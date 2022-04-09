Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб, воюя добровольцем за Украину
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Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб при защите территориальной целостности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Вооруженные силы Азербайджана.
В сообщении отмечается, что сегодня в Азербайджан будет доставлен гроб с телом Эльнура Гасанова, погибшего при защите территориальной целостности Украины.
Как сообщает Qafqazinfo, Эльнур Гасанов (1993 г.р.) будет похоронен в воскресенье в Геранбойском районе. Семья Гасановых родом из села Джамилли Кельбаджарского района, после армянской оккупации в 1992 году была вынуждена переехать в Геранбой.
В Украине Эльнур Гасанов, известный под позывным "Алик", был разведчиком в добровольческом батальоне. Во время второй Карабахской войны он возглавлял отряд снайперов.
На церемонии прощания с бойцом в Украине прозвучал гимн Азербайджана на украинском.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Щира подяка тобі від українців.
Глибокі співчуття рідним.