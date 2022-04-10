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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты минировали даже стиральные машины, - Монастырский

мінування

Российские военные минировали не только здания и автомобили, - оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки - как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", - сказал он, уточнив, что про жителей россияне узнавали, когда грабили оставленные квартиры.

 Оккупанты прикрепляли такие "сюрпризы" к двери, был случай, что и в стиральной машинке. Кроме того, взрывчатку оставляли в автомобилях.

Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.

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армия РФ (19154) минирование (1445) Монастырский Денис (335)


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А лапотные скрепные поносцы так и поступают. Что это быдло не может прихватить с собой и отправить к себе в орду, они ломают, сжигают и минируют. Дикари, одним словом.
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10.04.2022 07:25 Ответить
Є така підозра,що термін килимове бомбардування має для свинособачих вояків дуже специфічне значення...
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10.04.2022 07:36 Ответить
Четверть страны оккупирована, а они все про стиральные машины
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10.04.2022 07:43 Ответить
Четверть страны ? На карту глянь , лапоть .
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10.04.2022 08:37 Ответить
Так само треба робити й нашим. .. Декілька вибухів в кацапських чи картоплянних поштових пунктах та родинах цих свинот і даний бізнес припиниться...
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10.04.2022 07:49 Ответить
Мухосранські лапті з дєрєвєнь не знають що це таке. А давай замінуємо цю диковинку.
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10.04.2022 08:05 Ответить
Могут быть заминированы и холодильники, и багажники в машинах и двери, твари растяжки ставят.где только могут
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10.04.2022 08:10 Ответить
пленных и рускомирных агитаторов на разминирование!!берегите жизни людей - используйте новоросов
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10.04.2022 09:18 Ответить
Не смородерю, так заминирую (народная руССКая поговорка)!
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10.04.2022 10:15 Ответить
 
 