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В Киеве задержаны трое диверсантов. ФОТО

рф,посвідка

В Киеве идет работа по выявлению диверсантов и предателей украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

Правоохранители рассказали, что в Соломенском районе инспекторы задержали мужчину, который нарушал комендантский час, поскольку при осмотре оказалось, что в его телефоне есть фото блок-постов и обстрелянных ракетами объектов.

В Киеве задержаны трое диверсантов 01
В Киеве задержаны трое диверсантов 02

"Во время несения службы на блокпосту в Днепровском районе города, внимание патрульных привлекла пассажирка ВАЗ, которая вела себя очень нервно. И не зря. Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещение военной техники ВСУ, которое она посылала гражданам в Московию", - сказано в сообщении.

В Киеве задержаны трое диверсантов 03

В Киеве задержаны трое диверсантов 04


В Киеве задержаны трое диверсантов 05

Также читайте: Около 600 диверсантов задержали в течение месяца в Украине

Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Подольском районе столицы, недалеко от позиций ВСУ. Задержанный оказался "любителем российской пропаганды", о чем свидетельствовало огромное количество групп в его телефоне.

В Киеве задержаны трое диверсантов 06

В Киеве задержаны трое диверсантов 07
В Киеве задержаны трое диверсантов 08

Отмечается, что задержанные патрульные передали работникам СБУ для дальнейшего разбирательства.

"Если вы обнаружили подозрительных лиц - немедленно сообщайте об этом полиции", - просят правоохранители.

государственная измена (1535) патрульная полиция (1812) диверсия (297)


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Топ комментарии
+33
дерьмак, пололях, гавнохамія?
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09.04.2022 19:01
+22
- Діду, не пий воду з криниці, вона може бути отруєна!
- Чаво?!
- Пей, говорю больше! Вода кристально чистая, обработанная!
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09.04.2022 19:02
+18
К стене? Да нет. Под личное обязательство.
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09.04.2022 19:01
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К стене? Да нет. Под личное обязательство.
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09.04.2022 19:01 Ответить
дерьмак, пололях, гавнохамія?
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09.04.2022 19:01 Ответить
Только не пишите о каком то залоге.
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09.04.2022 19:02 Ответить
- Діду, не пий воду з криниці, вона може бути отруєна!
- Чаво?!
- Пей, говорю больше! Вода кристально чистая, обработанная!
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09.04.2022 19:02 Ответить
Кажуть, повідомляйте... Я вже місяць кричу, даю інфу СБУ про Южноукраїнського підараса надьожу, у відповідь тиша, бо його кришує місцеві поліцаї
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09.04.2022 19:04 Ответить
В Київ подзвоніть ..
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09.04.2022 19:10 Ответить
Кому ти кажешь? Баканову?
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09.04.2022 19:10 Ответить
вони можуть допомогти київському зоопарку
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09.04.2022 19:09 Ответить
Єто Глот с планетьі Катрук х*йло с московии
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09.04.2022 19:19 Ответить
Сколько погибло наших людей из-за того что с 2014 года наша власть так и не закрыла границу с Пидоросией. Сколько за ето время в Украину заехало диверсантов, которые не только снимали блокпосты а и стреляли нашим солдатам в спину когда ЗСУ встречали рашистские колоны
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09.04.2022 19:09 Ответить
Помню какой вой подняли "заробитчане", когда такое предлагали. Лохторат, ****.
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09.04.2022 19:20 Ответить
Юзер-Юзер,заробітчани не піднімали ніякого "вою".Не бреши.Чи війна все спише?.Не потрібно розказувати про те чого не було.Все вирішувало керівництво країни .Не було ніякого проєкту закону,не кажучи вже про закон про візовий режим з кацапами.Всі раділи безвізу з Європою. Тим більше,не було заборони про вїзд в Україну -кацапів...
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09.04.2022 19:55 Ответить
Заробітчани піднімали вій. Понаїхавші "хороші рюзьгі" піднімали вій. Навіть українці піднімали вій.

Там всі волали "росіяни жє нє уінауати, ето всьо путін, как я буду к бабушкє в кострому єздіть то а"
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09.04.2022 20:01 Ответить
Я тебе о том, что лично слышал. Даже с Киевской области бригадами ездили на стройки. А всё остальное, назови мне партию, которая как Зе, имела абсолютное большинство в Раде?
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09.04.2022 20:19 Ответить
основна маса це місцеві любителі хрюзгеміра, нажаль
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09.04.2022 19:55 Ответить
Любые ДРГ, мародеры и подобные во время задержания по законам военного времени должны быть расстреляны без суда и следствия. «Без базара»
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09.04.2022 19:13 Ответить
следствие надо: пароли явки контактьі... а потом да.....
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09.04.2022 21:33 Ответить
Коли уже ви почнете показувати їхні морди ?
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09.04.2022 19:24 Ответить
Первое фото, скрин телефона. Правый верхний угол - ******** одного из них.
(С термином "лица" не опечатка)
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09.04.2022 19:54 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/4/9/462831/ В Украине создали приложение для мгновенной проверки людей на связи с ДРГ и «русским миром»
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09.04.2022 19:25 Ответить
Я нагадаю, що влітку 2019-го, один клоунський довпойоп відмінив заборону на в'їзд в Україну кацапам. Так що ці тисячі диверсантів по країні - це справа рук того довпойопа який хоче дагаварітся па средінє з рашистами
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09.04.2022 19:33 Ответить
********* ! По всьому світу москалів виганяють як прокажених, відмовляють у візах. А в нас *******, другий місяць війни і якісь громадяни рф. На цю всю куєту потрібен указ з чотирьох речень. Заборонити візд на час воєнного стану, тим що вже тут уйобувати протягом 48 год через Польщу за власний кошт, візовий режим тільки з гуманітарною метою
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09.04.2022 19:41 Ответить
в мене сусід-громадянство касапське, має "від на жительство" вже 12 років. людина з абсолютно проукраїнськими поглядами. АЛЕ паспорт РыФы. мені його розтріляти за паспорт?
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09.04.2022 19:59 Ответить
Один ваш сусід не виправдовує 99.99% росіян
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09.04.2022 20:03 Ответить
Бабу отпи--ть, мужиков вые--ть. Ой, наоборот.
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09.04.2022 19:55 Ответить
офигеть!они что??так стебутся??"Якщо ви виявили підозрілих осіб - негайно повідомляйте про це до поліції", - просять правоохоронці Джерело: и выкладывают ,,ксивы"которые сами ,,правоохоронцы"этим же диверсантам и выдали!!(причём как под заказ,дата выдачи конец 2021 год!!)
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09.04.2022 20:02 Ответить
Этих тварей ещё очень много.
Резун(Суворов) сообщал, обращайте в деле поимки диверсантов внимание и на женщин.
Да на всех, бдительность, им может быть и инвалид.
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09.04.2022 20:49 Ответить
А толку? Через 2 дня відпустять, скажуть ай-ай-ай, більше так не робіть, а то... А, власне, а то що? По попі відшмагаєте? Коли, ***, у нас ці спіймані гандони почнуть хоча б завали розбирати?? Я не кажу вже про прив'язать цих виродків до наших бмп на кшталт "активного" захисту, і хай спочатку іх **********, а не наших воїнів? Хай ідуть розміновувати наші міста, які їх узкій мір позаміновував??
Нє, то все фашисти ро***ть. Ми ж гуманні *****. Погрозим пальчиком і відпустимо. Спортивна, ***дь, рибалка.
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09.04.2022 21:35 Ответить
Пшёл на х..уй, херню не гони, таких не выпускают, не то уже время..
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19.06.2022 13:36 Ответить
ПОПИТАЙТЕ ЇХ ТА ПРИСТРЕЛИТЬ ПРИ СПРОБІ БІГСТВА !!!
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10.04.2022 14:45 Ответить
 
 