та Сирію, але загинув в Україні".

Також дивіться: Українські захисники ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Беспалова. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+65
демілітаризація підполковника із самари пройшла успішно. Слава миротворцям ЗСУ!
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09.04.2022 09:35
+44
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09.04.2022 09:39
+28
Отлично проходит дерусификация российского биомусора!
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09.04.2022 09:37
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демілітаризація підполковника із самари пройшла успішно. Слава миротворцям ЗСУ!
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09.04.2022 09:35 Відповісти
а все тому, що не читав, що для таких як він написано: нех*й шастать)
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09.04.2022 10:48 Відповісти
Чечня, Сирия. А тут на тебе, настоящая армия. Здрасьте. Гний под землёй, мразь
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09.04.2022 16:22 Відповісти
ну і пішов він на...й
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09.04.2022 09:36 Відповісти
так уже и пошел
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09.04.2022 13:17 Відповісти
Ойц....знало пад...на що йде
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09.04.2022 09:36 Відповісти
Земля тобі бетоном, ****!
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09.04.2022 09:36 Відповісти
Отлично проходит дерусификация российского биомусора!
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09.04.2022 09:37 Відповісти
на одного орка меньше
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09.04.2022 09:37 Відповісти
Безсмертные гусари СТАЛИ СМЕРТНЫМИ
СЛАВА УКРАИНЕ !
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09.04.2022 09:38 Відповісти
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09.04.2022 09:38 Відповісти
Слишком мрачно На Московии поминают совсем по другому ...
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09.04.2022 09:58 Відповісти
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09.04.2022 09:39 Відповісти
‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk

09.04.2022 00:40
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09.04.2022 09:40 Відповісти
Земля йому скловатою.
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09.04.2022 09:40 Відповісти
Так а тот хенерал Мордвичев всё-таки живой или дохлый?
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09.04.2022 09:41 Відповісти
Не підтверджено ще кацапами ні те ні інше. Чекаємо.
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 09:41 Відповісти
Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=Qz6Qgw1-Ke_xu23gZEaXDA
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09.04.2022 09:43 Відповісти
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09.04.2022 09:44 Відповісти
жора так і не став полкованом - жора фсе.
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09.04.2022 09:45 Відповісти
еще один фашист сдох
Слава ВСУ!
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09.04.2022 09:47 Відповісти
Чечня и Сирия не Украина! Земля бетоном рашистскому уроду!
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09.04.2022 09:47 Відповісти
Короче, Жору отдвухсотили !
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09.04.2022 09:47 Відповісти
*Георгий оказался смертным членом "бессмертных гусар"...
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09.04.2022 09:48 Відповісти
бессмертные гусары , ускакал в ад
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09.04.2022 09:49 Відповісти
Завонялся бессмертный жоржик до вскидывания в яму...
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09.04.2022 09:49 Відповісти
Був петрунін став у труні-н
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09.04.2022 09:50 Відповісти
"Пройшов Чечню і Сирію, але загинув в Україні"....
Орки запам'ятайте:
Украина для вас -это билет в "ОДНУ СТОРОНУ" !!!!!
Как говорят в Одессе : Купив "билетик" --- купи "пакетик"
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09.04.2022 09:55 Відповісти
Это новость из будущего и в Самаре уже боевые действия ? Зачем там военный комендант нужен был ?
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09.04.2022 09:55 Відповісти
Пойди у шойгу спроси. Скорее всего для местного быдла сейчас в каждом городе засрашки есть военная комендатура. Обитатели концлагерей должны молчать,слушать и вести себя тихо.
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09.04.2022 10:01 Відповісти
Гори в аду,петрунин.
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09.04.2022 09:59 Відповісти
Деполковникозация проходит отлично ! https://t.me/UkraineLiveChat
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09.04.2022 10:03 Відповісти
Хробаки вже плюються від кацапчатини )))
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09.04.2022 10:06 Відповісти
Печія замучила)
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09.04.2022 10:29 Відповісти
Запад дело тонкое петруха.
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09.04.2022 10:11 Відповісти
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09.04.2022 10:33 Відповісти
"Прошёл Чечню и Сирию"...
А тут Украина, тут просто так не "походишь"...
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09.04.2022 10:38 Відповісти
Вбили Петруху.. Схiд справа тонка..
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09.04.2022 10:42 Відповісти
"Убілі петруніна. Убіл чеченец Абдулла із Джавелина. Іспарілса петрунін.Вот так вот, нєту больше петруніна."
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09.04.2022 10:43 Відповісти
Вічне пекло чекає нелюдів там на небесах, а нащадкам на землі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.04.2022 11:17 Відповісти
«Бессмертный гусар»? Очень даже смертный, это тебе не Чечня и не Сирия. Такое погоняло не помогло этому жмуру остаться живым.
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09.04.2022 11:42 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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09.04.2022 11:45 Відповісти
Земля тебе говном с битым стеклом, петрушкин.
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09.04.2022 11:57 Відповісти
Бессмертным мня себя героем,
Поехал Жора воевать.
Теперь он станет перегноем...
Насрать.
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09.04.2022 13:46 Відповісти
Нагорода найшла свого героя.
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09.04.2022 14:02 Відповісти
 
 