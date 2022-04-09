Псевдоголові Маріуполя Іващенку повідомлено про підозру у держзраді
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Донецька обласна прокуратура заочно повідомила псевдоголові Маріуполя Костянтину Іващенку про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у м. Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.
"Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - зазначають в Офісі генпрокурора.
Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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СТРАТИТИ І ВСЕ!
ДРУГОМУ НЕПОВАДНО!
НАШИХ ДІТЕЙ ГВАЛТУЮТЬ!
ЦВІТ НАЦІЇ УБИВАЮТЬ!
ДЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ!
МІЙ ТАТУСЬ ВОЮВАВ У МАНЖУРІЇ 1945!
МАРОДЕРСТВО-РОЗСТРІЛ!
ЗРАДА-РОЗСТРІЛ!
І що далі ну нехай піймали і скількґґи часу буде тривати суд) 1-2 роки
Вот ту фактаж: https://www.0629.com.ua/news/2450518/rejting-oppozicionnogo-bloka-v-mariupole-dinamicno-rastet-infografika