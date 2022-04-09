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Псевдоглава Мариуполя Иващенко уведомлен о подозрении в госизмене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,іващенко

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила псевдоглаве Мариуполя Константину Иващенко о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в г. Мариуполе, который в настоящее время частично под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - заявили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Также читайте: Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Не кого подозрения только ликвидация.
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09.04.2022 10:22
+7
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09.04.2022 10:24
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Не кого подозрения только ликвидация.
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09.04.2022 10:22 Ответить
Пончики с цианидом.
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09.04.2022 10:27 Ответить
Можно с новичком.
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09.04.2022 10:31 Ответить
Цей "пончик" з диркою й намащений по-приколу, Пелєвіна "Чапаєв і Пустота"
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09.04.2022 10:33 Ответить
Не з цианідом ти, а той "пончик"-бублик з "Чапаєв і Пустота" Пелєвіна 100500...
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09.04.2022 10:32 Ответить
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09.04.2022 10:24 Ответить
Борщ, борщ, борщ....свекла, свекла, свекла...дай порошочка, у тебя брючки в долгосрочку....Я ещё водочки выпью? А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались.
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09.04.2022 10:44 Ответить
А що там зірка борцунів з Порошенком Кірілл Стрємоусов? Популярний у зебілів був.
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09.04.2022 10:25 Ответить
Комитетчик по спасению беспризорных орков на Херсонщине?
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09.04.2022 10:40 Ответить
******, що він вже ходячий мертвяк.
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09.04.2022 10:26 Ответить
Ох и рожа.
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09.04.2022 10:33 Ответить
ЯКА ПІДОЗРА!?
СТРАТИТИ І ВСЕ!
ДРУГОМУ НЕПОВАДНО!
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09.04.2022 10:41 Ответить
Московити цей непотріб і самі з часом приберуть - навіщо їм подібне лайно?
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09.04.2022 10:43 Ответить
https://news.liga.net/ua/all/news/v-buche-okkupanty-ubili-eks-nardepa-kotoryy-veril-v-gummanost-rossiyskih-voysk - типова доля будь-якого прихильника Кацаплянду! Бажаю і цьому виродку завершити нікчемне життя так само і якомога швидше )
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09.04.2022 10:42 Ответить
ЗЛІСТЬ НЕЙМОВІРНА!
НАШИХ ДІТЕЙ ГВАЛТУЮТЬ!
ЦВІТ НАЦІЇ УБИВАЮТЬ!
ДЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ!
МІЙ ТАТУСЬ ВОЮВАВ У МАНЖУРІЇ 1945!
МАРОДЕРСТВО-РОЗСТРІЛ!
ЗРАДА-РОЗСТРІЛ!
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09.04.2022 10:43 Ответить
А Штепа вже за гратами
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09.04.2022 11:15 Ответить
Воєнний стан а вони далі бавляться в правосуддя) абсурд

І що далі ну нехай піймали і скількґґи часу буде тривати суд) 1-2 роки
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09.04.2022 11:35 Ответить
чё за ******* козломордое?
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09.04.2022 11:44 Ответить
Это, извините, не "******* козломордое", а представитель лидеров избирателей Мариуполя. Там население всегда голосовало на халяву. Генетический мусор всегда там ******** ОПЗЖ. Т.е. они там "наголосовали", а мы теперь бегай с автоматами их типа "выручай!. Надеюсь, что после войны всю эту *****ень выселят на расеюшку ******.
Вот ту фактаж: https://www.0629.com.ua/news/2450518/rejting-oppozicionnogo-bloka-v-mariupole-dinamicno-rastet-infografika
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09.04.2022 13:20 Ответить
Вот тут еще страдальцы блокадные наголосовали https://ukraine-elections.com.ua/socopros/mestnye_vybory/6_Mariupol
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09.04.2022 13:21 Ответить
 
 