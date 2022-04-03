Около 600 диверсантов задержали в течение месяца в Украине

В Украине за месяц правоохранители задержали почти 600 диверсантов. Они сотрудничали с агрессором и помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - отметил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, диверсанты в большинстве своем документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов.

Енин добавил, что только за минувшие сутки в Днепропетровской области было задержано 5 потенциальных членов ДРГ. Они были переданы Службе безопасности Украины.

Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных лиц обращаться в полицию.

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