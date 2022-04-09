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ЕС обнародовал дополнительные санкции против Беларуси

санкції

Европейский Союз обнародовал решение Совета ЕС от 8 апреля о введении дополнительных санкций против Беларуси в развитие принятых ранее ограничительных мер (решение 2012/642/CFSP) в связи с военной агрессией России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

"24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил проведение военной операции в Украине, после чего российские вооруженные силы напали на Украину, в том числе с территории Беларуси. Это вопиющее нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины… В выводах от 24 марта 2022 года Европейский совет отметил, что Европейский Союз готов двигаться дальше по введению скоординированных суровых санкций против России и Беларуси для того, чтобы эффективно ограничить способность России продолжать агрессию", - говорится в документе.

В частности, ограничительные меры предусматривают полный запрет на продажу Беларуси, ее физическим и юридическим лицам любых ценных бумаг, деноминированных в любой национальной валюте стран-членов ЕС, запрет на продажу, поставку или любую передачу Беларуси, включая ее Центробанк, банкнот этих национальных валют. Исключение из этого правила будет делаться для путешествующих на территорию Беларуси европейцев, а также для их прямых родственников, путешествующих вместе с ними. Это исключение касается также представителей дипломатического корпуса европейских стран и международных организаций, аккредитованных в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые санкции ЕС против России: До 16 апреля все фуры из РФ и Беларуси должны покинуть территорию Евросоюза. ВИДЕО

Еще одна мера – запретительная операция для всего автомобильного транспорта, принадлежащего Беларуси, это означает запрет любой автомобильной транспортировки товаров в рамках Евросоюза и их транзитные перевозки. Этот запрет не будет распространяться на почтовые перевозки, поскольку эти услуги имеют универсальное значение. Данный запрет вступит в силу с 16 апреля 2022 г. для всех товаров, перевозка которых началась после 9 апреля с территории Европейского Союза, или для транзита по территории ЕС для возвращения соответствующих транспортных средств на территорию Беларуси.

Этим же решением вводится запрет на закупку, импорт или транспортировку на территорию ЕС природного газа и нефти, включая бензиновые продукты, а также металлов: титана, алюминия, меди, никеля, палладиума и железной руды.

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Запрещается закупка, импорт и транспортировка фармакологической, медицинской, сельскохозяйственной или пищевой продукции, включая зерно и удобрения. Исключения из этого запрета будут делаться только для гуманитарных товаров, товаров для дипломатических и консульских учреждений, международных организаций на территории Беларуси, имеющих иммунитет, в соответствии с международным законодательством. Соответствующие организации должны попросить у Еврокомиссии разрешение на такие поставки за две недели до завоза.

Это решение Совета ЕС вступает в силу с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.

Беларусь (7889) санкции (11276) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+26
Лукашенке ***** !!!
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09.04.2022 20:52
+25
Лука хотел рыбку съесть...а получилось накуй сесть...
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09.04.2022 20:53
+16
Ждём езды бульбанюка голой сракой по не струганной доске. Кизда подходит быстро. ху.ло не поможет.
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09.04.2022 20:55
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Лукашенке ***** !!!
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09.04.2022 20:52 Ответить
Лука хотел рыбку съесть...а получилось накуй сесть...
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09.04.2022 20:53 Ответить
Бульбаши,сосите ***
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09.04.2022 20:54 Ответить
Ждём езды бульбанюка голой сракой по не струганной доске. Кизда подходит быстро. ху.ло не поможет.
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09.04.2022 20:55 Ответить
білоруси кажуть шо вони тут нєпрічом ..єто фсьо лукашенка
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09.04.2022 20:57 Ответить
Ну то хай скидають його, хреначать орків що туди понаїхали та звільняють своюкраїну. Ось тоді можна вірити, що вони ні до чого до цих справ та луки.
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09.04.2022 21:00 Ответить
вони скидали квіточками.кульками і сердечками омону..Коли українці їм писали паліть шини то вони казали --шо у нас другая страна...і не мешайтє ми мірниє...Я дуже це чудово памятаю..
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09.04.2022 21:06 Ответить
Лукашенко седня ключкой хокеейной в бороду засадили норм
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09.04.2022 20:59 Ответить
ага заїхали ключкою по рилі

Сегодня во время хоккейного матча Лукашенко заехали клюшкой по лицу. Это сделал игрок под номером 7.

Согласно списку игроков команды Минской области, хоккеист под номером 7 - это защитник Артем Пучковский, пишет https://news.zerkalo.io/life/12441.html zerkalo.io .
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09.04.2022 21:02 Ответить
Придурочний голова колгоспу.
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09.04.2022 21:01 Ответить
Був літак лишилось два скелета
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09.04.2022 21:01 Ответить
пУкашеску присадили на бутылку и ешли бы за шемь чАсов он не узнал шта яво пришадят апошний раз он шел сам на бутылку у него ешть карта.Я яйо шищас пакажу.
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09.04.2022 21:01 Ответить
кадыров насадит луку на палку на 9 мая.
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09.04.2022 21:01 Ответить
Це вже щось...
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09.04.2022 21:04 Ответить
Таракан вусатий думав пропитляти, але не вийшло.
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09.04.2022 21:04 Ответить
Там роботи для адекватної хунти на 6-8 годин з перекурами, навіть з врахуванням часткового спротиву міліціонарів і оголошення через зомбоящ.
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09.04.2022 21:06 Ответить
"В частности, ограничительные меры предусматривают полный запрет на продажу Беларуси".

С аукциона? ))
Вряд ли это возможно, бульбофюрер её уже давно "старшему брату" по разуму подарил.
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09.04.2022 21:07 Ответить
так ,да не так....нет и договора дарения,ни купчей о продаже.так шо сделка незаконна.идут оба лесом.
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09.04.2022 21:20 Ответить
Это да. А устный договор, даже сакрально-скрепный, тут не канает.
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09.04.2022 21:38 Ответить
Барыжить на дешевой кацапской нефти теперь не получится.Белорашка теперь будет на полном содержании у пуйла.
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09.04.2022 21:15 Ответить
Беларусы,был другого мнения о вас.пишу на русском шоб вы знали...вы терпилы,и вы тоже при чом
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09.04.2022 21:19 Ответить
Шмигаль вже ввів ембарго на торгівлю з Білорусією, чи залишив, щоб наші бариги могли через цю країну імпортувати товари з РФ?
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09.04.2022 21:20 Ответить
Відмінно )))
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09.04.2022 21:40 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 21:49 Ответить
Добавлю. Особенно если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:25 Ответить
Насправді нічого не робиться, всі відносини з бсср на довоєнному рівні, ніби братні.
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10.04.2022 07:51 Ответить
 
 