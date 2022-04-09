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Новости Война в Украине
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Лейтенант Виталий Сапило посмертно удостоен звания Героя Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,сапило

Во время обороны столицы Украины экипаж лейтенанта Виталия Сапила обезвредил три десятка единиц вражеской техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в фейсбуке Дмитрий Еременко.

"Указом президента Украины Владимира Зеленского отважному офицеру за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено звание Герой Украины. К сожалению, посмертно…" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году лейтенанту исполнился всего 21 год. Он из села Сокольники, что недалеко от Львова. С детства подавал большие надежды в спорте.

В 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, учился на факультете боевого применения войск.

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"Жизнь настоящего офицера и патриота оборвалась в жестоком противостоянии врагу под Киевом.

Украинских танкистов рашисты не смогли одолеть прямо на поле боя, поэтому привлекли авиацию. Прямое попадание вражеской бомбы в украинский танк оборвало жизнь отважных защитников…

Покойся с миром, Герой Украины!" - отмечается в сообщении.

Лейтенант Виталий Сапило посмертно удостоен звания Героя Украины 01

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Топ комментарии
+28
Герои не умирают, пока живет их дело.
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09.04.2022 17:32
+28
Біль. Дякую тобі сине. Батькам низький уклін.
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09.04.2022 17:41
+20
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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09.04.2022 17:44
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Герои не умирают, пока живет их дело.
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09.04.2022 17:32 Ответить
Біль. Дякую тобі сине. Батькам низький уклін.
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09.04.2022 17:41 Ответить
Спочивай герою!Не забудемо, помстемось стократно!
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09.04.2022 17:41 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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09.04.2022 17:44 Ответить
Господи ,он почти еще ребёнок ,но такое грандиозное совершил…защищалсвою Родину от врага..До боли жалко и в тоже время восхищению и гордости -нет предела..ГЕРОИ НЕ УИРАЮТ!Они ВСЕГДА РЯДОМ С НАМИ!
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09.04.2022 17:57 Ответить
зовсім хлопчик, кляті кацапи, коли ви вже всі повиздихаєте?
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09.04.2022 18:02 Ответить
А остальным членам экипажа, ни ..Я Одних офицеров только и награждают, а рядовые не люди, про них ни чего, скоро опять ваше благородия называть заставят. в НГУ где я сейчас такая же херня. Солдаты все должны делать, даже если офицеры конкретно тупят, и подвиг совершал весь экипаж и если он погиб то вина командование тоже имеется. Даже в условиях войны сраколизов очень ценят, особенно при распределении гуманитарки. Давайте комментаторы обсирайте данный коментарий у большинства из вас же ромбы на погонах. Героизация офицерства кстати одно из основ идеологии русского мира. А мне простому солдату Украины, надо родину защищать. Слава Украине.
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09.04.2022 18:15 Ответить
ты только сегодня здесь появился - пост твой провокационный, особенно в этой новости...\что-то тебе нет доверия...\
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09.04.2022 18:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 18:25 Ответить
Молодые. Жить и жить. Дякую Захисник!
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09.04.2022 19:02 Ответить
 
 