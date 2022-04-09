Лейтенант Виталий Сапило посмертно удостоен звания Героя Украины

Во время обороны столицы Украины экипаж лейтенанта Виталия Сапила обезвредил три десятка единиц вражеской техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в фейсбуке Дмитрий Еременко.

"Указом президента Украины Владимира Зеленского отважному офицеру за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено звание Герой Украины. К сожалению, посмертно…" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году лейтенанту исполнился всего 21 год. Он из села Сокольники, что недалеко от Львова. С детства подавал большие надежды в спорте.

В 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, учился на факультете боевого применения войск.

Также смотрите: Майор, Герой Украины (посмертно) Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход собратьев. ВИДЕО

"Жизнь настоящего офицера и патриота оборвалась в жестоком противостоянии врагу под Киевом.

Украинских танкистов рашисты не смогли одолеть прямо на поле боя, поэтому привлекли авиацию. Прямое попадание вражеской бомбы в украинский танк оборвало жизнь отважных защитников…

Покойся с миром, Герой Украины!" - отмечается в сообщении.