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Гауляйтером Маріуполя від російських окупантів став ексдепутат облради від ОПЗЖ Іващенко
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Окупанти призначили гауляйтером обложеного Маріуполя ексдепутата облради від ОПЗЖ Костянтина Іващенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.
Колишній депутат маріупольської міськради від забороненої ОПЗЖ Константін Іващенко став окупаційним гауляйтером Маріуполя. Смерть ворогам
Топ коментарі
+52 hellgi 5
показати весь коментар04.04.2022 20:36
+43 Simeon Kukushkin 189be33b
показати весь коментар04.04.2022 20:36
+39 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар04.04.2022 20:37
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Будь ласка, зачекайте...
А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УСІ КОЛИШНІ РИГІ, ТА ЇХНІ НАСТУПНИКИ - ОПЗЖ І Т.П., МАЮТЬ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ !
Існує чудовий, а головне -- напрочуд ефективний, досвід і бандерівської, і совєтської партизанки часів 2-ї світової як треба вчиняти зі зрадниками, які на окупованій території працюють на окупантів, жорстко і без зайвих формальностей. Еге ж?
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
таке гарне прізвище - і такий у*бок
розстріляти при спробі втекти
Ещё и своих поздаёт!
К стати, говорю тому, кому там положено - ****, ШУФРИЧА СТЕРЕГИТЕ ШОБ НЕ СЫБ@ЛСЯ ЯК МЕРТВЕЧУК!!!