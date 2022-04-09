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Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,сапило

Під час оборони столиці України екіпаж лейтенанта Віталія Сапила знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Єрьоменко.

"Указом президента України Володимира Зеленського відважному офіцеру за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України. На жаль, посмертно…" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що торік лейтенантові виповнився лише 21 рік. Він із села Сокільники, що неподалік Львова. Змалку подавав великі надії у спорті.

У 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, навчався на факультеті бойового застосування військ.

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"Життя справжнього офіцера та патріота обірвалось у жорстокому протистоянні ворогу під Києвом.

Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тому залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників…

Спочивай із миром, Герою України!" - зазначається в повідомленні.

Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України 01

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Топ коментарі
+31
Біль. Дякую тобі сине. Батькам низький уклін.
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09.04.2022 17:41
+30
Герои не умирают, пока живет их дело.
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09.04.2022 17:32
+20
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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09.04.2022 17:44
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Герои не умирают, пока живет их дело.
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09.04.2022 17:32 Відповісти
Біль. Дякую тобі сине. Батькам низький уклін.
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09.04.2022 17:41 Відповісти
Спочивай герою!Не забудемо, помстемось стократно!
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09.04.2022 17:41 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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09.04.2022 17:44 Відповісти
Господи ,он почти еще ребёнок ,но такое грандиозное совершил…защищалсвою Родину от врага..До боли жалко и в тоже время восхищению и гордости -нет предела..ГЕРОИ НЕ УИРАЮТ!Они ВСЕГДА РЯДОМ С НАМИ!
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09.04.2022 17:57 Відповісти
зовсім хлопчик, кляті кацапи, коли ви вже всі повиздихаєте?
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09.04.2022 18:02 Відповісти
А остальным членам экипажа, ни ..Я Одних офицеров только и награждают, а рядовые не люди, про них ни чего, скоро опять ваше благородия называть заставят. в НГУ где я сейчас такая же херня. Солдаты все должны делать, даже если офицеры конкретно тупят, и подвиг совершал весь экипаж и если он погиб то вина командование тоже имеется. Даже в условиях войны сраколизов очень ценят, особенно при распределении гуманитарки. Давайте комментаторы обсирайте данный коментарий у большинства из вас же ромбы на погонах. Героизация офицерства кстати одно из основ идеологии русского мира. А мне простому солдату Украины, надо родину защищать. Слава Украине.
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09.04.2022 18:15 Відповісти
ты только сегодня здесь появился - пост твой провокационный, особенно в этой новости...\что-то тебе нет доверия...\
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09.04.2022 18:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 18:25 Відповісти
Молодые. Жить и жить. Дякую Захисник!
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09.04.2022 19:02 Відповісти
 
 