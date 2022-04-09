ЕС обнародовал дополнительные санкции против Беларуси

Европейский Союз обнародовал решение Совета ЕС от 8 апреля о введении дополнительных санкций против Беларуси в развитие принятых ранее ограничительных мер (решение 2012/642/CFSP) в связи с военной агрессией России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

"24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил проведение военной операции в Украине, после чего российские вооруженные силы напали на Украину, в том числе с территории Беларуси. Это вопиющее нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины… В выводах от 24 марта 2022 года Европейский совет отметил, что Европейский Союз готов двигаться дальше по введению скоординированных суровых санкций против России и Беларуси для того, чтобы эффективно ограничить способность России продолжать агрессию", - говорится в документе.

В частности, ограничительные меры предусматривают полный запрет на продажу Беларуси, ее физическим и юридическим лицам любых ценных бумаг, деноминированных в любой национальной валюте стран-членов ЕС, запрет на продажу, поставку или любую передачу Беларуси, включая ее Центробанк, банкнот этих национальных валют. Исключение из этого правила будет делаться для путешествующих на территорию Беларуси европейцев, а также для их прямых родственников, путешествующих вместе с ними. Это исключение касается также представителей дипломатического корпуса европейских стран и международных организаций, аккредитованных в Беларуси.

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Еще одна мера – запретительная операция для всего автомобильного транспорта, принадлежащего Беларуси, это означает запрет любой автомобильной транспортировки товаров в рамках Евросоюза и их транзитные перевозки. Этот запрет не будет распространяться на почтовые перевозки, поскольку эти услуги имеют универсальное значение. Данный запрет вступит в силу с 16 апреля 2022 г. для всех товаров, перевозка которых началась после 9 апреля с территории Европейского Союза, или для транзита по территории ЕС для возвращения соответствующих транспортных средств на территорию Беларуси.

Этим же решением вводится запрет на закупку, импорт или транспортировку на территорию ЕС природного газа и нефти, включая бензиновые продукты, а также металлов: титана, алюминия, меди, никеля, палладиума и железной руды.

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Запрещается закупка, импорт и транспортировка фармакологической, медицинской, сельскохозяйственной или пищевой продукции, включая зерно и удобрения. Исключения из этого запрета будут делаться только для гуманитарных товаров, товаров для дипломатических и консульских учреждений, международных организаций на территории Беларуси, имеющих иммунитет, в соответствии с международным законодательством. Соответствующие организации должны попросить у Еврокомиссии разрешение на такие поставки за две недели до завоза.

Это решение Совета ЕС вступает в силу с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.