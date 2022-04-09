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Новости Война
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Визит Джонсона в Киев не был спонтанным, - Ермак

джонсон,зеленський

После визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев Украина станет еще сильнее.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С самого начала российской агрессии он был на прямой связи с президентом Владимиром Зеленским. А сегодня снова посетил Киев. Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - подчеркнул он.

По словам Ермака, он регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри.

"Так что этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - добавил глава ОП.

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Автор: 

Джонсон_Борис (504) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+80
Дєрьмака треба негайно ізолювати. Це загроза національній безпеці.
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09.04.2022 19:05
+52
это понятно. он приезжал, чтобы лично посоветоваться с дерьмаком по поводу предстоящего сражения на донбассе.
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09.04.2022 19:04
+50
Вот Елдак завхоз. Но у него есть советник Арестович. Но где это видано, что б у завхоза был советник? Может подмастерье Елдака?
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09.04.2022 19:05
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это понятно. он приезжал, чтобы лично посоветоваться с дерьмаком по поводу предстоящего сражения на донбассе.
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09.04.2022 19:04 Ответить
У д'Ерьмака забыли спросить
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09.04.2022 19:37 Ответить
Дєрьмака треба негайно ізолювати. Це загроза національній безпеці.
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09.04.2022 19:05 Ответить
Всі знють хто таке є це дєрьмак, а як знали мертвечука, татарава і чого чекають ,вони вже стільки наробили на 5 розстрилів і 3 повішеннів, але й досі у війсковий час займають такі посади.Люди ви дурні чи сліпі.?
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09.04.2022 19:25 Ответить
або зеля з ним заодно
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09.04.2022 19:27 Ответить
Только без АБО ‼️Был "вагнергейт",после которого его не уволил и не известно кто ,кем руководит
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09.04.2022 19:42 Ответить
Объясните мне ,как Залужный мог обниматься с Ермаком
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09.04.2022 19:39 Ответить
Дерьмака, который слил Луке операцию по захвату вагнеровцев, надо не изолировать, а расстрелять в ОП.
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09.04.2022 19:37 Ответить
О кухарка знає чого був такий візит. Таки прочитав Цензор, зразу же заспокоїв,що не лаяти зе прилітав. Значить таки лаяти
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09.04.2022 19:05 Ответить
Вот Елдак завхоз. Но у него есть советник Арестович. Но где это видано, что б у завхоза был советник? Может подмастерье Елдака?
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09.04.2022 19:05 Ответить
Подлизалье)
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09.04.2022 19:09 Ответить
Джонсон вызвал зеленского на ковер.Успел.
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09.04.2022 19:06 Ответить
Я с вами согласна. Очень надеемся. что так примено и было *ну. шо ж ты чудачек (на букву М) чудишь? Какие на х..р переговоры. надо добивать тварей.... и т.д. Дорогой наш Джонсон , молимся за твое здоровье. за здоровье деток твоих!! Спасибо!!
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09.04.2022 19:28 Ответить
После пятого у нас два президента - Дж. Б и Б. Дж.
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09.04.2022 19:40 Ответить
На жаль, він не має дітей. Інакше зброя б надійшла набагато швидше.
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09.04.2022 20:05 Ответить
дерьмак ПНХ...
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09.04.2022 19:06 Ответить
Да, Джонсон действительно делает для Украины больше, чем Ермак со всей своей шатией-братией. Тут даже сомнений нет
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09.04.2022 19:06 Ответить
Схоже, він виявився найбільш совісним за невиконання підписантами "будапешту". Тому й допомагає.
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09.04.2022 19:32 Ответить
Когда уже этого прокацапского черта отстранят от госсекретов ?
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09.04.2022 19:06 Ответить
или хотя бы кикнут, как того чорта с переговорной группы в бресте или де они там сидели
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09.04.2022 19:10 Ответить
Это было бы бинго!
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09.04.2022 19:23 Ответить
Когда ЗСУ ,имея полное право ,посадят в клетку и допытают‼️
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09.04.2022 19:46 Ответить
Чесно признаюся - тривалий час цей дядько не викликав у мене довіри через свою зачіску... Але насправді він виявився справжнім чоловіком, послідовним захисником демократичних цінностей. Вибачай, Борисе! Я помилявся! Ти просто супер!!!
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09.04.2022 19:07 Ответить
Фіолетово, яка зовнішність у політика. Головне- РЕАЛЬНІ справи.
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09.04.2022 19:10 Ответить
я його зацінив за розмову з лавровим про бентлі і чіпси. стара коняка так і не зрозумів, що його тролять.
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09.04.2022 19:13 Ответить
можна подробиці?
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09.04.2022 19:28 Ответить
наберіть в гугл джонсов лавров чіпси
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09.04.2022 19:43 Ответить
джонсоН
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09.04.2022 20:11 Ответить
Нам важно, а что завхоз скажет
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09.04.2022 19:08 Ответить
рузькій дєрьмак, іді нхй.
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09.04.2022 19:08 Ответить
Це той незручний момент коли про тебе забули( про єрмака), а ти швиденько про себе нагадав.
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09.04.2022 19:09 Ответить
Ну любить дєрмак щоб його посилали *****. Що з цим поробиш, може в нього таке хоббі?
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09.04.2022 19:56 Ответить
Всіх цих заступників, завхозів, попічників, помічників завхозів СТАЛО ДУЖЕ БАГАТО, у кожного президента є пресслужба от нехай вона й озвучує, досить цього популізму, ви так собі рейтинг не підвищуєте, а навпаки, після кожного такого вкиду до вас росте лише роздратування.
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09.04.2022 19:11 Ответить
с ермаком наверное несогласовали...
а то оп не нравится, что главы стран европы видят все эти разрушения собственными руками
так план по тихой капитуляции не провести тогда
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09.04.2022 19:12 Ответить
собственными глазами т.е.
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09.04.2022 19:54 Ответить
а он откуда знает? .встреча же вроде была тет-а-тет...
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09.04.2022 19:13 Ответить
за шторою стояв
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09.04.2022 19:17 Ответить
тэт-а-тет уже была после того, как борис передал дерьмаку приглашение королевы, лично, собственной персоной посетить великобританию и покосить парочку английских лужаек у королевской резиденции.
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09.04.2022 19:17 Ответить
Хтось питав цього кацапського ********?
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09.04.2022 19:14 Ответить
Отож. У президента хіба немає прессекретаря ?
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09.04.2022 19:18 Ответить
або міністра зовнішніх справ
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09.04.2022 19:42 Ответить
БОРИС ДЖОНСОН ТОЙ ,ЩО ТРИМАЄ зелені яйця у своїй руці))))))
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09.04.2022 19:14 Ответить
Боря наш Человек ,с пустыми руками в гости не ездит ...
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09.04.2022 19:15 Ответить
Да. Как и всегда Борис Джонсон мало говорит и больше делает. Вот настоящий лидер. Спасибо господин Джонсон!!!
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09.04.2022 19:52 Ответить
5 копійок.
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09.04.2022 19:15 Ответить
Я тута.
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09.04.2022 19:17 Ответить
Кароче, Джонсон приїхав не з пустими руками.
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09.04.2022 19:16 Ответить
ЄРМАК, СВОЛОТА!
ДЕ ДЕМЧЕНКО? ДЕ ЦЯ СВОЛОТА, ЯКА ОЧОЛЮВАЛА КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВІДКИ?
ВИ ТАМ ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ НЕ ВІРИЛИ?
А РОЗВІДКА ВАМ *****?
ТИСЯЧИ ВБИТИХ В БУЧІ І БОРОДЯНЦІ, МАРІУПОЛІ І ХАРКОВІ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ, СВОЛОТА!
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09.04.2022 19:17 Ответить
Вони й на совісті "очкозаглядача".
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09.04.2022 19:34 Ответить
Скажи, краще , куди поділи Богуцькую... скучив
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09.04.2022 19:17 Ответить
Подозреваю, что Джонсон все таки нанёс «визит» без предупреждения……надеюсь, что мозги(?) *********** вправил……

P.S. если прочитать два последних абзаца от д'Ермака, то видно манипуляцию=>типа почти каждодневное общение по телефону - и Джонсон приехал «чайку попить» и поговорить о «погоде»……
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09.04.2022 19:18 Ответить
Не пойму, чего ждёт контрразведка с этими дЕрьмаком, заПодляком и прочими татаровыми.
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09.04.2022 19:20 Ответить
Контррозвідка - це Баканов. Сусід Найгеніальнішого по під'їзду. Це тіпа Баканов має пов'язати Дєрьмака?
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09.04.2022 19:31 Ответить
А где этот лейтенант? Что то его не видно и не слышно. На рабочем ли он вообще месте?
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09.04.2022 19:42 Ответить
Единственный кто не заслуживает хейта это Подоляк, почитайте его биографию он нормальный. А вот Ермак не вызывает доверия никак, даже у тех кто за партию Зе.
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09.04.2022 19:21 Ответить
В нас різні джерела інфи.
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09.04.2022 19:24 Ответить
Дерьмак не просто не вызывает доверия, но он слил операция с захватом вагнеровцер Луке. Американцы через Беллингкэт рассказали детали. Дерьмак работает на Пуйло.
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09.04.2022 19:36 Ответить
Зєля на себе взяв вину, заявляв, що сам лично телефонував луці
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09.04.2022 22:07 Ответить
Співпраця з Янукевичем, клюєвим, юрой єнакієвським, бродським, пилипишеним, ітд.
Тиск на журналістів від ОП. контроль над ефірами для слуг народу.
Постійне редактування інфи в вікі про себе...
Ага " не заслуживает".
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09.04.2022 19:39 Ответить
Це проподоляка, вашого шефа.
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09.04.2022 19:40 Ответить
Я к тому, что он был в оппозиции против Луки в Беларуси долгое время и его депортировали за это. По этому он не может поддерживать их больше.
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09.04.2022 19:44 Ответить
В 2002 году против Подоляка подал иск глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Комитета госконтроля Беларуси https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Тозик за публикацию «Конфиденциально» в оппозиционной газете «Наша свобода». В статье говорилось о том, что президент республики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Александр Лукашенко «тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества»,
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09.04.2022 19:56 Ответить
А с чего тогда, на просторах интернете его, этого типа "нормального, не иначе, как заПодляк называют?
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09.04.2022 20:17 Ответить
Цензор вже дві сторінки мої заблокував через критику президента. А як не критикувати якщо з одного боку вимагає гарантій безпеки по всьому світу, а потім виходить і каже що ворожа військова база з флотом на нашій території буде як мінімум ще 15 років існувати біля нашого південного кордону і ми будемо намагатися вирішити цю проблему дипломатично. А що буде через 15 років мене не обходить я буду жити на власному острові на Гаваях. Це при тому що Байден дав ясно зрозуміти що ***** треба перемагати судити. І питання звільнення усіх територій як захоче Україна і нас підтримають. Та я думаю. Країнам Чорного моря було б спокійніше щоб московський флот не розкидав по морю міни. Проблему безпеки південного кордону та окупованих територій ми вирішувати не хочемо, хочемо гарантій безпеки від інших країн.
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09.04.2022 19:25 Ответить
Не лестіть собі, жодного слова зє критики тут немає. Просто цн банить і позначає зірочками слова, які на його думку є матюками. Наприклад "********", "хунта", "*****" та т.і.
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09.04.2022 19:38 Ответить
за "*****" в Україні банити не можна
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09.04.2022 20:22 Ответить
слово ш-а-б-л-я чомусь замінили на зірочки. ЦН - ви з дуба впали?
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09.04.2022 22:33 Ответить
Борис снова к нам ,как наш друг, пришёл,
Всех он по плечам хлопал.
Комплексы Starstreak - это хорошо,
А орде видимо - плохо.
Это ясный пень - нашим хорошо,
А кому наоборот - плохо.
(Песня кота Леопольда посвященная мышам московии)
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09.04.2022 19:27 Ответить
Спонтанним для Бориса точно не був, а отдля вас, утирків, був, ще й як!
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09.04.2022 19:33 Ответить
💩 Опять агент ФСБ Дерьмак вылез. Кто знает, почему он до сих пор ЖИВОЙ?
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09.04.2022 19:34 Ответить
Я ніколи не повірю, що Джонсон буде так ризикувати заради звичайного візиту. Скоріш мова йде про останнє попередження зе-гнидам з приводу їхнього плану капітуляції перед москвою.
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09.04.2022 19:35 Ответить
Да, что то очень интересное произошло, очень рискованный визит, значит и цели были не тривиальными.
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09.04.2022 19:45 Ответить
Из-за таких сук и провалена ракетная программа
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09.04.2022 19:45 Ответить
огидне відчуття
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09.04.2022 19:45 Ответить
Может быть эта война есть результатом переговоров дерьмака с Россией? А Арестович лижет задницу Зеленскому потому что тоже захотелось дачу на озере в Италии или в Испании? Не нужно ждать окончания войны, чтобы очиститься от этих мудаков. Пусть пойдут повоюют. Может больше пользы принесут.
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09.04.2022 19:46 Ответить
Джонсон та Джонсон ми турбуємось про вашу перемогу.
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09.04.2022 19:48 Ответить
Мальчишки Сн такие спонтанные. Как срачка
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09.04.2022 19:52 Ответить
Ага, никакой операции по вагнеровцам небыло, история придуманная от начала до конца, помним...
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09.04.2022 19:54 Ответить
Уберите этого полотёра из эфира!!! Его работа карандаши точить и ручки заправлять! А то, что этот мудозвон враг Украины знают ВСЕ, кроме Цензора и ***********.
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09.04.2022 20:28 Ответить
Хто такой Ермак? Шо за шишка на ровном месте?
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09.04.2022 21:05 Ответить
що має статись. щоб агент фсб єрмак зникнув з україни. тварь зе здохни.
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09.04.2022 21:26 Ответить
як вже дєрьмак заіпав
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09.04.2022 21:54 Ответить
Практично по Пушкіну: "Ах да Єрмак, ах да сукин сьін!"
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09.04.2022 22:36 Ответить
 
 