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Азербайджанський снайпер Ельнур Гасанов загинув, воюючи добровольцем за Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гасанов

Азербайджанський снайпер Ельнур Гасанов загинув під час захисту територіальної цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Збройні сили Азербайджану.

У повідомленні зазначається, що сьогодні до Азербайджану буде доставлено труну з тілом Ельнура Гасанова, який загинув під час захисту територіальної цілісності України.

"Як повідомляє Qafqazinfo, Ельнура Гасанова (1993 р.н.) буде поховано в неділю в Геранбойському районі. Родина Гасанових родом із села Джаміллі Кельбаджарського району, після вірменської окупації у 1992 році була змушена переїхати до Геранбою", - сказано в повідомленні.

В Україні Ельнур Гасанов, відомий під позивним "Алік", був розвідником у добровольчому батальйоні. Під час другої Карабаської війни він очолював загін снайперів.

На церемонії прощання з бійцем в Україні пролунав гімн Азербайджану українською.

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Топ коментарі
+86
подяка та вічна пам,ять тобі хлопче!!!
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09.04.2022 18:01
+68
Щиро дякуюємо йому і Азербайджану за гідного воїна
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09.04.2022 18:04
+61
Вічна пам'ять Герою!
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09.04.2022 18:03
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подяка та вічна пам,ять тобі хлопче!!!
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09.04.2022 18:01 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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09.04.2022 18:03 Відповісти
Щиро дякуюємо йому і Азербайджану за гідного воїна
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09.04.2022 18:04 Відповісти
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09.04.2022 18:09 Відповісти
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09.04.2022 18:16 Відповісти
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09.04.2022 18:20 Відповісти
Зачем про это говорить до Победы??
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09.04.2022 18:21 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 18:23 Відповісти
Спасибі, Ельнур . Ми не забудем твои подвиги , пусть Господь примет твою душу в раю.
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09.04.2022 18:25 Відповісти
дякую,Во1не,Слава Герою!Укра1на н1коли не забуде тебе.Геро1 не умирают!
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09.04.2022 18:27 Відповісти
Царства Небесного воїну захиснику України.
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09.04.2022 18:38 Відповісти
Спочивай спокійно, Друже.
Щира подяка тобі від українців.

Глибокі співчуття рідним.
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09.04.2022 18:48 Відповісти
Слава Украине! Азербайджан всегда был и будет с вами!
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09.04.2022 19:02 Відповісти
буде вулиця зі звучним іменем Ельнура Гасанова замість якої-небудь бородинської
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09.04.2022 19:11 Відповісти
Allah Rehmet elesin. Slava Ukraine
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09.04.2022 19:44 Відповісти
Як все таки багато людей у всьому світі розуміють, що це не просто війна України проти Кацапії. Це війна Світла проти Темряви... Слава воїнам Світла!
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09.04.2022 20:11 Відповісти
Вечная память!
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09.04.2022 20:25 Відповісти
Pam'yataemo...
Vi4na Slava !
Geroi ne vmirayut'! Zdixayut' vorogi-moskali !!!
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09.04.2022 20:29 Відповісти
 
 