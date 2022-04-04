Гауляйтером Маріуполя від російських окупантів став ексдепутат облради від ОПЗЖ Іващенко

Окупанти призначили гауляйтером обложеного Маріуполя ексдепутата облради від ОПЗЖ Костянтина Іващенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Колишній депутат маріупольської міськради від забороненої ОПЗЖ Константін Іващенко став окупаційним гауляйтером Маріуполя. Смерть ворогам

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