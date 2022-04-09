Княжицкий, Синютка и Федына нашли руководителя концерна РРТ, отключившего вещание "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала". Нардепы анонсировали проверку чиновников

Депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, София Федына и Олег Синютка нашли в Ковеле руководителя концерна РРТ, выключившего из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", и попросили немедленно включить каналы.

Об этом Николай Княжицкий написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы с коллегами Олегом Синюткой и Софией Федыной нашли руководство концерна РРТ, которое выключило из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "Пятый". И.о. руководителя концерна осуществляет руководство из Ковеля Волынской области. Не думаю, что распространяю сейчас большую государственную тайну. Просто здесь, в Ковеле удобнее всего получать средства на ремонт поврежденных агрессором телебашен через ковельскую фирму племянника господина Семерея", - подчеркнул он.

По словам депутата, после войны журналисты "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" и их американские партнеры проверят должностных лиц, которые из тыловых городов через собственные фирмы "боролись с врагом" и "восстанавливали последствия".

Николай Княжицкий, София Федына, Олег Синютка объяснили Семерею, какую ответственность он будет нести за "государственную измену", "самоуправство" и "незаконное вмешательство в работу телекоммуникационных сетей".

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"Попросили немедленно исправить беззаконную ошибку по отключению каналов. Мы прекрасно осознаем, что Сергей Семерей не инициировал отключение каналов, а только выполнил незаконное указание. Но это ему еще придется доказать. А делать он этого не хочет, потому что действие в преступной группе только увеличивает ответственность за преступление. Слава Украине! Смерть путинским агрессорам! К ответственности тех, кто им прислуживает, чтобы уничтожить патриотическое украинское вещание, ограничить демократические свободы по путинскому образцу!!!" – добавил депутат.