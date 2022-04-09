УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10333 відвідувача онлайн
Новини
12 218 25

Білорусь спалює золотовалютні резерви, а грошей залишається дедалі менше

Стрес і потрясіння обійшлися Білорусі в березні у 692,9 млн дол золотовалютних резервів, зниження становить 8,4%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на видання Наша ніва.

За місяць перед тим теж було зменшення: резерви скоротилися на 259,1 мільйона доларів або на 3 відсотки. У підсумку станом на 1 квітня 2022 року їхня загальна сума становила 7,57 млрд доларів.

"Зниження валютних резервів суттєво змінило їхню структуру. Основні втрати іноземної валюти зазнали іноземної валюти, її частка знизилася з 43 до 37 відсотків. На цьому фоні частка золота збільшилася з 40 до 44 відсотків", - сказано в повідомленні.

Читайте також: ЄС з початку вторгнення заморозив активи російських і білоруських олігархів на майже €30 мільярдів

У перерахунку на долар США та з урахуванням зростання цін на дорогоцінний метал вартість золота в резервах становить 3,34 млрд дол, а іноземної валюти залишилося лише 2,8 млрд дол.

"Доля інших активів у резервах дуже мала. Збитки від курсових різниць у березні в іноземній валюті становили 730 мільйонів доларів, або 21 відсоток.

100 мільйонів доларів було витрачено на погашення боргу, решта - продаж валюти на підтримку рубля і переведення валютних резервів на інші активи", - резюмується у матеріалі.

Автор: 

Білорусь (7926) золотовалютний резерв (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Та якось пох...й
показати весь коментар
09.04.2022 16:49
+18
показати весь коментар
09.04.2022 17:00
+17
Усцатий Тарган сподівається в Фуйла насосати..
показати весь коментар
09.04.2022 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та якось пох...й
показати весь коментар
09.04.2022 16:49 Відповісти
Нет, не пох. Чем ближе дефолт в Беларуси, тем хуже положение Бульбофюрера. Когда там посыплется экономика, Луке будет не до войнушек.
показати весь коментар
09.04.2022 17:20 Відповісти
лука в дупі, та чим глибше він туди занурюється якось пох, на те що з його боку є загроза це ніяк не впливає. Тому пох.
показати весь коментар
09.04.2022 17:38 Відповісти
Економика там уже посыпалась. лука зависит от вливаний из паРаши, выплаты по долгам раше ему уже отложили. То что оно не лезит в Украину
показати весь коментар
09.04.2022 17:44 Відповісти
Еще не посыпалась, к сожалению. "Не лезет" - это мало. Нужно чтобы под ним кресло зашаталось так, что он начал сам давить на ***** или искать помощи Запада. В общем, любой кипиш в Беларуси нам на пользу.
показати весь коментар
09.04.2022 19:21 Відповісти
Ну і хай палять запаси,як палають українські землі від ракет з їх території
показати весь коментар
09.04.2022 16:50 Відповісти
Усцатий Тарган сподівається в Фуйла насосати..
показати весь коментар
09.04.2022 16:51 Відповісти
раіся дасть
показати весь коментар
09.04.2022 16:54 Відповісти
Да даст йогурта.
показати весь коментар
09.04.2022 16:56 Відповісти
Вот и всё. Бульба поэтому елозит. А дальше только хуже и даже ху.ло не поможет. Цена предателей.
показати весь коментар
09.04.2022 16:55 Відповісти
показати весь коментар
09.04.2022 17:00 Відповісти
Могу обяснить. ***** как истинный гопник дружит с теми кто ниже и ущербнее его рангом. Чтобы на их фоне казаться *великим сцарем*. С другими же цивилизованными и богатыми странами уже само ***** будет выглядеть ущербно. Так что ***** лучше давать *сигаретку* своим друзьям-бомжам чем самому быть бомжом и стрелять сигареты
показати весь коментар
09.04.2022 17:05 Відповісти
Тарган у сраші насасЕ.
показати весь коментар
09.04.2022 17:00 Відповісти
Хай продають нирки, якщо нездатні звалити свого таргана - сашу 3%.
показати весь коментар
09.04.2022 17:02 Відповісти
"литвин", как тебе такой поворот? ))) перспективы скорого "светлого будущего" перестают быть тёмными )))
показати весь коментар
09.04.2022 17:03 Відповісти
*****
показати весь коментар
09.04.2022 17:11 Відповісти
С какого Украину должна заботить судьба бсср?
показати весь коментар
09.04.2022 17:11 Відповісти
Скоро знову поїде вусатий лоскотать ***** за копієчку
показати весь коментар
09.04.2022 17:11 Відповісти
А чем тот ему поможет? *******?
показати весь коментар
09.04.2022 17:21 Відповісти
Закончились креветки в минском море.
показати весь коментар
09.04.2022 18:17 Відповісти
Минский мор? Лучше бы был русский.
показати весь коментар
09.04.2022 20:02 Відповісти
А могли б спалити не резерви, а вусатого таргана. Та замість того щоб його прихлопнути тапком бульбаші їх знімали вилазячи на скамеїчки щоб порозмахувати кульками . Ну да, це ж в Україні був неправильний майдан, а у вас "мирный протест". Тоді сосіть у путлера, бо ви вже у власній країні ніхто і звати вас ніяк.
показати весь коментар
09.04.2022 18:18 Відповісти
Лука сейчас как уж на сковороде.
показати весь коментар
09.04.2022 19:38 Відповісти
Ще шайбою по пиці отримав, хокеїст *****
показати весь коментар
10.04.2022 08:56 Відповісти
им деньги не нада! режим сделал БССР соучастником путенского зла
показати весь коментар
09.04.2022 20:37 Відповісти
 
 