Оккупанты минировали даже стиральные машины, - Монастырский

Российские военные минировали не только здания и автомобили, - оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки - как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", - сказал он, уточнив, что про жителей россияне узнавали, когда грабили оставленные квартиры.

Оккупанты прикрепляли такие "сюрпризы" к двери, был случай, что и в стиральной машинке. Кроме того, взрывчатку оставляли в автомобилях.

Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.

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