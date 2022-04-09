В Киеве задержаны трое диверсантов. ФОТО

В Киеве идет работа по выявлению диверсантов и предателей украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

Правоохранители рассказали, что в Соломенском районе инспекторы задержали мужчину, который нарушал комендантский час, поскольку при осмотре оказалось, что в его телефоне есть фото блок-постов и обстрелянных ракетами объектов.





"Во время несения службы на блокпосту в Днепровском районе города, внимание патрульных привлекла пассажирка ВАЗ, которая вела себя очень нервно. И не зря. Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещение военной техники ВСУ, которое она посылала гражданам в Московию", - сказано в сообщении.





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Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Подольском районе столицы, недалеко от позиций ВСУ. Задержанный оказался "любителем российской пропаганды", о чем свидетельствовало огромное количество групп в его телефоне.





Отмечается, что задержанные патрульные передали работникам СБУ для дальнейшего разбирательства.

"Если вы обнаружили подозрительных лиц - немедленно сообщайте об этом полиции", - просят правоохранители.