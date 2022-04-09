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Новости Война в Украине
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Азербайджан (685) снайперы (331) потери (2504) добровольцы (839)

Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб, воюя добровольцем за Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гасанов

Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб при защите территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Вооруженные силы Азербайджана.

В сообщении отмечается, что сегодня в Азербайджан будет доставлен гроб с телом Эльнура Гасанова, погибшего при защите территориальной целостности Украины.

Как сообщает Qafqazinfo, Эльнур Гасанов (1993 г.р.) будет похоронен в воскресенье в Геранбойском районе. Семья Гасановых родом из села Джамилли Кельбаджарского района, после армянской оккупации в 1992 году была вынуждена переехать в Геранбой.

В Украине Эльнур Гасанов, известный под позывным "Алик", был разведчиком в добровольческом батальоне. Во время второй Карабахской войны он возглавлял отряд снайперов.

На церемонии прощания с бойцом в Украине прозвучал гимн Азербайджана на украинском.

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Топ комментарии
+65
подяка та вічна пам,ять тобі хлопче!!!
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09.04.2022 18:01
+51
Щиро дякуюємо йому і Азербайджану за гідного воїна
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09.04.2022 18:04
+47
Вічна пам'ять Герою!
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09.04.2022 18:03
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подяка та вічна пам,ять тобі хлопче!!!
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09.04.2022 18:01 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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09.04.2022 18:03 Ответить
Щиро дякуюємо йому і Азербайджану за гідного воїна
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09.04.2022 18:04 Ответить
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09.04.2022 18:09 Ответить
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09.04.2022 18:16 Ответить
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09.04.2022 18:20 Ответить
Зачем про это говорить до Победы??
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09.04.2022 18:21 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 18:23 Ответить
Спасибі, Ельнур . Ми не забудем твои подвиги , пусть Господь примет твою душу в раю.
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09.04.2022 18:25 Ответить
дякую,Во1не,Слава Герою!Укра1на н1коли не забуде тебе.Геро1 не умирают!
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09.04.2022 18:27 Ответить
Царства Небесного воїну захиснику України.
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09.04.2022 18:38 Ответить
Спочивай спокійно, Друже.
Щира подяка тобі від українців.

Глибокі співчуття рідним.
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09.04.2022 18:48 Ответить
Слава Украине! Азербайджан всегда был и будет с вами!
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09.04.2022 19:02 Ответить
буде вулиця зі звучним іменем Ельнура Гасанова замість якої-небудь бородинської
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09.04.2022 19:11 Ответить
 
 