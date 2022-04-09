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Новини
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ЄС оприлюднив додаткові санкції проти Білорусі

санкції

Європейський Союз оприлюднив рішення Ради ЄС від 8 квітня про запровадження додаткових санкцій проти Білорусі у розвиток ухвалених раніше обмежувальних заходів (рішення 2012/642/CFSP) у зв’язку із військовою агресією Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

"24 лютого 2022 року президент Російської Федерації оголосив проведення військової операції в Україні, після чого російські збройні сили напали на Україну, в тому числі з території Білорусі. Це є кричущим порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України… У висновках від 24 березня 2022 року Європейська рада зазначила, що Європейський Союз готовий рухатися далі у запровадженні скоординованих суворих санкцій проти Росії і Білорусі для того, щоб ефективно обмежити здатність Росії продовжувати агресію", - сказано в документі.

Зокрема, обмежувальні заходи передбачають повну заборону продажу Білорусі, її фізичним та юридичним особам будь-яких цінних паперів, що деноміновані у будь-якій національній валюті країн-членів ЄС, заборону продажу, постачання або будь-якого передання Білорусі, включаючи її Центробанк, банкнот цих національних валют. Виняток з цього правила робитиметься для європейців, які подорожують на територію Білорусі, а також для їхніх прямих родичів, котрі подорожують разом із ними. Це виключення стосується також представників дипломатичного корпусу європейських країн і міжнародних організацій, акредитованих у Білорусі.

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Ще один захід – заборонна операція для всього автомобільного транспорту, що належить Білорусі, це означає заборону будь-якого автомобільного транспортування товарів у межах Євросоюзу та їх транзитні перевезення. Ця заборона не поширюватиметься на поштові перевезення, оскільки ці послуги мають універсальне значення. Згадана заборона набуде чинності з 16 квітня 2022 року для всіх товарів, перевезення яких почалося після 9 квітня з території Європейського Союзу, або для транзиту територією ЄС для повернення відповідних транспортних засобів на територію Білорусі.

Цим же рішенням вводиться заборона на закупівлю, імпорт або транспортування на територію ЄС природного газу та нафти, включаючи бензинові продукти, а також металів: титану, алюмінію, міді, нікелю, паладіуму та залізної руди.

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Забороняється закупівля, імпорт і транспортування фармакологічної, медичної, сільськогосподарської або харчової продукції, включаючи зерно та добрива. Винятки з цієї заборони робитимуться лише для гуманітарних товарів, товарів для дипломатичних і консульських установ, міжнародних організацій на території Білорусі, які мають імунітет, відповідно до міжнародного законодавства. Відповідні організації мають попросити у Єврокомісії дозвіл на такі поставки за два тижні до факту завезення.

Це рішення Ради ЄС набуває чинності з моменту публікації в Офіційному журналі ЄС.

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11802) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+26
Лукашенке ***** !!!
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09.04.2022 20:52
+25
Лука хотел рыбку съесть...а получилось накуй сесть...
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09.04.2022 20:53
+16
Ждём езды бульбанюка голой сракой по не струганной доске. Кизда подходит быстро. ху.ло не поможет.
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09.04.2022 20:55
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Лукашенке ***** !!!
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09.04.2022 20:52 Відповісти
Лука хотел рыбку съесть...а получилось накуй сесть...
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09.04.2022 20:53 Відповісти
Бульбаши,сосите ***
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09.04.2022 20:54 Відповісти
Ждём езды бульбанюка голой сракой по не струганной доске. Кизда подходит быстро. ху.ло не поможет.
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09.04.2022 20:55 Відповісти
білоруси кажуть шо вони тут нєпрічом ..єто фсьо лукашенка
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09.04.2022 20:57 Відповісти
Ну то хай скидають його, хреначать орків що туди понаїхали та звільняють своюкраїну. Ось тоді можна вірити, що вони ні до чого до цих справ та луки.
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09.04.2022 21:00 Відповісти
вони скидали квіточками.кульками і сердечками омону..Коли українці їм писали паліть шини то вони казали --шо у нас другая страна...і не мешайтє ми мірниє...Я дуже це чудово памятаю..
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09.04.2022 21:06 Відповісти
Лукашенко седня ключкой хокеейной в бороду засадили норм
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09.04.2022 20:59 Відповісти
ага заїхали ключкою по рилі

Сегодня во время хоккейного матча Лукашенко заехали клюшкой по лицу. Это сделал игрок под номером 7.

Согласно списку игроков команды Минской области, хоккеист под номером 7 - это защитник Артем Пучковский, пишет https://news.zerkalo.io/life/12441.html zerkalo.io .
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09.04.2022 21:02 Відповісти
Придурочний голова колгоспу.
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09.04.2022 21:01 Відповісти
Був літак лишилось два скелета
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09.04.2022 21:01 Відповісти
пУкашеску присадили на бутылку и ешли бы за шемь чАсов он не узнал шта яво пришадят апошний раз он шел сам на бутылку у него ешть карта.Я яйо шищас пакажу.
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09.04.2022 21:01 Відповісти
кадыров насадит луку на палку на 9 мая.
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09.04.2022 21:01 Відповісти
Це вже щось...
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09.04.2022 21:04 Відповісти
Таракан вусатий думав пропитляти, але не вийшло.
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09.04.2022 21:04 Відповісти
Там роботи для адекватної хунти на 6-8 годин з перекурами, навіть з врахуванням часткового спротиву міліціонарів і оголошення через зомбоящ.
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09.04.2022 21:06 Відповісти
"В частности, ограничительные меры предусматривают полный запрет на продажу Беларуси".

С аукциона? ))
Вряд ли это возможно, бульбофюрер её уже давно "старшему брату" по разуму подарил.
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09.04.2022 21:07 Відповісти
так ,да не так....нет и договора дарения,ни купчей о продаже.так шо сделка незаконна.идут оба лесом.
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09.04.2022 21:20 Відповісти
Это да. А устный договор, даже сакрально-скрепный, тут не канает.
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09.04.2022 21:38 Відповісти
Барыжить на дешевой кацапской нефти теперь не получится.Белорашка теперь будет на полном содержании у пуйла.
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09.04.2022 21:15 Відповісти
Беларусы,был другого мнения о вас.пишу на русском шоб вы знали...вы терпилы,и вы тоже при чом
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09.04.2022 21:19 Відповісти
Шмигаль вже ввів ембарго на торгівлю з Білорусією, чи залишив, щоб наші бариги могли через цю країну імпортувати товари з РФ?
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09.04.2022 21:20 Відповісти
Відмінно )))
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09.04.2022 21:40 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 21:49 Відповісти
Добавлю. Особенно если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 22:25 Відповісти
Насправді нічого не робиться, всі відносини з бсср на довоєнному рівні, ніби братні.
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10.04.2022 07:51 Відповісти
 
 