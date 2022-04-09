Псевдоглава Мариуполя Иващенко уведомлен о подозрении в госизмене
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Донецкая областная прокуратура заочно сообщила псевдоглаве Мариуполя Константину Иващенко о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в г. Мариуполе, который в настоящее время частично под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.
"Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - заявили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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СТРАТИТИ І ВСЕ!
ДРУГОМУ НЕПОВАДНО!
НАШИХ ДІТЕЙ ГВАЛТУЮТЬ!
ЦВІТ НАЦІЇ УБИВАЮТЬ!
ДЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ!
МІЙ ТАТУСЬ ВОЮВАВ У МАНЖУРІЇ 1945!
МАРОДЕРСТВО-РОЗСТРІЛ!
ЗРАДА-РОЗСТРІЛ!
І що далі ну нехай піймали і скількґґи часу буде тривати суд) 1-2 роки
Вот ту фактаж: https://www.0629.com.ua/news/2450518/rejting-oppozicionnogo-bloka-v-mariupole-dinamicno-rastet-infografika