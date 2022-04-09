УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33372 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
12 281 82
війна (13006) Джонсон Борис (325) Єрмак Андрій (1007)

Візит Джонсона до Києва не був спонтанним, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон,зеленський

Після візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва Україна стане ще сильнішою.

Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. З самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - наголосив він.

За словами Єрмака, він регулярно спілкується з радником Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі.

"Тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішим", - додав очільник ОП.

Також читайте: Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+66
Дєрьмака треба негайно ізолювати. Це загроза національній безпеці.
показати весь коментар
09.04.2022 19:05
+43
это понятно. он приезжал, чтобы лично посоветоваться с дерьмаком по поводу предстоящего сражения на донбассе.
показати весь коментар
09.04.2022 19:04
+43
Вот Елдак завхоз. Но у него есть советник Арестович. Но где это видано, что б у завхоза был советник? Может подмастерье Елдака?
показати весь коментар
09.04.2022 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это понятно. он приезжал, чтобы лично посоветоваться с дерьмаком по поводу предстоящего сражения на донбассе.
показати весь коментар
09.04.2022 19:04 Відповісти
У д'Ерьмака забыли спросить
показати весь коментар
09.04.2022 19:37 Відповісти
Дєрьмака треба негайно ізолювати. Це загроза національній безпеці.
показати весь коментар
09.04.2022 19:05 Відповісти
Всі знють хто таке є це дєрьмак, а як знали мертвечука, татарава і чого чекають ,вони вже стільки наробили на 5 розстрилів і 3 повішеннів, але й досі у війсковий час займають такі посади.Люди ви дурні чи сліпі.?
показати весь коментар
09.04.2022 19:25 Відповісти
або зеля з ним заодно
показати весь коментар
09.04.2022 19:27 Відповісти
Только без АБО ‼️Был "вагнергейт",после которого его не уволил и не известно кто ,кем руководит
показати весь коментар
09.04.2022 19:42 Відповісти
Объясните мне ,как Залужный мог обниматься с Ермаком
показати весь коментар
09.04.2022 19:39 Відповісти
Дерьмака, который слил Луке операцию по захвату вагнеровцев, надо не изолировать, а расстрелять в ОП.
показати весь коментар
09.04.2022 19:37 Відповісти
О кухарка знає чого був такий візит. Таки прочитав Цензор, зразу же заспокоїв,що не лаяти зе прилітав. Значить таки лаяти
показати весь коментар
09.04.2022 19:05 Відповісти
Вот Елдак завхоз. Но у него есть советник Арестович. Но где это видано, что б у завхоза был советник? Может подмастерье Елдака?
показати весь коментар
09.04.2022 19:05 Відповісти
Подлизалье)
показати весь коментар
09.04.2022 19:09 Відповісти
Джонсон вызвал зеленского на ковер.Успел.
показати весь коментар
09.04.2022 19:06 Відповісти
Я с вами согласна. Очень надеемся. что так примено и было *ну. шо ж ты чудачек (на букву М) чудишь? Какие на х..р переговоры. надо добивать тварей.... и т.д. Дорогой наш Джонсон , молимся за твое здоровье. за здоровье деток твоих!! Спасибо!!
показати весь коментар
09.04.2022 19:28 Відповісти
После пятого у нас два президента - Дж. Б и Б. Дж.
показати весь коментар
09.04.2022 19:40 Відповісти
На жаль, він не має дітей. Інакше зброя б надійшла набагато швидше.
показати весь коментар
09.04.2022 20:05 Відповісти
дерьмак ПНХ...
показати весь коментар
09.04.2022 19:06 Відповісти
Да, Джонсон действительно делает для Украины больше, чем Ермак со всей своей шатией-братией. Тут даже сомнений нет
показати весь коментар
09.04.2022 19:06 Відповісти
Схоже, він виявився найбільш совісним за невиконання підписантами "будапешту". Тому й допомагає.
показати весь коментар
09.04.2022 19:32 Відповісти
Когда уже этого прокацапского черта отстранят от госсекретов ?
показати весь коментар
09.04.2022 19:06 Відповісти
или хотя бы кикнут, как того чорта с переговорной группы в бресте или де они там сидели
показати весь коментар
09.04.2022 19:10 Відповісти
Это было бы бинго!
показати весь коментар
09.04.2022 19:23 Відповісти
Когда ЗСУ ,имея полное право ,посадят в клетку и допытают‼️
показати весь коментар
09.04.2022 19:46 Відповісти
Чесно признаюся - тривалий час цей дядько не викликав у мене довіри через свою зачіску... Але насправді він виявився справжнім чоловіком, послідовним захисником демократичних цінностей. Вибачай, Борисе! Я помилявся! Ти просто супер!!!
показати весь коментар
09.04.2022 19:07 Відповісти
Фіолетово, яка зовнішність у політика. Головне- РЕАЛЬНІ справи.
показати весь коментар
09.04.2022 19:10 Відповісти
я його зацінив за розмову з лавровим про бентлі і чіпси. стара коняка так і не зрозумів, що його тролять.
показати весь коментар
09.04.2022 19:13 Відповісти
можна подробиці?
показати весь коментар
09.04.2022 19:28 Відповісти
наберіть в гугл джонсов лавров чіпси
показати весь коментар
09.04.2022 19:43 Відповісти
джонсоН
показати весь коментар
09.04.2022 20:11 Відповісти
Нам важно, а что завхоз скажет
показати весь коментар
09.04.2022 19:08 Відповісти
рузькій дєрьмак, іді нхй.
показати весь коментар
09.04.2022 19:08 Відповісти
Це той незручний момент коли про тебе забули( про єрмака), а ти швиденько про себе нагадав.
показати весь коментар
09.04.2022 19:09 Відповісти
Ну любить дєрмак щоб його посилали *****. Що з цим поробиш, може в нього таке хоббі?
показати весь коментар
09.04.2022 19:56 Відповісти
Всіх цих заступників, завхозів, попічників, помічників завхозів СТАЛО ДУЖЕ БАГАТО, у кожного президента є пресслужба от нехай вона й озвучує, досить цього популізму, ви так собі рейтинг не підвищуєте, а навпаки, після кожного такого вкиду до вас росте лише роздратування.
показати весь коментар
09.04.2022 19:11 Відповісти
с ермаком наверное несогласовали...
а то оп не нравится, что главы стран европы видят все эти разрушения собственными руками
так план по тихой капитуляции не провести тогда
показати весь коментар
09.04.2022 19:12 Відповісти
собственными глазами т.е.
показати весь коментар
09.04.2022 19:54 Відповісти
а он откуда знает? .встреча же вроде была тет-а-тет...
показати весь коментар
09.04.2022 19:13 Відповісти
за шторою стояв
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
тэт-а-тет уже была после того, как борис передал дерьмаку приглашение королевы, лично, собственной персоной посетить великобританию и покосить парочку английских лужаек у королевской резиденции.
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
Хтось питав цього кацапського ********?
показати весь коментар
09.04.2022 19:14 Відповісти
Отож. У президента хіба немає прессекретаря ?
показати весь коментар
09.04.2022 19:18 Відповісти
або міністра зовнішніх справ
показати весь коментар
09.04.2022 19:42 Відповісти
БОРИС ДЖОНСОН ТОЙ ,ЩО ТРИМАЄ зелені яйця у своїй руці))))))
показати весь коментар
09.04.2022 19:14 Відповісти
Боря наш Человек ,с пустыми руками в гости не ездит ...
показати весь коментар
09.04.2022 19:15 Відповісти
Да. Как и всегда Борис Джонсон мало говорит и больше делает. Вот настоящий лидер. Спасибо господин Джонсон!!!
показати весь коментар
09.04.2022 19:52 Відповісти
5 копійок.
показати весь коментар
09.04.2022 19:15 Відповісти
Я тута.
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
Кароче, Джонсон приїхав не з пустими руками.
показати весь коментар
09.04.2022 19:16 Відповісти
ЄРМАК, СВОЛОТА!
ДЕ ДЕМЧЕНКО? ДЕ ЦЯ СВОЛОТА, ЯКА ОЧОЛЮВАЛА КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗВІДКИ?
ВИ ТАМ ДО ОСТАННЬОГО ДНЯ НЕ ВІРИЛИ?
А РОЗВІДКА ВАМ *****?
ТИСЯЧИ ВБИТИХ В БУЧІ І БОРОДЯНЦІ, МАРІУПОЛІ І ХАРКОВІ НА ТВОЇЙ СОВІСТІ, СВОЛОТА!
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
Вони й на совісті "очкозаглядача".
показати весь коментар
09.04.2022 19:34 Відповісти
Скажи, краще , куди поділи Богуцькую... скучив
показати весь коментар
09.04.2022 19:17 Відповісти
Подозреваю, что Джонсон все таки нанёс «визит» без предупреждения……надеюсь, что мозги(?) *********** вправил……

P.S. если прочитать два последних абзаца от д'Ермака, то видно манипуляцию=>типа почти каждодневное общение по телефону - и Джонсон приехал «чайку попить» и поговорить о «погоде»……
показати весь коментар
09.04.2022 19:18 Відповісти
Не пойму, чего ждёт контрразведка с этими дЕрьмаком, заПодляком и прочими татаровыми.
показати весь коментар
09.04.2022 19:20 Відповісти
Контррозвідка - це Баканов. Сусід Найгеніальнішого по під'їзду. Це тіпа Баканов має пов'язати Дєрьмака?
показати весь коментар
09.04.2022 19:31 Відповісти
А где этот лейтенант? Что то его не видно и не слышно. На рабочем ли он вообще месте?
показати весь коментар
09.04.2022 19:42 Відповісти
Единственный кто не заслуживает хейта это Подоляк, почитайте его биографию он нормальный. А вот Ермак не вызывает доверия никак, даже у тех кто за партию Зе.
показати весь коментар
09.04.2022 19:21 Відповісти
В нас різні джерела інфи.
показати весь коментар
09.04.2022 19:24 Відповісти
Дерьмак не просто не вызывает доверия, но он слил операция с захватом вагнеровцер Луке. Американцы через Беллингкэт рассказали детали. Дерьмак работает на Пуйло.
показати весь коментар
09.04.2022 19:36 Відповісти
Співпраця з Янукевичем, клюєвим, юрой єнакієвським, бродським, пилипишеним, ітд.
Тиск на журналістів від ОП. контроль над ефірами для слуг народу.
Постійне редактування інфи в вікі про себе...
Ага " не заслуживает".
показати весь коментар
09.04.2022 19:39 Відповісти
Це проподоляка, вашого шефа.
показати весь коментар
09.04.2022 19:40 Відповісти
Я к тому, что он был в оппозиции против Луки в Беларуси долгое время и его депортировали за это. По этому он не может поддерживать их больше.
показати весь коментар
09.04.2022 19:44 Відповісти
В 2002 году против Подоляка подал иск глава Комитета госконтроля Беларуси Анатолий Тозик за публикацию «Конфиденциально» в оппозиционной газете «Наша свобода». В статье говорилось о том, что президент республики Александр Лукашенко «тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества»,
показати весь коментар
09.04.2022 19:56 Відповісти
А с чего тогда, на просторах интернете его, этого типа "нормального, не иначе, как заПодляк называют?
показати весь коментар
09.04.2022 20:17 Відповісти
Дєрмак лайно.
показати весь коментар
09.04.2022 19:25 Відповісти
Цензор вже дві сторінки мої заблокував через критику президента. А як не критикувати якщо з одного боку вимагає гарантій безпеки по всьому світу, а потім виходить і каже що ворожа військова база з флотом на нашій території буде як мінімум ще 15 років існувати біля нашого південного кордону і ми будемо намагатися вирішити цю проблему дипломатично. А що буде через 15 років мене не обходить я буду жити на власному острові на Гаваях. Це при тому що Байден дав ясно зрозуміти що ***** треба перемагати судити. І питання звільнення усіх територій як захоче Україна і нас підтримають. Та я думаю. Країнам Чорного моря було б спокійніше щоб московський флот не розкидав по морю міни. Проблему безпеки південного кордону та окупованих територій ми вирішувати не хочемо, хочемо гарантій безпеки від інших країн.
показати весь коментар
09.04.2022 19:25 Відповісти
Не лестіть собі, жодного слова зє критики тут немає. Просто цн банить і позначає зірочками слова, які на його думку є матюками. Наприклад "********", "хунта", "*****" та т.і.
показати весь коментар
09.04.2022 19:38 Відповісти
за "*****" в Україні банити не можна
показати весь коментар
09.04.2022 20:22 Відповісти
Борис снова к нам ,как наш друг, пришёл,
Всех он по плечам хлопал.
Комплексы Starstreak - это хорошо,
А орде видимо - плохо.
Это ясный пень - нашим хорошо,
А кому наоборот - плохо.
(Песня кота Леопольда посвященная мышам московии)
показати весь коментар
09.04.2022 19:27 Відповісти
Спонтанним для Бориса точно не був, а отдля вас, утирків, був, ще й як!
показати весь коментар
09.04.2022 19:33 Відповісти
💩 Опять агент ФСБ Дерьмак вылез. Кто знает, почему он до сих пор ЖИВОЙ?
показати весь коментар
09.04.2022 19:34 Відповісти
Я ніколи не повірю, що Джонсон буде так ризикувати заради звичайного візиту. Скоріш мова йде про останнє попередження зе-гнидам з приводу їхнього плану капітуляції перед москвою.
показати весь коментар
09.04.2022 19:35 Відповісти
Да, что то очень интересное произошло, очень рискованный визит, значит и цели были не тривиальными.
показати весь коментар
09.04.2022 19:45 Відповісти
Из-за таких сук и провалена ракетная программа
показати весь коментар
09.04.2022 19:45 Відповісти
огидне відчуття
показати весь коментар
09.04.2022 19:45 Відповісти
Может быть эта война есть результатом переговоров дерьмака с Россией? А Арестович лижет задницу Зеленскому потому что тоже захотелось дачу на озере в Италии или в Испании? Не нужно ждать окончания войны, чтобы очиститься от этих мудаков. Пусть пойдут повоюют. Может больше пользы принесут.
показати весь коментар
09.04.2022 19:46 Відповісти
Джонсон та Джонсон ми турбуємось про вашу перемогу.
показати весь коментар
09.04.2022 19:48 Відповісти
Мальчишки Сн такие спонтанные. Как срачка
показати весь коментар
09.04.2022 19:52 Відповісти
Ага, никакой операции по вагнеровцам небыло, история придуманная от начала до конца, помним...
показати весь коментар
09.04.2022 19:54 Відповісти
приехал поорать на кротовник . ВТФ!!!

Аркадий Бабченко
У вас было шесть недель!

Есть такая штука, как сокрытие информации. Если бы мексиканская армия захватила Нью-Джерси, месяц оттуда обстреливала бы Манхэттен, а уйдя, оставила после себя заваленные телами улицы… Так вот, если бы выяснилось, что разведка предупреждала Байдена именно о таком развитии событий еще ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА до начала войны, а он сделал ровным счетом нихера - его бы уже снесли. Причем, я так подозреваю, в самом прямом смысле этого слова. Он бы уже в Белом Доме догорал. Вместе с самим Белым Домом.

Это как минимум расследование Конгресса было бы.

Как минимум.

То, что советник Президента говорит про "всесвiтнiй хаос" - это, собственно, признание в некомпетентности. Как минимум. Явка с повинной. Это как минимум заявление про несостоятельность управления. Или преступную халатность.

У вас было шесть недель. Полтора месяца.

Полтора, *****, месяца.

За это время можно было бы половину Китая эвакуировать. Весь четырехмиллионный Киев. А не то, что сорок тысяч из Бучи. Почему Кличко не испугался хаоса и начал готовить эвакуацию города? Почему он говорил об этом открыто и это никакого хаоса не вызвало? Почему он заявлял, что транспорт есть, всех вывезем организованно - и ничего не обрушилось, небо на землю не рухнуло, апокалипсис не начался?

Что такое вообще "эвакуировать"? Взять за ручку и отвести на ту сторону блокпоста? Что за детсадовский инфантилизм? У каждой второй семьи в столице есть машина. В Буче - так у каждой первой.

Людям надо было просто организовать схему выезда - сегодня до полудня выезжает такой-то район, с полудня до трех такой-то, с трех до шести такой-то.

За два дня все выехали бы. За два дня!

Какие, к черту, заторы, которые мешали бы передвижению военных колонн?

Но нафиг надо. То ли дело бежать под обстрелом! Через взорванный мост в Ирпене! То ли дело, когда столица подскакивает с постели в пять утра от ракетных ударов, и, как один, понимая, что началось, садится в машины и бежит в сторону запада без всякой организации! Вот это красота! Вот это я понимаю! Так-то никакого хаоса не было, конечно. Так дороги совсем не были забиты наглухо на двое суток. Так военным колоннам они совсем не мешали. Так по скоплениям бегущих людей удары не наносили. Фотографий сгоревших и расстрелянных заторов бегущих людей совсем не полон интернет.

Про Мариуполь я вообще просто молчу.

"Ольга, передай Аркадию, что в нашем подвале из шестидесяти человек хоть как-то подготовлена я одна. Потому что слушала Бабченко. Остальные пятьдесят девять слушали Президента. И готовились к шашлыкам. А не к войне. Они неподготовленны совершенно. У них даже трусов запасных нет"

Это моей жене пишет наша общая знакомая.

Про Мариуполь я, опять же, промолчу.

Чеченцы перед Второй чеченской, когда готовились к штурму Грозного, перекопали весь город. Под словом "весь город" я имею в виду весь город. Насквозь был пробит каждый подвал. Как между внтуренними секциями, так и наружу. В две стороны. И из каждого подвала в каждый подвал вел ход сообщения. Можно было спуститься под землю на одном конце города - и выйти на другом.

Ок. Эвакуацию не готовили, чтобы не мешать движению техники.

Подвалы почему нельзя было подготовить?

"Идите, расчищайте в подвалах запасные выходы. Должно быть как минимум два. Разнесенных по разные стороны. Желательно даже пробить еще пару на другую сторону дома. И выкиньте весь пожароопасный мусор, что там есть" - это я уже 24 февраля писал.

Полтора месяца было в запасе. Полтора.

Итог - мы до сих пор не знаем, есть ли еще люди под завалами в Бородянке, Чернигове, и сколько.

Окей. Хорошо. Подвалы тоже могли вызвать панику. Ок.

Таблички с названиями улиц почему с домов нельзя было посбивать??

А это предельно простой и крайне эффективный метод дезорганизации противника в незнакомом городе.

"Это Украина бережет своих солдат. А россиянам плевать на людей. Они будут наступать через Чернобыль. Это направление полностью открыто". Это я где-то за полгода до войны написал. Сколько тогда смешков на меня тогда было вылито, боже мой… А-ха-ха, Аркаша, какой Чернобыль, что ты несешь. В Полесье одни болота и радиация, пусть попробуют!

Попробовали. Дошли до Оболони.

Почему я, придурок с военным образованием старшины савецкой армии, подозревал это еще за полгода до начала, а Верховный главнокомандующий нет?

Зрелость нации характеризуется отношением к ней её собственной власти. В зрелых нациях власть - наемная обслуга, которая должна просто заниматься менеджментом по максимально эффективному управлению данной территорией.

Если же власть относится к обществу, как к ребенку, которому нужно каждый раз давать сладкую конфетку, и закутывать его в оптимистическое одеялко бархатного голоса, чтобы он не заплакал, то…

Какого черта ты вообще решаешь за меня, что мне делать? Какого черта ты решаешь за меня, эвакуировать мне семью, или нет? Какого черта ты решаешь расплатиться моей семьей за отсутсвие паники? Ты кто вообще? Наемный менеджер? Ну, так и менеджери. Я тебя нанял на свои налоги, ровно для того, чтобы ты занимался организацией. Твое дело давать мне значимую информацию, на основе которой я сам - САМ!! - буду принимать решение!

А не принимать его за меня.

Попытка играть в отца нации, который сам за каждого будет думать, что ему делать - и приводит вот к таким результатам. Это характеристика власти либо незрелой, либо диктаторской. Это в России вон из каждого Серопердищенска нужно звонить непосредственно Путину, чтобы тот им дорогу впервые за триста лет построил и свет в магазине включил.

Все эти разговоры про хаос, про панику, про Меркель, которой надо приехать в Бучу - это попытка отвести от простого факта: подготовку территории и гражданского населения к войне власть провалила полностью. Абсолютно. Имея всю самую достоверную информацию. Детальную. За полтора месяца. Время было не то, что упущено - оно просто не использовалось. Вместо этого были утешительные разговоры про майские шашлыки.

Это, еще раз, называется сокрытием значимой информации.

Лошадей на переправе не меняют - я полностью согласен с этой установкой. Хотя предыдущую поменяли. И ладно бы на лучшую лошадь - на вiслюка. Но, ок. Я полностью согласен с мнением, что сейчас надо сплотиться, поддерживать президента воюющей страны, не совать ему палки в колеса и все то остальное, что говорят люди, закрывающие под эти лозунги оппозиционные каналы. Но лозунги в целом пра
показати весь коментар
09.04.2022 20:24 Відповісти
Уберите этого полотёра из эфира!!! Его работа карандаши точить и ручки заправлять! А то, что этот мудозвон враг Украины знают ВСЕ, кроме Цензора и ***********.
показати весь коментар
09.04.2022 20:28 Відповісти
 
 