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Около 600 диверсантов задержали в течение месяца в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

диверсант

В Украине за месяц правоохранители задержали почти 600 диверсантов. Они сотрудничали с агрессором и помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - отметил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, диверсанты в большинстве своем документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов.

Енин добавил, что только за минувшие сутки в Днепропетровской области было задержано 5 потенциальных членов ДРГ. Они были переданы Службе безопасности Украины.

Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных лиц обращаться в полицию.

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Топ комментарии
+9
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03.04.2022 10:08
+9
Абсолютно справедлива і розумна порада , так як британці знають , про що йдеться !!
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03.04.2022 10:19
+7
всех в Бучу. Пусть ходят и открывают двери.
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03.04.2022 10:20
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суки продажні!
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03.04.2022 10:08 Ответить
Портнов , Шуфрич , Демченко и тысячи предателей из СБУ, предатели генералы почему не арестованы !
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03.04.2022 10:37 Ответить
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03.04.2022 10:08 Ответить
Абсолютно справедлива і розумна порада , так як британці знають , про що йдеться !!
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03.04.2022 10:19 Ответить
люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....

і ЦЕ ПРАВДА!
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03.04.2022 10:31 Ответить
Стерилизовать, отрезать на выбор руку, или ногу и нах... на раССею..
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03.04.2022 10:08 Ответить
Хто-хто, а ці на параді Перемоги повинні пройтися колоною. Це буде щеплення для нації на 300 років.
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03.04.2022 10:09 Ответить
вважаю диверсантів набагато більше..прошерстіть у владі..в містах..районах
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03.04.2022 10:11 Ответить
а тепер тре' стукачів виловлювати

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03.04.2022 10:13 Ответить
переселенка з росії.
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03.04.2022 13:19 Ответить
Чому б не приплюсувати цих 600 до тих 17800?
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03.04.2022 10:19 Ответить
всех в Бучу. Пусть ходят и открывают двери.
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03.04.2022 10:20 Ответить
***** війна, купа диверсантів з рос.паспортами. За один день мож запровадити візовий режим, хто не має візи протягом 24 год уїпати на раху через Польщу - бєлараху
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03.04.2022 10:25 Ответить
чому Національна Поліція, а де бакланівське СБУ?
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03.04.2022 10:32 Ответить
Береза сказал , что баканов , пропал с начала войны и появился только , через три недели ! Что просходит ?
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03.04.2022 10:40 Ответить
я не можу зрозуміти наших правителів що вони думають під час війни що москаль буде на них дивитись? поки не буде для таких смертна кара-то толку не буде як тільке введуть смертну кару зразу сук буде меньше- почнуть думати хоча там нема чим серед наших правителів забагато клоунів адвокатів і т.д.а вони вміють тільки красти і говорити а прості украінці гинуть
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03.04.2022 10:52 Ответить
Ойц..який розумник.. чи аби поп...!? Підеш у розстрільну команду?
....!
Пс))))) Смертна кара у Євросоюзі під забороною.
Тобто ви провокатори !!!
П
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03.04.2022 11:33 Ответить
повинні згідно з воєнним часом здохнути, а на них прокурори бабло зароблятимуть.
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03.04.2022 11:04 Ответить
ще одна ****
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03.04.2022 11:08 Ответить
Ото су...накидав Мордор
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03.04.2022 11:30 Ответить
 
 