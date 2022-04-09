ЄС оприлюднив додаткові санкції проти Білорусі

Європейський Союз оприлюднив рішення Ради ЄС від 8 квітня про запровадження додаткових санкцій проти Білорусі у розвиток ухвалених раніше обмежувальних заходів (рішення 2012/642/CFSP) у зв’язку із військовою агресією Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

"24 лютого 2022 року президент Російської Федерації оголосив проведення військової операції в Україні, після чого російські збройні сили напали на Україну, в тому числі з території Білорусі. Це є кричущим порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України… У висновках від 24 березня 2022 року Європейська рада зазначила, що Європейський Союз готовий рухатися далі у запровадженні скоординованих суворих санкцій проти Росії і Білорусі для того, щоб ефективно обмежити здатність Росії продовжувати агресію", - сказано в документі.

Зокрема, обмежувальні заходи передбачають повну заборону продажу Білорусі, її фізичним та юридичним особам будь-яких цінних паперів, що деноміновані у будь-якій національній валюті країн-членів ЄС, заборону продажу, постачання або будь-якого передання Білорусі, включаючи її Центробанк, банкнот цих національних валют. Виняток з цього правила робитиметься для європейців, які подорожують на територію Білорусі, а також для їхніх прямих родичів, котрі подорожують разом із ними. Це виключення стосується також представників дипломатичного корпусу європейських країн і міжнародних організацій, акредитованих у Білорусі.

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Ще один захід – заборонна операція для всього автомобільного транспорту, що належить Білорусі, це означає заборону будь-якого автомобільного транспортування товарів у межах Євросоюзу та їх транзитні перевезення. Ця заборона не поширюватиметься на поштові перевезення, оскільки ці послуги мають універсальне значення. Згадана заборона набуде чинності з 16 квітня 2022 року для всіх товарів, перевезення яких почалося після 9 квітня з території Європейського Союзу, або для транзиту територією ЄС для повернення відповідних транспортних засобів на територію Білорусі.

Цим же рішенням вводиться заборона на закупівлю, імпорт або транспортування на територію ЄС природного газу та нафти, включаючи бензинові продукти, а також металів: титану, алюмінію, міді, нікелю, паладіуму та залізної руди.

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Забороняється закупівля, імпорт і транспортування фармакологічної, медичної, сільськогосподарської або харчової продукції, включаючи зерно та добрива. Винятки з цієї заборони робитимуться лише для гуманітарних товарів, товарів для дипломатичних і консульських установ, міжнародних організацій на території Білорусі, які мають імунітет, відповідно до міжнародного законодавства. Відповідні організації мають попросити у Єврокомісії дозвіл на такі поставки за два тижні до факту завезення.

Це рішення Ради ЄС набуває чинності з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.