В Киеве задержаны трое диверсантов. ФОТО
В Киеве идет работа по выявлению диверсантов и предателей украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.
Правоохранители рассказали, что в Соломенском районе инспекторы задержали мужчину, который нарушал комендантский час, поскольку при осмотре оказалось, что в его телефоне есть фото блок-постов и обстрелянных ракетами объектов.
"Во время несения службы на блокпосту в Днепровском районе города, внимание патрульных привлекла пассажирка ВАЗ, которая вела себя очень нервно. И не зря. Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещение военной техники ВСУ, которое она посылала гражданам в Московию", - сказано в сообщении.
Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Подольском районе столицы, недалеко от позиций ВСУ. Задержанный оказался "любителем российской пропаганды", о чем свидетельствовало огромное количество групп в его телефоне.
Отмечается, что задержанные патрульные передали работникам СБУ для дальнейшего разбирательства.
"Если вы обнаружили подозрительных лиц - немедленно сообщайте об этом полиции", - просят правоохранители.
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Глот с планетьі Катрукх*йло с московии
Там всі волали "росіяни жє нє уінауати, ето всьо путін, как я буду к бабушкє в кострому єздіть то а"
(С термином "лица" не опечатка)
Резун(Суворов) сообщал, обращайте в деле поимки диверсантов внимание и на женщин.
Да на всех, бдительность, им может быть и инвалид.
Нє, то все фашисти ро***ть. Ми ж гуманні *****. Погрозим пальчиком і відпустимо. Спортивна, ***дь, рибалка.