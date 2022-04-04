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Гауляйтером Мариуполя от российских оккупантов стал экс-депутат облсовета от ОПЗЖ Иващенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты назначили гауляйтером осажденного Мариуполя экс-депутата облсовета от ОПЗЖ Константина Иващенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал украинский офицер Анатолий Штефан.

"Бывший депутат мариупольского горсовета от запрещенной ОПЗЖ Константин Иващенко стал оккупационным гауляйтером Мариуполя. Смерть врагам!" - отметил он.

Читайте также: "Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", - Зеленский

Гауляйтером Мариуполя от российских оккупантов стал экс-депутат облсовета от ОПЗЖ Иващенко 01
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Топ комментарии
+52
ОПЗЖ? Не може бути!!! Внізапно!
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04.04.2022 20:36
+43
Та невже ОПеЗеЖе???

А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
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04.04.2022 20:36
+39
Давно писал, что всех опзжшников нужно утилизировать, это первые враги страны. Все нянчатся с ними.
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04.04.2022 20:37
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Та невже ОПеЗеЖе???

А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
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04.04.2022 20:36 Ответить
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04.04.2022 20:57 Ответить
ОПЗЖ? Не може бути!!! Внізапно!
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04.04.2022 20:36 Ответить
Кто бы мог подумать, а?
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04.04.2022 20:42 Ответить
Давно писал, что всех опзжшников нужно утилизировать, это первые враги страны. Все нянчатся с ними.
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04.04.2022 20:37 Ответить
После Майдана надо было всю рыговскую шоблу лишить мандатов навечно, а не давать им ребрендинговаться в ЖОПы разные.
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04.04.2022 20:43 Ответить
а хто таки за них голосував правда ж? і в Раді вони були...так хто ж голосував за них? хіба не з тих областей?
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04.04.2022 20:51 Ответить
Жителі Маріуполя не винні в тому що їх дурили стільки років, вони все зрозуміли зараз. Винна влада яка дозволила існувати партії катів українців прямо в Києві.
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04.04.2022 20:59 Ответить
напевно не було до війни ні телевізора ні радіа ні інтернету...так?
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04.04.2022 21:04 Ответить
та не, всё это было, но оно не может заменить мозги.
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04.04.2022 21:16 Ответить
та не може кожна людина буди профі в політиці і в маніпуляціях, особливо літні люди, та й молодь на усіляку модну фігню ведеться, тому існують державні інституції які мають запобігати таким ситуаціям і мають ті інтституції всі інструменти, політичної волі тільки часто бракує.
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04.04.2022 21:22 Ответить
не винні в тому шо дауны??
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04.04.2022 23:11 Ответить
як би їх після Майдану одразу пересадили, то й голосувати за них не змогли би.
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04.04.2022 21:19 Ответить
Вроде все правильно, но, напомни как проголосовали остальные регионы?
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05.04.2022 00:36 Ответить
Ну так они ж после Майдана все хором прошли люстрацию …
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04.04.2022 20:54 Ответить
НЕ ПРОСТО ПОЗБАВИТИ МАНДАТІВ!
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УСІ КОЛИШНІ РИГІ, ТА ЇХНІ НАСТУПНИКИ - ОПЗЖ І Т.П., МАЮТЬ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ !
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04.04.2022 20:56 Ответить
ще якісь придумають партію...наприклад відродження...і будуть голову знову дурити
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04.04.2022 21:16 Ответить
Не тільки прав, а й рук на рівні шиї.
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04.04.2022 21:42 Ответить
Сейчас он гауляйтер но скоро станет кормом для собак.
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04.04.2022 20:37 Ответить
вот только не надо травить собак
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04.04.2022 22:02 Ответить
Вот только не надо этим дерьмом травить собак
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04.04.2022 22:03 Ответить
І вибирали його ж самі Маріупольці.
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04.04.2022 20:38 Ответить
((((((((
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04.04.2022 20:44 Ответить
от саме і вибирали Опзж з тих областей
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04.04.2022 20:52 Ответить
Знайти і знищити.
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04.04.2022 20:38 Ответить
Дурак поставив на сиеминутное благополучие фактически уничтожил собственное будущее. Типичный кацап.
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04.04.2022 20:41 Ответить
Я ні хатєл! Ані міня заставілі! Я всігда бил за Україну!
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04.04.2022 23:05 Ответить
Ну прям кузня кадрів, а не партія. Ще в УПЦ МП багато достойних кадрів. Треба було ще в 2014р. Це питання закривати, но партнери заважали...
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04.04.2022 20:41 Ответить
Скільки там за ЗАЖОП голосувало у 2019? 13%? Ось вам навідники та зрадники, а також ДРГ зі знанням української мови
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04.04.2022 20:43 Ответить
та там таких гауляйтеров до фіга.
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04.04.2022 21:45 Ответить
Закон про колаборантів є законом про колаборантів, але ж...
Існує чудовий, а головне -- напрочуд ефективний, досвід і бандерівської, і совєтської партизанки часів 2-ї світової як треба вчиняти зі зрадниками, які на окупованій території працюють на окупантів, жорстко і без зайвих формальностей. Еге ж?
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04.04.2022 20:45 Ответить
ДА!!!
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04.04.2022 20:52 Ответить
Як відомо, знаменитий Ніколай Кузнєцов був "канонізован" до совєтського "пантеону героїв" саме за такі методи.
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04.04.2022 21:30 Ответить
👍
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04.04.2022 21:32 Ответить
Треба відзначити, що це був діверсант екстра-класу. В нього була ідеальна німецька мова. Жоден німець не мог зрозуміти, що перед ним - радянський діверсант. Бо зробити німецьку мову без акценту іноземцю поза Німеччини - це майже неймовірне завдання.
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04.04.2022 21:51 Ответить
Якщо в країні неефективно діє(чи може взагалі не діє) правоохоронна система та судова влада щодо захисту засадничих безпекових інтересів держави - дуже вірогідними(практично невідворотніми) стануть ПОЗАСУДОВІ методи захисту з боку громадянського суспільства. І назва тих методів усім добре відома і майже прозаїчна : "НАЙБЛИЖЧА ГІЛЛЯКА"💀!
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04.04.2022 20:57 Ответить
Весь ОПЗЖ один.сплошной Гауляйтер !как и те что. с ними едины остальные партии.
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04.04.2022 20:45 Ответить
УСІ ГАНДОНИ з ОПЗЖ мають бути НЕГАЙНО ЗААРЕШТОВАНІ разом з тими ПЕРЕДАСТАМИ БОЙКОМ, ШУФРИЧЕМ, НОВІНСЬКИМ, РАБІНОВИЧОМ, ФЕЛЬДМАН, КОРОЛЕВСЬКА, ЛЙОВОЧКІН і ще 36 ублюдків, ВІДДАНІ ПІД СУД, а ЩЕ КРАЩЕ ПІД ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ з КОНФІСКАЦІЄЮ УСЬОГО МАЙНА ними "НЕПОСИЛЬНО ЗАРОБЛЕНИМИ" ТА НАГРАБОВАНЕ В УКРАЇНІ за КРЕМЛЯДСЬКІ...$$$$$...!!!
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
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04.04.2022 20:46 Ответить
Я не здивований.
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04.04.2022 20:47 Ответить
царьок на розвалинах
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04.04.2022 20:49 Ответить
Добре , що не зі -слуги народу , бо там гівн@ , хоть греблю гати .Хотя переплюнути опзжопівців може тільки шарії .Но якесь бл@дь г@вно голосувало за таких чмирів , 1000%ці чмирі в Європі вимагають зараз притулку .
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04.04.2022 20:51 Ответить
То він один такий поганий , бо влада вже б арештувала усіх іншіх з опзж
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04.04.2022 20:52 Ответить
Гауляйтер руин, трупов детей и солдат. Опозиційна платформа проти життя знов не підводить
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04.04.2022 20:56 Ответить
"какая отвратительная рожа..."
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04.04.2022 20:56 Ответить
реинкарнация шарикова
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04.04.2022 20:58 Ответить
Ой яка несподиванка, я думал из Правого Сектора
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04.04.2022 20:58 Ответить
Кожного гауляйтера не гілляку- буде гілляйтером
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04.04.2022 21:03 Ответить
Не долго ему кукарекать.
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04.04.2022 21:04 Ответить
Іващенко
таке гарне прізвище - і такий у*бок

розстріляти при спробі втекти
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04.04.2022 21:05 Ответить
На Харламова похож, пи.арас.
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04.04.2022 21:11 Ответить
Чмо сифилистическое.
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04.04.2022 21:17 Ответить
А ведь в городе ещё сражается Азов и морпехи, а уже твари потянулись голосовать. Что имело в виду политическое руководство, когда говорило, что с Мариуполем всё решится в считанные дни, а может и часы.
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04.04.2022 21:50 Ответить
Радует, шо теперь это ЖОПЭжзешное 3/14дрило точно сядет...)))
Ещё и своих поздаёт!
К стати, говорю тому, кому там положено - ****, ШУФРИЧА СТЕРЕГИТЕ ШОБ НЕ СЫБ@ЛСЯ ЯК МЕРТВЕЧУК!!!
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04.04.2022 21:59 Ответить
Гауляйтер ОПЗЖ -- аксиома для Украины.
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04.04.2022 23:03 Ответить
как может украинец после всех зверств кацапов с ними сотрудничать?? в голове просто не укладывается...такое же зверье...
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04.04.2022 23:14 Ответить
 
 