Мексика осудила нападение России на Украину

Мексика считает неприемлемым российское вторжение в Украину, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на видеообращение Орбадора.

"Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику. – Ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - говорится в сообщении.

Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.

Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.

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