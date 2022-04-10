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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мексика осудила нападение России на Украину

лопес,андрес,мануэль,обрадор

Мексика считает неприемлемым российское вторжение в Украину, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на видеообращение Орбадора.

"Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику. – Ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - говорится в сообщении.

Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.

Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.

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Мексика (117) россия (95454)


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Топ комментарии
+5
Нехай пришле Зелі сомбреро.
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10.04.2022 09:19
+3
напервно довго фотографії з Бучі довго йшли по почті
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10.04.2022 09:23
+3
Нічого дивного. Він лівий соціаліст, що у сьогоднішньому світі рівнозначно західним комуністам 80-х років.
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10.04.2022 09:42
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Нехай пришле Зелі сомбреро.
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10.04.2022 09:19 Ответить
лучше маракасы
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10.04.2022 09:32 Ответить
З добрим ранком.
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10.04.2022 09:21 Ответить
напервно довго фотографії з Бучі довго йшли по почті
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10.04.2022 09:23 Ответить
Звернення американського посла розглянуто в межах термінів закону про звернення громадян?
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10.04.2022 09:26 Ответить
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10.04.2022 09:30 Ответить
Ойц...і півтора місяці не пройшли
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10.04.2022 09:35 Ответить
грациє амігос!
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10.04.2022 09:38 Ответить
Сhupa amigo
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10.04.2022 12:45 Ответить
Нічого дивного. Він лівий соціаліст, що у сьогоднішньому світі рівнозначно західним комуністам 80-х років.
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10.04.2022 09:42 Ответить
можливо навіть введуть ембарго на постачання текіли та пришлють кілька тон кактусів орків закидати.
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10.04.2022 10:09 Ответить
Все кто "выступает за мирное урегулирование конфликтов" по меньшей мере лукавят или нагло лицемерят!
О чем можно договариваться с агресором и оккупантом?
Только о капитуляции (своей или его)!
Потоэму смело нужно послылать все этих "миротворцев" (сранных "голубей мира") вслед за "русским кораблем"!
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10.04.2022 10:12 Ответить
Агрохимия,подоляк,чалый и их пахан дерьмак как-то не торопятся отправляться из ОП в след за "русским кораблем".
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10.04.2022 10:16 Ответить
значит народу Украины нужно НАСТОЙЧИВО им туда УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ!
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10.04.2022 10:23 Ответить
Его словам доверять нельзя...путинская подстилка
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10.04.2022 10:27 Ответить
вони що на Марсі живуть ..Справжня нелюдська війна вже більше місяця ..Мексика роздуплилась тільщо ?
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10.04.2022 10:30 Ответить
Міг би вже і не напрягаца
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10.04.2022 10:43 Ответить
Партию кокоса надо в Европу отправить, а порты закрыты, вот и проснулись, когда запасы кончились.
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10.04.2022 11:34 Ответить
Краще пізніше, чим ніколи. Дякуємо за відчайдушний "діп консьорн".
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10.04.2022 13:47 Ответить
слишком рано мексы надо было еще подождать
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10.04.2022 15:30 Ответить
 
 