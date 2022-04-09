Визит Джонсона в Киев не был спонтанным, - Ермак

После визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев Украина станет еще сильнее.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С самого начала российской агрессии он был на прямой связи с президентом Владимиром Зеленским. А сегодня снова посетил Киев. Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - подчеркнул он.

По словам Ермака, он регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри.

"Так что этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - добавил глава ОП.

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