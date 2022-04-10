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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти мінували навіть пральні машини, - Монастирський

мінування

Російські військові мінували не тільки будівлі та автомобілі, - окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", - сказав він, уточнивши, що про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені квартири.

Окупанти прикріпляли такі "сюрпризи" до дверей, був випадок, що й у пральній машинці. Крім того, вибухівку залишали в автомобілях.

Глава МВС повідомив, що вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.

За словами міністра, залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони, над її усуненням нині постійно працюють українські сапери. Також в Україну вже приїхали фахівці з інших країн - допомагати з розмінуванням.

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Автор: 

армія рф (17302) мінування (1217) Монастирський Денис (392)


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А лапотные скрепные поносцы так и поступают. Что это быдло не может прихватить с собой и отправить к себе в орду, они ломают, сжигают и минируют. Дикари, одним словом.
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10.04.2022 07:25 Відповісти
Є така підозра,що термін килимове бомбардування має для свинособачих вояків дуже специфічне значення...
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10.04.2022 07:36 Відповісти
Четверть страны оккупирована, а они все про стиральные машины
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10.04.2022 07:43 Відповісти
Четверть страны ? На карту глянь , лапоть .
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10.04.2022 08:37 Відповісти
Так само треба робити й нашим. .. Декілька вибухів в кацапських чи картоплянних поштових пунктах та родинах цих свинот і даний бізнес припиниться...
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10.04.2022 07:49 Відповісти
Мухосранські лапті з дєрєвєнь не знають що це таке. А давай замінуємо цю диковинку.
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10.04.2022 08:05 Відповісти
Могут быть заминированы и холодильники, и багажники в машинах и двери, твари растяжки ставят.где только могут
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10.04.2022 08:10 Відповісти
пленных и рускомирных агитаторов на разминирование!!берегите жизни людей - используйте новоросов
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10.04.2022 09:18 Відповісти
Не смородерю, так заминирую (народная руССКая поговорка)!
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10.04.2022 10:15 Відповісти
 
 