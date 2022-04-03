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Майже 600 диверсантів затримали упродовж місяця в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

диверсант

В Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали майже 600 диверсантів. Вони співпрацювали з агресором та допомагали російським окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань", - зазначив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

За його словами, диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їхніх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Єнін додав, що тільки за минулу добу у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.

Також дивіться: Біля блокпостів у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню, - МВС. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
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03.04.2022 10:08
+9
Абсолютно справедлива і розумна порада , так як британці знають , про що йдеться !!
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03.04.2022 10:19
+7
всех в Бучу. Пусть ходят и открывают двери.
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03.04.2022 10:20
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суки продажні!
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03.04.2022 10:08 Відповісти
Портнов , Шуфрич , Демченко и тысячи предателей из СБУ, предатели генералы почему не арестованы !
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03.04.2022 10:37 Відповісти
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03.04.2022 10:08 Відповісти
Абсолютно справедлива і розумна порада , так як британці знають , про що йдеться !!
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03.04.2022 10:19 Відповісти
люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....

і ЦЕ ПРАВДА!
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03.04.2022 10:31 Відповісти
Стерилизовать, отрезать на выбор руку, или ногу и нах... на раССею..
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03.04.2022 10:08 Відповісти
Хто-хто, а ці на параді Перемоги повинні пройтися колоною. Це буде щеплення для нації на 300 років.
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03.04.2022 10:09 Відповісти
вважаю диверсантів набагато більше..прошерстіть у владі..в містах..районах
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03.04.2022 10:11 Відповісти
а тепер тре' стукачів виловлювати

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03.04.2022 10:13 Відповісти
переселенка з росії.
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03.04.2022 13:19 Відповісти
Чому б не приплюсувати цих 600 до тих 17800?
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03.04.2022 10:19 Відповісти
всех в Бучу. Пусть ходят и открывают двери.
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03.04.2022 10:20 Відповісти
***** війна, купа диверсантів з рос.паспортами. За один день мож запровадити візовий режим, хто не має візи протягом 24 год уїпати на раху через Польщу - бєлараху
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03.04.2022 10:25 Відповісти
чому Національна Поліція, а де бакланівське СБУ?
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03.04.2022 10:32 Відповісти
Береза сказал , что баканов , пропал с начала войны и появился только , через три недели ! Что просходит ?
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03.04.2022 10:40 Відповісти
я не можу зрозуміти наших правителів що вони думають під час війни що москаль буде на них дивитись? поки не буде для таких смертна кара-то толку не буде як тільке введуть смертну кару зразу сук буде меньше- почнуть думати хоча там нема чим серед наших правителів забагато клоунів адвокатів і т.д.а вони вміють тільки красти і говорити а прості украінці гинуть
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03.04.2022 10:52 Відповісти
Ойц..який розумник.. чи аби поп...!? Підеш у розстрільну команду?
....!
Пс))))) Смертна кара у Євросоюзі під забороною.
Тобто ви провокатори !!!
П
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03.04.2022 11:33 Відповісти
повинні згідно з воєнним часом здохнути, а на них прокурори бабло зароблятимуть.
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03.04.2022 11:04 Відповісти
ще одна ****
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03.04.2022 11:08 Відповісти
Ото су...накидав Мордор
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03.04.2022 11:30 Відповісти
 
 