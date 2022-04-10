Оккупанты минировали даже стиральные машины, - Монастырский
Российские военные минировали не только здания и автомобили, - оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки - как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", - сказал он, уточнив, что про жителей россияне узнавали, когда грабили оставленные квартиры.
Оккупанты прикрепляли такие "сюрпризы" к двери, был случай, что и в стиральной машинке. Кроме того, взрывчатку оставляли в автомобилях.
Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.
По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.
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