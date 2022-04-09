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Псевдоголові Маріуполя Іващенку повідомлено про підозру у держзраді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,іващенко

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила псевдоголові Маріуполя Костянтину Іващенку про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у м. Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.

"Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Також читайте: Гауляйтером Маріуполя від російських окупантів став ексдепутат облради від ОПЗЖ Іващенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Не кого подозрения только ликвидация.
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09.04.2022 10:22
+7
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09.04.2022 10:24
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Не кого подозрения только ликвидация.
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09.04.2022 10:22 Відповісти
Пончики с цианидом.
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09.04.2022 10:27 Відповісти
Можно с новичком.
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09.04.2022 10:31 Відповісти
Цей "пончик" з диркою й намащений по-приколу, Пелєвіна "Чапаєв і Пустота"
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09.04.2022 10:33 Відповісти
Не з цианідом ти, а той "пончик"-бублик з "Чапаєв і Пустота" Пелєвіна 100500...
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09.04.2022 10:32 Відповісти
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09.04.2022 10:24 Відповісти
Борщ, борщ, борщ....свекла, свекла, свекла...дай порошочка, у тебя брючки в долгосрочку....Я ещё водочки выпью? А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались.
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09.04.2022 10:44 Відповісти
А що там зірка борцунів з Порошенком Кірілл Стрємоусов? Популярний у зебілів був.
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09.04.2022 10:25 Відповісти
Комитетчик по спасению беспризорных орков на Херсонщине?
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09.04.2022 10:40 Відповісти
******, що він вже ходячий мертвяк.
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09.04.2022 10:26 Відповісти
Ох и рожа.
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09.04.2022 10:33 Відповісти
ЯКА ПІДОЗРА!?
СТРАТИТИ І ВСЕ!
ДРУГОМУ НЕПОВАДНО!
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09.04.2022 10:41 Відповісти
Московити цей непотріб і самі з часом приберуть - навіщо їм подібне лайно?
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09.04.2022 10:43 Відповісти
https://news.liga.net/ua/all/news/v-buche-okkupanty-ubili-eks-nardepa-kotoryy-veril-v-gummanost-rossiyskih-voysk - типова доля будь-якого прихильника Кацаплянду! Бажаю і цьому виродку завершити нікчемне життя так само і якомога швидше )
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09.04.2022 10:42 Відповісти
ЗЛІСТЬ НЕЙМОВІРНА!
НАШИХ ДІТЕЙ ГВАЛТУЮТЬ!
ЦВІТ НАЦІЇ УБИВАЮТЬ!
ДЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ!
МІЙ ТАТУСЬ ВОЮВАВ У МАНЖУРІЇ 1945!
МАРОДЕРСТВО-РОЗСТРІЛ!
ЗРАДА-РОЗСТРІЛ!
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09.04.2022 10:43 Відповісти
А Штепа вже за гратами
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09.04.2022 11:15 Відповісти
Воєнний стан а вони далі бавляться в правосуддя) абсурд

І що далі ну нехай піймали і скількґґи часу буде тривати суд) 1-2 роки
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09.04.2022 11:35 Відповісти
чё за ******* козломордое?
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09.04.2022 11:44 Відповісти
Это, извините, не "******* козломордое", а представитель лидеров избирателей Мариуполя. Там население всегда голосовало на халяву. Генетический мусор всегда там ******** ОПЗЖ. Т.е. они там "наголосовали", а мы теперь бегай с автоматами их типа "выручай!. Надеюсь, что после войны всю эту *****ень выселят на расеюшку ******.
Вот ту фактаж: https://www.0629.com.ua/news/2450518/rejting-oppozicionnogo-bloka-v-mariupole-dinamicno-rastet-infografika
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09.04.2022 13:20 Відповісти
Вот тут еще страдальцы блокадные наголосовали https://ukraine-elections.com.ua/socopros/mestnye_vybory/6_Mariupol
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09.04.2022 13:21 Відповісти
 
 