Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб, воюя добровольцем за Украину

Азербайджанский снайпер Эльнур Гасанов погиб при защите территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Вооруженные силы Азербайджана.

В сообщении отмечается, что сегодня в Азербайджан будет доставлен гроб с телом Эльнура Гасанова, погибшего при защите территориальной целостности Украины.

Как сообщает Qafqazinfo, Эльнур Гасанов (1993 г.р.) будет похоронен в воскресенье в Геранбойском районе. Семья Гасановых родом из села Джамилли Кельбаджарского района, после армянской оккупации в 1992 году была вынуждена переехать в Геранбой.

В Украине Эльнур Гасанов, известный под позывным "Алик", был разведчиком в добровольческом батальоне. Во время второй Карабахской войны он возглавлял отряд снайперов.

На церемонии прощания с бойцом в Украине прозвучал гимн Азербайджана на украинском.

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