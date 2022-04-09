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Новости Политика Украины
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Княжицкий, Синютка и Федына нашли руководителя концерна РРТ, отключившего вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала". Нардепы анонсировали проверку чиновников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

прямий

Депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, София Федына и Олег Синютка нашли в Ковеле руководителя концерна РРТ, выключившего из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", и попросили немедленно включить каналы.

Об этом Николай Княжицкий написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы с коллегами Олегом Синюткой и Софией Федыной нашли руководство концерна РРТ, которое выключило из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "Пятый". И.о. руководителя концерна осуществляет руководство из Ковеля Волынской области. Не думаю, что распространяю сейчас большую государственную тайну. Просто здесь, в Ковеле удобнее всего получать средства на ремонт поврежденных агрессором телебашен через ковельскую фирму племянника господина Семерея", - подчеркнул он.

По словам депутата, после войны журналисты "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" и их американские партнеры проверят должностных лиц, которые из тыловых городов через собственные фирмы "боролись с врагом" и "восстанавливали последствия".

Николай Княжицкий, София Федына, Олег Синютка объяснили Семерею, какую ответственность он будет нести за "государственную измену", "самоуправство" и "незаконное вмешательство в работу телекоммуникационных сетей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты и нардепы "ЕС" требуют от Концерна РРТ возобновить вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"

"Попросили немедленно исправить беззаконную ошибку по отключению каналов. Мы прекрасно осознаем, что Сергей Семерей не инициировал отключение каналов, а только выполнил незаконное указание. Но это ему еще придется доказать. А делать он этого не хочет, потому что действие в преступной группе только увеличивает ответственность за преступление. Слава Украине! Смерть путинским агрессорам! К ответственности тех, кто им прислуживает, чтобы уничтожить патриотическое украинское вещание, ограничить демократические свободы по путинскому образцу!!!" – добавил депутат.
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Топ комментарии
+75
не давайте зеленим зрадникам спокою.
зелене гасло "не під час війни" не канає.
падло воно чи без війни чи з війною завжди падло...
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09.04.2022 10:07
+60
А в колено стрельнуть, может так доходчивее будет чиновнику?
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09.04.2022 10:05
+53
конечно, проверить надо, это само собой... но найти источник приказа - вот главное... и не просто найти, но и довести все дела до правильного логического завершения и показать всей стране, кто правит страной...
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09.04.2022 10:05
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конечно, проверить надо, это само собой... но найти источник приказа - вот главное... и не просто найти, но и довести все дела до правильного логического завершения и показать всей стране, кто правит страной...
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09.04.2022 10:05 Ответить
Завистливый и мстительный Зеленский и его наставник Ермак хотят убрать Залужного. Неужели мы и военные позволим это сделать?
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09.04.2022 11:17 Ответить
То може ви і військові приберете Зеленського?
Провокатори з усіх дірок повилазили...
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10.04.2022 11:25 Ответить
А в колено стрельнуть, может так доходчивее будет чиновнику?
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09.04.2022 10:05 Ответить
Мне кажется и щелчок затвора, развяжет лишнехромосому язык! Если не указание от "95"-го или "Г+Г" (мертвечук-беня), то мы узнаем кто... Ну а если не узнаем, то многие и так поймут!
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09.04.2022 10:38 Ответить
сладеньке як і всі ці роки - на дуже великого любителя....
хоча б стилю не зміняють і за це лайк.
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09.04.2022 10:31 Ответить
стою на своєму держу граунд
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09.04.2022 10:44 Ответить
you my heart you my soul - не змінилося ніхера .....
хлопці застигли в 90х....
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09.04.2022 10:35 Ответить
90е - они разные.

https://www.youtube.com/watch?v=i3Rdboj5roM
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09.04.2022 11:50 Ответить
не давайте зеленим зрадникам спокою.
зелене гасло "не під час війни" не канає.
падло воно чи без війни чи з війною завжди падло...
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09.04.2022 10:07 Ответить
Месяц назад за подобное банили,наверное прозрение у многих наступило,это радует
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09.04.2022 11:59 Ответить
та знаю - 3 рази по 3 відпарився з 02/24 - голову не треба губити ні при яких обставинах.
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09.04.2022 12:03 Ответить
Не просто банили; я веду кондуїт, і бачу, скільки деактивовано...
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09.04.2022 12:21 Ответить
К ногтю предателей!
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09.04.2022 10:09 Ответить
Дотискайте ту шоблу! Коли все затихне, дуже багато питань до зеленої команди.
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09.04.2022 10:09 Ответить
та да, після Майдану теж було багато питань, та згодом вони(питання) якось зійшли, майже, на нуль
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09.04.2022 10:44 Ответить
Рыльце в пушку,поэтому выполнит любой приказ и заказ.
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09.04.2022 10:10 Ответить
А как пособника кацапов, к стенке нельзя? Тем более в военное время...
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09.04.2022 10:12 Ответить
ти знаєш, навіть потрібно. Включно з тими, хто давав йому цю команду на вимкнення; бо одному йому скучно буде... Проблема лише в тому, як їх дістати з ОПи...
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09.04.2022 10:15 Ответить
А исповедоваться перед расстрелом, придётся не попу а следователю, а вдруг изменят меру наказания?
PS: А сколько Тебе лет, или мы знакомы?
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09.04.2022 10:44 Ответить
я в неті - по-нетному, з непублічними особами зо всіма на "ти". Саме з непублічними. Або з тими публічними, кого не поважаю.
А за свої роки мені вже страшно говорити... А ще хочеться побачити нашу перемогу!
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09.04.2022 11:19 Ответить
Підтримую діяльність цих нардепів; зокрема, в частині відновлення справедливості з вимкненням трансляції опозиційних каналів.
Як і більшість тут. Лайків новині - більше, ніж коментів.
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09.04.2022 10:13 Ответить
І чим же він вносить розкол ?
Більш українською та прозахідною політикою ?
Який поганий дядько...
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09.04.2022 10:19 Ответить
А що, вказувати владі на помилки і прорахунки, пропонуючи варіанти рішень, означає розколювати суспільство
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09.04.2022 10:19 Ответить
розкол суспільства - це, по-твоєму, повідомляти про подібні дії владних чиновників? Чи як вони повиїзжали у відпустки під час війни?
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09.04.2022 10:19 Ответить
А які, власне, власні телеканали є у Порошенка? Да і конвенцію про ненапад було заключено. Пам'ятаєте зустріч Пороха с Зеленським в перші дні війни? Домовились все розпочати з чистого аркушу. Проте домовлятись с Зеленським те ж саме, що і з Путіним. Можливо навіть і гірше...
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09.04.2022 10:26 Ответить
конвенцію про не напад не підсав ковельский поцріот ,котрий вносить розкол в суспільство, що є гібридною рашистською дією ,в часі війни .
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09.04.2022 10:26 Ответить
Факти, з приводу розколу суспільства незалежними каналами будуть, чи як?
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09.04.2022 10:32 Ответить
Питань до презЗдента ВАЗеленського у всіх багато. Які питання у вас до Порошенка, мені не цікаво.
Ще раз ставлю питання, чим розколюють суспільство незалежні: "Прямий", "5", "Еспресо"?
На якій підставі вони були закриті?
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09.04.2022 16:52 Ответить
Хто б ще знайшов молодшого лейтенанта Бакланова…
Де він, з якого бункера здійснює «керівництво»
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09.04.2022 10:16 Ответить
Правильно.
Бо це якась москальська сволота відключила українських мовників.
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09.04.2022 10:18 Ответить
А як так може бути - депутати у Київі , а державний ЧИНУША ВІД ВІЙНИ ХОВАЕТСЯ У КОВЕЛІ ???? Під спідницею у жинки

звільнити боягуза !!!
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09.04.2022 10:19 Ответить
не - первые места уже заняты арахамия,ермак,чалый ++
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09.04.2022 10:39 Ответить
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09.04.2022 10:25 Ответить
Где-в ОП всплакнул дерьмак, вкручивая лампочку в подсобке.
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09.04.2022 10:27 Ответить
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко? © ТГ "Печерский Холм"
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09.04.2022 10:30 Ответить
На кол фсбшника!
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09.04.2022 10:41 Ответить
Какая мерзость.
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09.04.2022 10:45 Ответить
Думається, що пліснява боїться нашої перемоги не менше від *****.
Бо до них дуже багато питань накопичилось.
І по крадівництву, і по знищенню енергонезалежності, і по скороченню та забезпеченню армії, розмінуванню, і по знищенню економіки і т.д.
Та й у ***** з бабломойським бояться, через компромат.
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09.04.2022 10:49 Ответить
Ще один приклад того, що "не на часі" не прокатить.
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09.04.2022 10:58 Ответить
Если правда, что Марченко, после того, как вышли на границу Херсонской области перевели, а на его место поставили кума Хомчака, то это, возможно, говорит о том, что дальше идти не будут, дадут закрепиться и дальше ОП будет выражать решительные протесты, против создания ХерНР. Такой же вариант возможен и на других направлениях. Замена командиров на тех, кто выполнит любое пожелание ОП и параллельная сдача на переговорах в Стамбуле. Зеленский же обещал раньше путину на переговорах воду в Крым, но потом, после неудачных попыток продавить решение забоялся, а теперь вроде как не при делах. В итоге, враг получает Донецкую и Луганскую область, сухопутный коридор и воду в Крым и прекращение огня, чтобы закрепиться там и собраться с новыми силами. Зеля и Ко пилят бабло на восстановлении, как делали это на дорогах до войны. Года через три мы имеем новую войну, только Зе и Ко уже будут далеко, спокойно доживать на свои миллиарды украденные из бюджета. Хороший план для тех, кто никогда не ассоциировал себя с народом Украины.
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09.04.2022 11:20 Ответить
Один доволі великий населенний пункт на Миколаївщині, которий вже був заявлений як "наш" сьогодня "вдруг" став окупованим по словам Кіма. тобто на тому тижні туди шла гуманітарка наша з міста, а вже сьогодні вантаж туда не пустили оркі. А ще на тому тижні той же Кім розказував що миколаївскька область вже під контролем
вот теперь думай....те

https://t.me/newspn/14753
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09.04.2022 14:19 Ответить
а то що "Марчело" вже не керує військовою операцією на Миколаївщині - це правда. сьогодні це підтвердив депутат від голосу Костенко якій був з Марченко на обороні Миколаїва
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09.04.2022 14:22 Ответить
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09.04.2022 10:37 Ответить
Це геніально! Навпроти вікон ОПи повішати плакат. Щоб не забували.
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09.04.2022 11:05 Ответить
Очередной зелёный свечной заводик? Мило, мило.
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09.04.2022 10:42 Ответить
Вони думають,що війна все спише???Ні шановний Зе-презедент,прийде час,і Народ України спитає,чому за 2.5 роки ваша влада вкатала в асфальт і у відкати 35-40 мілліардів доларів,чому була заморожена була

програма ракетного випуску ПЗРК Нептун,ПЗРК Вільха.,чому виділялись кошти тільки на випуск експортних ПТРК Стугна ПТРК Корсар,які чудом не встигли відправити і дістались ЗСУ.
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09.04.2022 10:53 Ответить
Не тешьте себя иллюзиями. Кто мешал задать этот и многие другие вопросы на протяжении 3-х довоенных лет. Когда ни один день не обходился без зашквара разной степени тяжести со стороны Зе и его компании.
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09.04.2022 11:26 Ответить
Спитаємо також,хто і чому надав наказ про розмінування кримського перешийку на протязі 7.5 км.перед самим вторгненням.Чому про всі попередження про вторгнення ,воєнних розвідок Заходу,через пів доби війська (рф) взяли південь,і стояли під Києвом.Прикрившись лицемірними масками героїзму,що я не втік і залишився в Україні,не допоможе.На ваших руках кров дітей,сімей,і содатів.І заберіть цього голову фракції хламідію в кепці,не хай і близько не підходить до ЗСУ,а то війна все може трапитись.
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09.04.2022 11:00 Ответить
От-от: війна, різні розтяжки, міни, цеглини із руїн. Нічого вештатись цивільному Арахамці.
На початку свого призначення генерал Залужний заборонив, здається , на два тижні відвідування розташування війська різним депутатам. Пора повторити це розпорядження до закінчення війни. Тоді у військових була б вагома підстава видворяти цих "агітаторів" під три чорти.
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09.04.2022 11:20 Ответить
Путінська братва в офісі "Гаранта" продовжує відпрацьовувати кацапське бабло. Смерть зрадникам!
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09.04.2022 11:14 Ответить
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09.04.2022 11:17 Ответить
а пачки на плечах - ...
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09.04.2022 11:21 Ответить
Вбити диверсанта, але до цього допитати, який саме клоун дав вказівку
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09.04.2022 11:23 Ответить
- Семерей, кто тебе дал команду выключить наши каналы?
- Идите *****!
- Ты попутал? Перед тобой депутаты "ЕС"!
- А мне пох
- Да мы тебя ...
- Да что вы меня? Н И К У Я "вы меня". Все силовые органы -наши, прокуратура - наша, суды - наши. А сейчас (и уж тем более после победы), наш Зеленский - вообще герой неприкасаемый. Поэтому еще раз повторяю: Идите нах.

Депутаты уходят. Федина, понуро обращаясь к Княжицкому: "А ведь он сказал как есть на самом деле, Микола ..."
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09.04.2022 11:27 Ответить
Зеленский с беней под шумок уничтожают политических конкурентов.
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09.04.2022 11:40 Ответить
В будь-якому випадку відключення під час війни патріотичних каналів є злочином! І чию би вказівку цей пан-товариш не виконував, відповідати прийдеться...
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09.04.2022 11:53 Ответить
Дякую, Народним депутатам за боротьбу! Чекаю найшвидшого повернення проукраїнських телеканалів в ефіри!
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09.04.2022 12:05 Ответить
Рішеня правильне, іде війна а канали роблять для своїх політиків які їх утримують політичне шоу
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09.04.2022 12:20 Ответить
ця тварина разом з подельніков має бути вишвирнута з країни геть
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09.04.2022 12:36 Ответить
Спасибо депутатам от ЕС,а эти зеленве ссыкли длжны знать,что возмездие после войны
их достанет. Люди в Украине НIЧОГО не ЗАБУВАЮТЬ.
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09.04.2022 12:46 Ответить
ПОРТРЕТ ГНИДЫ
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09.04.2022 13:29 Ответить
чому виключили канали які е украінські і були украінськими до війни
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09.04.2022 14:01 Ответить
Цим "правдо/кривдоборцям" варто пам'ятати про Указ Президента про змі в військовий стан!!! Чи їх не влаштовує Правда, яку популяризують в тв-телемарафоні, їм потрібно розповсюджувати рашистські наративи по дискредитації ЗСУ, військового керівництва, Кабміну, Президента?😡
До речі, ДЕ ці вибачте, під@раси були в перші дні та тижні після 24 лютого??? Що, боялись рота відкрити, а зараз, "ожили"?😡
Між іншим, а де ця аферистка, федина, подівала свою "подружайку"? Невже вона з своїми "ведмедями" проходять "навчання"?😲🤣
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09.04.2022 17:35 Ответить
ви сліпі, на вскидку так - валерій чалий мо?
нічоґо не бачите....
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09.04.2022 21:37 Ответить
 
 