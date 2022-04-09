Визит Джонсона в Киев не был спонтанным, - Ермак
После визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев Украина станет еще сильнее.
Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С самого начала российской агрессии он был на прямой связи с президентом Владимиром Зеленским. А сегодня снова посетил Киев. Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - подчеркнул он.
По словам Ермака, он регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри.
"Так что этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - добавил глава ОП.
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а то оп не нравится, что главы стран европы видят все эти разрушения собственными руками
так план по тихой капитуляции не провести тогда
ДЕ ДЕМЧЕНКО? ДЕ ЦЯ СВОЛОТА, ЯКА ОЧОЛЮВАЛА КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВІДКИ?
ВИ ТАМ ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ НЕ ВІРИЛИ?
А РОЗВІДКА ВАМ *****?
ТИСЯЧИ ВБИТИХ В БУЧІ І БОРОДЯНЦІ, МАРІУПОЛІ І ХАРКОВІ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ, СВОЛОТА!
P.S. если прочитать два последних абзаца от д'Ермака, то видно манипуляцию=>типа почти каждодневное общение по телефону - и Джонсон приехал «чайку попить» и поговорить о «погоде»……
Тиск на журналістів від ОП. контроль над ефірами для слуг народу.
Постійне редактування інфи в вікі про себе...
Ага " не заслуживает".
Всех он по плечам хлопал.
Комплексы Starstreak - это хорошо,
А орде видимо - плохо.
Это ясный пень - нашим хорошо,
А кому наоборот - плохо.
(Песня кота Леопольда посвященная мышам московии)