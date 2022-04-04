УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7223 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
20 996 56
Маріуполь (2822) колабораціонізм (946) Опозиційна платформа - За життя (466) Іващенко (5)

Гауляйтером Маріуполя від російських окупантів став ексдепутат облради від ОПЗЖ Іващенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти призначили гауляйтером обложеного Маріуполя ексдепутата облради від ОПЗЖ Костянтина Іващенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан. 

Колишній депутат маріупольської міськради від забороненої ОПЗЖ Константін Іващенко став окупаційним гауляйтером Маріуполя. Смерть ворогам

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові", - Зеленський

Гауляйтером Маріуполя від російських окупантів став ексдепутат облради від ОПЗЖ Іващенко 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
ОПЗЖ? Не може бути!!! Внізапно!
показати весь коментар
04.04.2022 20:36
+43
Та невже ОПеЗеЖе???

А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:36
+39
Давно писал, что всех опзжшников нужно утилизировать, это первые враги страны. Все нянчатся с ними.
показати весь коментар
04.04.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та невже ОПеЗеЖе???

А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 20:57 Відповісти
ОПЗЖ? Не може бути!!! Внізапно!
показати весь коментар
04.04.2022 20:36 Відповісти
Кто бы мог подумать, а?
показати весь коментар
04.04.2022 20:42 Відповісти
Давно писал, что всех опзжшников нужно утилизировать, это первые враги страны. Все нянчатся с ними.
показати весь коментар
04.04.2022 20:37 Відповісти
После Майдана надо было всю рыговскую шоблу лишить мандатов навечно, а не давать им ребрендинговаться в ЖОПы разные.
показати весь коментар
04.04.2022 20:43 Відповісти
а хто таки за них голосував правда ж? і в Раді вони були...так хто ж голосував за них? хіба не з тих областей?
показати весь коментар
04.04.2022 20:51 Відповісти
Жителі Маріуполя не винні в тому що їх дурили стільки років, вони все зрозуміли зараз. Винна влада яка дозволила існувати партії катів українців прямо в Києві.
показати весь коментар
04.04.2022 20:59 Відповісти
напевно не було до війни ні телевізора ні радіа ні інтернету...так?
показати весь коментар
04.04.2022 21:04 Відповісти
та не, всё это было, но оно не может заменить мозги.
показати весь коментар
04.04.2022 21:16 Відповісти
та не може кожна людина буди профі в політиці і в маніпуляціях, особливо літні люди, та й молодь на усіляку модну фігню ведеться, тому існують державні інституції які мають запобігати таким ситуаціям і мають ті інтституції всі інструменти, політичної волі тільки часто бракує.
показати весь коментар
04.04.2022 21:22 Відповісти
не винні в тому шо дауны??
показати весь коментар
04.04.2022 23:11 Відповісти
як би їх після Майдану одразу пересадили, то й голосувати за них не змогли би.
показати весь коментар
04.04.2022 21:19 Відповісти
Вроде все правильно, но, напомни как проголосовали остальные регионы?
показати весь коментар
05.04.2022 00:36 Відповісти
Ну так они ж после Майдана все хором прошли люстрацию …
показати весь коментар
04.04.2022 20:54 Відповісти
НЕ ПРОСТО ПОЗБАВИТИ МАНДАТІВ!
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УСІ КОЛИШНІ РИГІ, ТА ЇХНІ НАСТУПНИКИ - ОПЗЖ І Т.П., МАЮТЬ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ !
показати весь коментар
04.04.2022 20:56 Відповісти
ще якісь придумають партію...наприклад відродження...і будуть голову знову дурити
показати весь коментар
04.04.2022 21:16 Відповісти
Не тільки прав, а й рук на рівні шиї.
показати весь коментар
04.04.2022 21:42 Відповісти
Сейчас он гауляйтер но скоро станет кормом для собак.
показати весь коментар
04.04.2022 20:37 Відповісти
вот только не надо травить собак
показати весь коментар
04.04.2022 22:02 Відповісти
Вот только не надо этим дерьмом травить собак
показати весь коментар
04.04.2022 22:03 Відповісти
І вибирали його ж самі Маріупольці.
показати весь коментар
04.04.2022 20:38 Відповісти
((((((((
показати весь коментар
04.04.2022 20:44 Відповісти
от саме і вибирали Опзж з тих областей
показати весь коментар
04.04.2022 20:52 Відповісти
Знайти і знищити.
показати весь коментар
04.04.2022 20:38 Відповісти
Дурак поставив на сиеминутное благополучие фактически уничтожил собственное будущее. Типичный кацап.
показати весь коментар
04.04.2022 20:41 Відповісти
Я ні хатєл! Ані міня заставілі! Я всігда бил за Україну!
показати весь коментар
04.04.2022 23:05 Відповісти
Ну прям кузня кадрів, а не партія. Ще в УПЦ МП багато достойних кадрів. Треба було ще в 2014р. Це питання закривати, но партнери заважали...
показати весь коментар
04.04.2022 20:41 Відповісти
Скільки там за ЗАЖОП голосувало у 2019? 13%? Ось вам навідники та зрадники, а також ДРГ зі знанням української мови
показати весь коментар
04.04.2022 20:43 Відповісти
та там таких гауляйтеров до фіга.
показати весь коментар
04.04.2022 21:45 Відповісти
Закон про колаборантів є законом про колаборантів, але ж...
Існує чудовий, а головне -- напрочуд ефективний, досвід і бандерівської, і совєтської партизанки часів 2-ї світової як треба вчиняти зі зрадниками, які на окупованій території працюють на окупантів, жорстко і без зайвих формальностей. Еге ж?
показати весь коментар
04.04.2022 20:45 Відповісти
ДА!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:52 Відповісти
Як відомо, знаменитий Ніколай Кузнєцов був "канонізован" до совєтського "пантеону героїв" саме за такі методи.
показати весь коментар
04.04.2022 21:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.04.2022 21:32 Відповісти
Треба відзначити, що це був діверсант екстра-класу. В нього була ідеальна німецька мова. Жоден німець не мог зрозуміти, що перед ним - радянський діверсант. Бо зробити німецьку мову без акценту іноземцю поза Німеччини - це майже неймовірне завдання.
показати весь коментар
04.04.2022 21:51 Відповісти
Якщо в країні неефективно діє(чи може взагалі не діє) правоохоронна система та судова влада щодо захисту засадничих безпекових інтересів держави - дуже вірогідними(практично невідворотніми) стануть ПОЗАСУДОВІ методи захисту з боку громадянського суспільства. І назва тих методів усім добре відома і майже прозаїчна : "НАЙБЛИЖЧА ГІЛЛЯКА"💀!
показати весь коментар
04.04.2022 20:57 Відповісти
Весь ОПЗЖ один.сплошной Гауляйтер !как и те что. с ними едины остальные партии.
показати весь коментар
04.04.2022 20:45 Відповісти
УСІ ГАНДОНИ з ОПЗЖ мають бути НЕГАЙНО ЗААРЕШТОВАНІ разом з тими ПЕРЕДАСТАМИ БОЙКОМ, ШУФРИЧЕМ, НОВІНСЬКИМ, РАБІНОВИЧОМ, ФЕЛЬДМАН, КОРОЛЕВСЬКА, ЛЙОВОЧКІН і ще 36 ублюдків, ВІДДАНІ ПІД СУД, а ЩЕ КРАЩЕ ПІД ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ з КОНФІСКАЦІЄЮ УСЬОГО МАЙНА ними "НЕПОСИЛЬНО ЗАРОБЛЕНИМИ" ТА НАГРАБОВАНЕ В УКРАЇНІ за КРЕМЛЯДСЬКІ...$$$$$...!!!
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:46 Відповісти
Я не здивований.
показати весь коментар
04.04.2022 20:47 Відповісти
царьок на розвалинах
показати весь коментар
04.04.2022 20:49 Відповісти
Добре , що не зі -слуги народу , бо там гівн@ , хоть греблю гати .Хотя переплюнути опзжопівців може тільки шарії .Но якесь бл@дь г@вно голосувало за таких чмирів , 1000%ці чмирі в Європі вимагають зараз притулку .
показати весь коментар
04.04.2022 20:51 Відповісти
То він один такий поганий , бо влада вже б арештувала усіх іншіх з опзж
показати весь коментар
04.04.2022 20:52 Відповісти
Гауляйтер руин, трупов детей и солдат. Опозиційна платформа проти життя знов не підводить
показати весь коментар
04.04.2022 20:56 Відповісти
"какая отвратительная рожа..."
показати весь коментар
04.04.2022 20:56 Відповісти
реинкарнация шарикова
показати весь коментар
04.04.2022 20:58 Відповісти
Ой яка несподиванка, я думал из Правого Сектора
показати весь коментар
04.04.2022 20:58 Відповісти
Кожного гауляйтера не гілляку- буде гілляйтером
показати весь коментар
04.04.2022 21:03 Відповісти
Не долго ему кукарекать.
показати весь коментар
04.04.2022 21:04 Відповісти
Іващенко
таке гарне прізвище - і такий у*бок

розстріляти при спробі втекти
показати весь коментар
04.04.2022 21:05 Відповісти
На Харламова похож, пи.арас.
показати весь коментар
04.04.2022 21:11 Відповісти
Чмо сифилистическое.
показати весь коментар
04.04.2022 21:17 Відповісти
А ведь в городе ещё сражается Азов и морпехи, а уже твари потянулись голосовать. Что имело в виду политическое руководство, когда говорило, что с Мариуполем всё решится в считанные дни, а может и часы.
показати весь коментар
04.04.2022 21:50 Відповісти
Радует, шо теперь это ЖОПЭжзешное 3/14дрило точно сядет...)))
Ещё и своих поздаёт!
К стати, говорю тому, кому там положено - ****, ШУФРИЧА СТЕРЕГИТЕ ШОБ НЕ СЫБ@ЛСЯ ЯК МЕРТВЕЧУК!!!
показати весь коментар
04.04.2022 21:59 Відповісти
Гауляйтер ОПЗЖ -- аксиома для Украины.
показати весь коментар
04.04.2022 23:03 Відповісти
как может украинец после всех зверств кацапов с ними сотрудничать?? в голове просто не укладывается...такое же зверье...
показати весь коментар
04.04.2022 23:14 Відповісти
 
 