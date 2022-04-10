Мексика осудила нападение России на Украину
Мексика считает неприемлемым российское вторжение в Украину, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на видеообращение Орбадора.
"Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику. – Ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - говорится в сообщении.
Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.
Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.
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О чем можно договариваться с агресором и оккупантом?
Только о капитуляции (своей или его)!
Потоэму смело нужно послылать все этих "миротворцев" (сранных "голубей мира") вслед за "русским кораблем"!