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Новини Політика України
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5 канал (314) Княжицький (84) ЗМІ (1244) цензура (324) канал (94) Прямий_канал (58) Європейська Солідарність (1020) Федина (69) Синютка (52)

Княжицький, Синютка та Федина знайшли керівника концерну РРТ, який відключив мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу". Нардепи анонсували перевірку чиновників

Новини Цензор.НЕТ Політика України

прямий

Депутати від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Софія Федина та Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "5 канал", і попросили негайно ввімкнути канали.

Про це Микола Княжицький написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.

За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".

Микола Княжицький, Софія Федина, Олег Синютка пояснили Семерею, яку відповідальність він нестиме за "державну зраду", "самоуправство" і "незаконне втручання телекомунікаційних мереж".

Також читайте: Журналісти і нардепи "ЄС" вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу"

"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!!" - додав депутат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+75
не давайте зеленим зрадникам спокою.
зелене гасло "не під час війни" не канає.
падло воно чи без війни чи з війною завжди падло...
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09.04.2022 10:07
+60
А в колено стрельнуть, может так доходчивее будет чиновнику?
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09.04.2022 10:05
+53
конечно, проверить надо, это само собой... но найти источник приказа - вот главное... и не просто найти, но и довести все дела до правильного логического завершения и показать всей стране, кто правит страной...
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09.04.2022 10:05
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конечно, проверить надо, это само собой... но найти источник приказа - вот главное... и не просто найти, но и довести все дела до правильного логического завершения и показать всей стране, кто правит страной...
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09.04.2022 10:05 Відповісти
Завистливый и мстительный Зеленский и его наставник Ермак хотят убрать Залужного. Неужели мы и военные позволим это сделать?
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09.04.2022 11:17 Відповісти
То може ви і військові приберете Зеленського?
Провокатори з усіх дірок повилазили...
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10.04.2022 11:25 Відповісти
А в колено стрельнуть, может так доходчивее будет чиновнику?
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09.04.2022 10:05 Відповісти
Мне кажется и щелчок затвора, развяжет лишнехромосому язык! Если не указание от "95"-го или "Г+Г" (мертвечук-беня), то мы узнаем кто... Ну а если не узнаем, то многие и так поймут!
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09.04.2022 10:38 Відповісти
сладеньке як і всі ці роки - на дуже великого любителя....
хоча б стилю не зміняють і за це лайк.
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09.04.2022 10:31 Відповісти
стою на своєму держу граунд
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09.04.2022 10:44 Відповісти
you my heart you my soul - не змінилося ніхера .....
хлопці застигли в 90х....
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09.04.2022 10:35 Відповісти
90е - они разные.

https://www.youtube.com/watch?v=i3Rdboj5roM
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09.04.2022 11:50 Відповісти
не давайте зеленим зрадникам спокою.
зелене гасло "не під час війни" не канає.
падло воно чи без війни чи з війною завжди падло...
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09.04.2022 10:07 Відповісти
Месяц назад за подобное банили,наверное прозрение у многих наступило,это радует
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09.04.2022 11:59 Відповісти
та знаю - 3 рази по 3 відпарився з 02/24 - голову не треба губити ні при яких обставинах.
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09.04.2022 12:03 Відповісти
Не просто банили; я веду кондуїт, і бачу, скільки деактивовано...
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09.04.2022 12:21 Відповісти
К ногтю предателей!
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09.04.2022 10:09 Відповісти
Дотискайте ту шоблу! Коли все затихне, дуже багато питань до зеленої команди.
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09.04.2022 10:09 Відповісти
та да, після Майдану теж було багато питань, та згодом вони(питання) якось зійшли, майже, на нуль
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09.04.2022 10:44 Відповісти
Рыльце в пушку,поэтому выполнит любой приказ и заказ.
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09.04.2022 10:10 Відповісти
А как пособника кацапов, к стенке нельзя? Тем более в военное время...
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09.04.2022 10:12 Відповісти
ти знаєш, навіть потрібно. Включно з тими, хто давав йому цю команду на вимкнення; бо одному йому скучно буде... Проблема лише в тому, як їх дістати з ОПи...
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09.04.2022 10:15 Відповісти
А исповедоваться перед расстрелом, придётся не попу а следователю, а вдруг изменят меру наказания?
PS: А сколько Тебе лет, или мы знакомы?
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09.04.2022 10:44 Відповісти
я в неті - по-нетному, з непублічними особами зо всіма на "ти". Саме з непублічними. Або з тими публічними, кого не поважаю.
А за свої роки мені вже страшно говорити... А ще хочеться побачити нашу перемогу!
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09.04.2022 11:19 Відповісти
Підтримую діяльність цих нардепів; зокрема, в частині відновлення справедливості з вимкненням трансляції опозиційних каналів.
Як і більшість тут. Лайків новині - більше, ніж коментів.
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09.04.2022 10:13 Відповісти
І чим же він вносить розкол ?
Більш українською та прозахідною політикою ?
Який поганий дядько...
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09.04.2022 10:19 Відповісти
А що, вказувати владі на помилки і прорахунки, пропонуючи варіанти рішень, означає розколювати суспільство
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09.04.2022 10:19 Відповісти
розкол суспільства - це, по-твоєму, повідомляти про подібні дії владних чиновників? Чи як вони повиїзжали у відпустки під час війни?
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09.04.2022 10:19 Відповісти
А які, власне, власні телеканали є у Порошенка? Да і конвенцію про ненапад було заключено. Пам'ятаєте зустріч Пороха с Зеленським в перші дні війни? Домовились все розпочати з чистого аркушу. Проте домовлятись с Зеленським те ж саме, що і з Путіним. Можливо навіть і гірше...
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09.04.2022 10:26 Відповісти
конвенцію про не напад не підсав ковельский поцріот ,котрий вносить розкол в суспільство, що є гібридною рашистською дією ,в часі війни .
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09.04.2022 10:26 Відповісти
Факти, з приводу розколу суспільства незалежними каналами будуть, чи як?
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09.04.2022 10:32 Відповісти
Питань до презЗдента ВАЗеленського у всіх багато. Які питання у вас до Порошенка, мені не цікаво.
Ще раз ставлю питання, чим розколюють суспільство незалежні: "Прямий", "5", "Еспресо"?
На якій підставі вони були закриті?
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09.04.2022 16:52 Відповісти
Хто б ще знайшов молодшого лейтенанта Бакланова…
Де він, з якого бункера здійснює «керівництво»
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09.04.2022 10:16 Відповісти
Правильно.
Бо це якась москальська сволота відключила українських мовників.
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09.04.2022 10:18 Відповісти
А як так може бути - депутати у Київі , а державний ЧИНУША ВІД ВІЙНИ ХОВАЕТСЯ У КОВЕЛІ ???? Під спідницею у жинки

звільнити боягуза !!!
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09.04.2022 10:19 Відповісти
не - первые места уже заняты арахамия,ермак,чалый ++
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09.04.2022 10:39 Відповісти
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09.04.2022 10:25 Відповісти
Где-в ОП всплакнул дерьмак, вкручивая лампочку в подсобке.
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09.04.2022 10:27 Відповісти
Давид Арахамия в своем телеграмм сообщил о встрече с командирами подразделений в Черниговской области, чтобы обсудить с ними возможные компромиссы с Россией. «Наша задача на переговорах - юридически закрепить успехи вооруженных сил», заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте.
Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко? © ТГ "Печерский Холм"
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09.04.2022 10:30 Відповісти
На кол фсбшника!
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09.04.2022 10:41 Відповісти
Какая мерзость.
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09.04.2022 10:45 Відповісти
Думається, що пліснява боїться нашої перемоги не менше від *****.
Бо до них дуже багато питань накопичилось.
І по крадівництву, і по знищенню енергонезалежності, і по скороченню та забезпеченню армії, розмінуванню, і по знищенню економіки і т.д.
Та й у ***** з бабломойським бояться, через компромат.
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09.04.2022 10:49 Відповісти
Ще один приклад того, що "не на часі" не прокатить.
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09.04.2022 10:58 Відповісти
Если правда, что Марченко, после того, как вышли на границу Херсонской области перевели, а на его место поставили кума Хомчака, то это, возможно, говорит о том, что дальше идти не будут, дадут закрепиться и дальше ОП будет выражать решительные протесты, против создания ХерНР. Такой же вариант возможен и на других направлениях. Замена командиров на тех, кто выполнит любое пожелание ОП и параллельная сдача на переговорах в Стамбуле. Зеленский же обещал раньше путину на переговорах воду в Крым, но потом, после неудачных попыток продавить решение забоялся, а теперь вроде как не при делах. В итоге, враг получает Донецкую и Луганскую область, сухопутный коридор и воду в Крым и прекращение огня, чтобы закрепиться там и собраться с новыми силами. Зеля и Ко пилят бабло на восстановлении, как делали это на дорогах до войны. Года через три мы имеем новую войну, только Зе и Ко уже будут далеко, спокойно доживать на свои миллиарды украденные из бюджета. Хороший план для тех, кто никогда не ассоциировал себя с народом Украины.
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09.04.2022 11:20 Відповісти
Один доволі великий населенний пункт на Миколаївщині, которий вже був заявлений як "наш" сьогодня "вдруг" став окупованим по словам Кіма. тобто на тому тижні туди шла гуманітарка наша з міста, а вже сьогодні вантаж туда не пустили оркі. А ще на тому тижні той же Кім розказував що миколаївскька область вже під контролем
вот теперь думай....те

https://t.me/newspn/14753
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09.04.2022 14:19 Відповісти
а то що "Марчело" вже не керує військовою операцією на Миколаївщині - це правда. сьогодні це підтвердив депутат від голосу Костенко якій був з Марченко на обороні Миколаїва
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09.04.2022 14:22 Відповісти
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09.04.2022 10:37 Відповісти
Це геніально! Навпроти вікон ОПи повішати плакат. Щоб не забували.
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09.04.2022 11:05 Відповісти
Очередной зелёный свечной заводик? Мило, мило.
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09.04.2022 10:42 Відповісти
Вони думають,що війна все спише???Ні шановний Зе-презедент,прийде час,і Народ України спитає,чому за 2.5 роки ваша влада вкатала в асфальт і у відкати 35-40 мілліардів доларів,чому була заморожена була

програма ракетного випуску ПЗРК Нептун,ПЗРК Вільха.,чому виділялись кошти тільки на випуск експортних ПТРК Стугна ПТРК Корсар,які чудом не встигли відправити і дістались ЗСУ.
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09.04.2022 10:53 Відповісти
Не тешьте себя иллюзиями. Кто мешал задать этот и многие другие вопросы на протяжении 3-х довоенных лет. Когда ни один день не обходился без зашквара разной степени тяжести со стороны Зе и его компании.
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09.04.2022 11:26 Відповісти
Спитаємо також,хто і чому надав наказ про розмінування кримського перешийку на протязі 7.5 км.перед самим вторгненням.Чому про всі попередження про вторгнення ,воєнних розвідок Заходу,через пів доби війська (рф) взяли південь,і стояли під Києвом.Прикрившись лицемірними масками героїзму,що я не втік і залишився в Україні,не допоможе.На ваших руках кров дітей,сімей,і содатів.І заберіть цього голову фракції хламідію в кепці,не хай і близько не підходить до ЗСУ,а то війна все може трапитись.
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09.04.2022 11:00 Відповісти
От-от: війна, різні розтяжки, міни, цеглини із руїн. Нічого вештатись цивільному Арахамці.
На початку свого призначення генерал Залужний заборонив, здається , на два тижні відвідування розташування війська різним депутатам. Пора повторити це розпорядження до закінчення війни. Тоді у військових була б вагома підстава видворяти цих "агітаторів" під три чорти.
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09.04.2022 11:20 Відповісти
Путінська братва в офісі "Гаранта" продовжує відпрацьовувати кацапське бабло. Смерть зрадникам!
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09.04.2022 11:14 Відповісти
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09.04.2022 11:17 Відповісти
а пачки на плечах - ...
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09.04.2022 11:21 Відповісти
Вбити диверсанта, але до цього допитати, який саме клоун дав вказівку
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09.04.2022 11:23 Відповісти
- Семерей, кто тебе дал команду выключить наши каналы?
- Идите *****!
- Ты попутал? Перед тобой депутаты "ЕС"!
- А мне пох
- Да мы тебя ...
- Да что вы меня? Н И К У Я "вы меня". Все силовые органы -наши, прокуратура - наша, суды - наши. А сейчас (и уж тем более после победы), наш Зеленский - вообще герой неприкасаемый. Поэтому еще раз повторяю: Идите нах.

Депутаты уходят. Федина, понуро обращаясь к Княжицкому: "А ведь он сказал как есть на самом деле, Микола ..."
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09.04.2022 11:27 Відповісти
Зеленский с беней под шумок уничтожают политических конкурентов.
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09.04.2022 11:40 Відповісти
В будь-якому випадку відключення під час війни патріотичних каналів є злочином! І чию би вказівку цей пан-товариш не виконував, відповідати прийдеться...
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09.04.2022 11:53 Відповісти
Дякую, Народним депутатам за боротьбу! Чекаю найшвидшого повернення проукраїнських телеканалів в ефіри!
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09.04.2022 12:05 Відповісти
Рішеня правильне, іде війна а канали роблять для своїх політиків які їх утримують політичне шоу
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09.04.2022 12:20 Відповісти
ця тварина разом з подельніков має бути вишвирнута з країни геть
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09.04.2022 12:36 Відповісти
Спасибо депутатам от ЕС,а эти зеленве ссыкли длжны знать,что возмездие после войны
их достанет. Люди в Украине НIЧОГО не ЗАБУВАЮТЬ.
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09.04.2022 12:46 Відповісти
ПОРТРЕТ ГНИДЫ
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09.04.2022 13:29 Відповісти
чому виключили канали які е украінські і були украінськими до війни
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09.04.2022 14:01 Відповісти
Цим "правдо/кривдоборцям" варто пам'ятати про Указ Президента про змі в військовий стан!!! Чи їх не влаштовує Правда, яку популяризують в тв-телемарафоні, їм потрібно розповсюджувати рашистські наративи по дискредитації ЗСУ, військового керівництва, Кабміну, Президента?😡
До речі, ДЕ ці вибачте, під@раси були в перші дні та тижні після 24 лютого??? Що, боялись рота відкрити, а зараз, "ожили"?😡
Між іншим, а де ця аферистка, федина, подівала свою "подружайку"? Невже вона з своїми "ведмедями" проходять "навчання"?😲🤣
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09.04.2022 17:35 Відповісти
ви сліпі, на вскидку так - валерій чалий мо?
нічоґо не бачите....
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09.04.2022 21:37 Відповісти
 
 