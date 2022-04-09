Княжицький, Синютка та Федина знайшли керівника концерну РРТ, який відключив мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу". Нардепи анонсували перевірку чиновників
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутати від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Софія Федина та Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "5 канал", і попросили негайно ввімкнути канали.
Про це Микола Княжицький написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.
За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".
Микола Княжицький, Софія Федина, Олег Синютка пояснили Семерею, яку відповідальність він нестиме за "державну зраду", "самоуправство" і "незаконне втручання телекомунікаційних мереж".
"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!!" - додав депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Провокатори з усіх дірок повилазили...
хоча б стилю не зміняють і за це лайк.
хлопці застигли в 90х....
https://www.youtube.com/watch?v=i3Rdboj5roM
зелене гасло "не під час війни" не канає.
падло воно чи без війни чи з війною завжди падло...
PS: А сколько Тебе лет, или мы знакомы?
А за свої роки мені вже страшно говорити... А ще хочеться побачити нашу перемогу!
Як і більшість тут. Лайків новині - більше, ніж коментів.
Більш українською та прозахідною політикою ?
Який поганий дядько...
Ще раз ставлю питання, чим розколюють суспільство незалежні: "Прямий", "5", "Еспресо"?
На якій підставі вони були закриті?
Де він, з якого бункера здійснює «керівництво»
Бо це якась москальська сволота відключила українських мовників.
звільнити боягуза !!!
Сама формулировка нам показалась абсурдной. Как это «юридически закрепить успехи вооруженных сил»? Вооруженные силы Украины воют на своей территории и защищают свое государство, в границах признанных всем миром. ВСУ не ведут захватническую войну и не требуют юридического закрепления своих успехов.
Мы обратились к своим источникам за разъяснениями. И то, что нам рассказали, прозвучало полноценной сенсацией. На самом деле Арахамия во время встречи с командирами бригад ВСУ и территориальной обороны, не выслушивал их мнения и пожелания. Он всю встречу агитировал их поддержать возможные компромиссы с Москвой, на которые, мол, вынуждены идти представители нынешней власти. Арахамия описывал военным апокалипсические картины страданий простых граждан и заявлял, что большинство населения страны желает компромиссов с оккупантами, лишь бы прекратилась война.
При этом, когда один из офицеров спросил, где, мол, гарантия, что после компромисса Украины, Россия не атакует Украину вновь, но уже намного лучше подготовленная, Арахамия эмоционально и безапелляционно посоветовал боевому офицеру «поменьше читать вранье порохоботов». Четкого ответа на вопрос он так и не дал.
Источники сообщают, что с совещания с Арахамией командиры частей уходили в подавленном состоянии. В финале встречи Арахамия всем дал понять, что Офис президента нацелен идти на компромиссы, независимо от мнения военных, а так же намекнул, что возможны перестановки в высшем руководстве вооруженных сил. Участники встречи его слова поняли как намек, что Офис президента ищет среди боевых генералов замену главкому Залужному.
Сие не удивительно. Чтобы там не рассказывали Ермак с Арестовичем, в Офисе президента даже не скрывают, что растущая популярность генерала Залужного окружение Зеленского уже бесит. Там ищут выход из создавшегося положения.
Кстати, вполне возможно, что эта встреча (Арахамия уже анонсировал следующие подобные) состоялась именно с целью спровоцировать Залужного на конфликт с властью и обвинить его в политической заангажированности. Дело в том, что сам факт встречи руководителя президентсткой парламентской фракции с командирами воинских соединений через голову главнокомандующего ВСУ во время войны, это вопиющее беззаконие. Армия вне политики. Глава президентской фракции не имеет права вмешивать армию в политические игрища. Армию не агитируют и не приглашают в союзники, армии приказывают. Согласно действующих норм закона. Логичный вопрос, если можно Арахамии, почему с командирами соединений нельзя встречаться Разумкову, Рудык и Порошенко? © ТГ "Печерский Холм"
Бо до них дуже багато питань накопичилось.
І по крадівництву, і по знищенню енергонезалежності, і по скороченню та забезпеченню армії, розмінуванню, і по знищенню економіки і т.д.
Та й у ***** з бабломойським бояться, через компромат.
вот теперь думай....те
https://t.me/newspn/14753
програма ракетного випуску ПЗРК Нептун,ПЗРК Вільха.,чому виділялись кошти тільки на випуск експортних ПТРК Стугна ПТРК Корсар,які чудом не встигли відправити і дістались ЗСУ.
На початку свого призначення генерал Залужний заборонив, здається , на два тижні відвідування розташування війська різним депутатам. Пора повторити це розпорядження до закінчення війни. Тоді у військових була б вагома підстава видворяти цих "агітаторів" під три чорти.
- Идите *****!
- Ты попутал? Перед тобой депутаты "ЕС"!
- А мне пох
- Да мы тебя ...
- Да что вы меня? Н И К У Я "вы меня". Все силовые органы -наши, прокуратура - наша, суды - наши. А сейчас (и уж тем более после победы), наш Зеленский - вообще герой неприкасаемый. Поэтому еще раз повторяю: Идите нах.
Депутаты уходят. Федина, понуро обращаясь к Княжицкому: "А ведь он сказал как есть на самом деле, Микола ..."
их достанет. Люди в Украине НIЧОГО не ЗАБУВАЮТЬ.
До речі, ДЕ ці вибачте, під@раси були в перші дні та тижні після 24 лютого??? Що, боялись рота відкрити, а зараз, "ожили"?😡
Між іншим, а де ця аферистка, федина, подівала свою "подружайку"? Невже вона з своїми "ведмедями" проходять "навчання"?😲🤣
нічоґо не бачите....