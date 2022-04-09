Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва Україна стане ще сильнішою.
Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. З самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив він.
За словами Єрмака, він регулярно спілкується з радником Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі.
"Тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішим", - додав очільник ОП.
Будь ласка, зачекайте...
а то оп не нравится, что главы стран европы видят все эти разрушения собственными руками
так план по тихой капитуляции не провести тогда
ДЕ ДЕМЧЕНКО? ДЕ ЦЯ СВОЛОТА, ЯКА ОЧОЛЮВАЛА КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВІДКИ?
ВИ ТАМ ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ НЕ ВІРИЛИ?
А РОЗВІДКА ВАМ *****?
ТИСЯЧИ ВБИТИХ В БУЧІ І БОРОДЯНЦІ, МАРІУПОЛІ І ХАРКОВІ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ, СВОЛОТА!
P.S. если прочитать два последних абзаца от д'Ермака, то видно манипуляцию=>типа почти каждодневное общение по телефону - и Джонсон приехал «чайку попить» и поговорить о «погоде»……
Тиск на журналістів від ОП. контроль над ефірами для слуг народу.
Постійне редактування інфи в вікі про себе...
Ага " не заслуживает".
Всех он по плечам хлопал.
Комплексы Starstreak - это хорошо,
А орде видимо - плохо.
Это ясный пень - нашим хорошо,
А кому наоборот - плохо.
(Песня кота Леопольда посвященная мышам московии)
Аркадий Бабченко
У вас было шесть недель!
Есть такая штука, как сокрытие информации. Если бы мексиканская армия захватила Нью-Джерси, месяц оттуда обстреливала бы Манхэттен, а уйдя, оставила после себя заваленные телами улицы… Так вот, если бы выяснилось, что разведка предупреждала Байдена именно о таком развитии событий еще ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА до начала войны, а он сделал ровным счетом нихера - его бы уже снесли. Причем, я так подозреваю, в самом прямом смысле этого слова. Он бы уже в Белом Доме догорал. Вместе с самим Белым Домом.
Это как минимум расследование Конгресса было бы.
Как минимум.
То, что советник Президента говорит про "всесвiтнiй хаос" - это, собственно, признание в некомпетентности. Как минимум. Явка с повинной. Это как минимум заявление про несостоятельность управления. Или преступную халатность.
У вас было шесть недель. Полтора месяца.
Полтора, *****, месяца.
За это время можно было бы половину Китая эвакуировать. Весь четырехмиллионный Киев. А не то, что сорок тысяч из Бучи. Почему Кличко не испугался хаоса и начал готовить эвакуацию города? Почему он говорил об этом открыто и это никакого хаоса не вызвало? Почему он заявлял, что транспорт есть, всех вывезем организованно - и ничего не обрушилось, небо на землю не рухнуло, апокалипсис не начался?
Что такое вообще "эвакуировать"? Взять за ручку и отвести на ту сторону блокпоста? Что за детсадовский инфантилизм? У каждой второй семьи в столице есть машина. В Буче - так у каждой первой.
Людям надо было просто организовать схему выезда - сегодня до полудня выезжает такой-то район, с полудня до трех такой-то, с трех до шести такой-то.
За два дня все выехали бы. За два дня!
Какие, к черту, заторы, которые мешали бы передвижению военных колонн?
Но нафиг надо. То ли дело бежать под обстрелом! Через взорванный мост в Ирпене! То ли дело, когда столица подскакивает с постели в пять утра от ракетных ударов, и, как один, понимая, что началось, садится в машины и бежит в сторону запада без всякой организации! Вот это красота! Вот это я понимаю! Так-то никакого хаоса не было, конечно. Так дороги совсем не были забиты наглухо на двое суток. Так военным колоннам они совсем не мешали. Так по скоплениям бегущих людей удары не наносили. Фотографий сгоревших и расстрелянных заторов бегущих людей совсем не полон интернет.
Про Мариуполь я вообще просто молчу.
"Ольга, передай Аркадию, что в нашем подвале из шестидесяти человек хоть как-то подготовлена я одна. Потому что слушала Бабченко. Остальные пятьдесят девять слушали Президента. И готовились к шашлыкам. А не к войне. Они неподготовленны совершенно. У них даже трусов запасных нет"
Это моей жене пишет наша общая знакомая.
Про Мариуполь я, опять же, промолчу.
Чеченцы перед Второй чеченской, когда готовились к штурму Грозного, перекопали весь город. Под словом "весь город" я имею в виду весь город. Насквозь был пробит каждый подвал. Как между внтуренними секциями, так и наружу. В две стороны. И из каждого подвала в каждый подвал вел ход сообщения. Можно было спуститься под землю на одном конце города - и выйти на другом.
Ок. Эвакуацию не готовили, чтобы не мешать движению техники.
Подвалы почему нельзя было подготовить?
"Идите, расчищайте в подвалах запасные выходы. Должно быть как минимум два. Разнесенных по разные стороны. Желательно даже пробить еще пару на другую сторону дома. И выкиньте весь пожароопасный мусор, что там есть" - это я уже 24 февраля писал.
Полтора месяца было в запасе. Полтора.
Итог - мы до сих пор не знаем, есть ли еще люди под завалами в Бородянке, Чернигове, и сколько.
Окей. Хорошо. Подвалы тоже могли вызвать панику. Ок.
Таблички с названиями улиц почему с домов нельзя было посбивать??
А это предельно простой и крайне эффективный метод дезорганизации противника в незнакомом городе.
"Это Украина бережет своих солдат. А россиянам плевать на людей. Они будут наступать через Чернобыль. Это направление полностью открыто". Это я где-то за полгода до войны написал. Сколько тогда смешков на меня тогда было вылито, боже мой… А-ха-ха, Аркаша, какой Чернобыль, что ты несешь. В Полесье одни болота и радиация, пусть попробуют!
Попробовали. Дошли до Оболони.
Почему я, придурок с военным образованием старшины савецкой армии, подозревал это еще за полгода до начала, а Верховный главнокомандующий нет?
Зрелость нации характеризуется отношением к ней её собственной власти. В зрелых нациях власть - наемная обслуга, которая должна просто заниматься менеджментом по максимально эффективному управлению данной территорией.
Если же власть относится к обществу, как к ребенку, которому нужно каждый раз давать сладкую конфетку, и закутывать его в оптимистическое одеялко бархатного голоса, чтобы он не заплакал, то…
Какого черта ты вообще решаешь за меня, что мне делать? Какого черта ты решаешь за меня, эвакуировать мне семью, или нет? Какого черта ты решаешь расплатиться моей семьей за отсутсвие паники? Ты кто вообще? Наемный менеджер? Ну, так и менеджери. Я тебя нанял на свои налоги, ровно для того, чтобы ты занимался организацией. Твое дело давать мне значимую информацию, на основе которой я сам - САМ!! - буду принимать решение!
А не принимать его за меня.
Попытка играть в отца нации, который сам за каждого будет думать, что ему делать - и приводит вот к таким результатам. Это характеристика власти либо незрелой, либо диктаторской. Это в России вон из каждого Серопердищенска нужно звонить непосредственно Путину, чтобы тот им дорогу впервые за триста лет построил и свет в магазине включил.
Все эти разговоры про хаос, про панику, про Меркель, которой надо приехать в Бучу - это попытка отвести от простого факта: подготовку территории и гражданского населения к войне власть провалила полностью. Абсолютно. Имея всю самую достоверную информацию. Детальную. За полтора месяца. Время было не то, что упущено - оно просто не использовалось. Вместо этого были утешительные разговоры про майские шашлыки.
Это, еще раз, называется сокрытием значимой информации.
Лошадей на переправе не меняют - я полностью согласен с этой установкой. Хотя предыдущую поменяли. И ладно бы на лучшую лошадь - на вiслюка. Но, ок. Я полностью согласен с мнением, что сейчас надо сплотиться, поддерживать президента воюющей страны, не совать ему палки в колеса и все то остальное, что говорят люди, закрывающие под эти лозунги оппозиционные каналы. Но лозунги в целом пра