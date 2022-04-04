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Гауляйтером Мариуполя от российских оккупантов стал экс-депутат облсовета от ОПЗЖ Иващенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты назначили гауляйтером осажденного Мариуполя экс-депутата облсовета от ОПЗЖ Константина Иващенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал украинский офицер Анатолий Штефан.
"Бывший депутат мариупольского горсовета от запрещенной ОПЗЖ Константин Иващенко стал оккупационным гауляйтером Мариуполя. Смерть врагам!" - отметил он.
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показать весь комментарий04.04.2022 20:37
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А я очікував що то "Європейська Солідарність" буде всі міста здавати, бо Порох "барИга"!!!
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УСІ КОЛИШНІ РИГІ, ТА ЇХНІ НАСТУПНИКИ - ОПЗЖ І Т.П., МАЮТЬ БУТИ ПОЗБАВЛЕНІ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ !
Існує чудовий, а головне -- напрочуд ефективний, досвід і бандерівської, і совєтської партизанки часів 2-ї світової як треба вчиняти зі зрадниками, які на окупованій території працюють на окупантів, жорстко і без зайвих формальностей. Еге ж?
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
таке гарне прізвище - і такий у*бок
розстріляти при спробі втекти
Ещё и своих поздаёт!
К стати, говорю тому, кому там положено - ****, ШУФРИЧА СТЕРЕГИТЕ ШОБ НЕ СЫБ@ЛСЯ ЯК МЕРТВЕЧУК!!!