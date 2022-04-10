Окупанти мінували навіть пральні машини, - Монастирський

Російські військові мінували не тільки будівлі та автомобілі, - окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", - сказав він, уточнивши, що про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені квартири.

Окупанти прикріпляли такі "сюрпризи" до дверей, був випадок, що й у пральній машинці. Крім того, вибухівку залишали в автомобілях.

Глава МВС повідомив, що вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.

За словами міністра, залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони, над її усуненням нині постійно працюють українські сапери. Також в Україну вже приїхали фахівці з інших країн - допомагати з розмінуванням.

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