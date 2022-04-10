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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мексика засудила напад Росії на Україну

лопес,андрес,мануэль,обрадор

Мексика вважає неприйнятним російське вторгнення до України, заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки із посиланням на відеозвернення Орбадора

"Ми вважаємо неприйнятним вторгнення Росії до України, бо ми самі страждали від агресії (мається на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення до Мексики. – Ред.). Ми виступаємо за мирне врегулювання конфліктів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.

Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.

Також дивіться: "Руссо! В Мексиці нас просто ненавидять! Принижують! Нас вважають білими мавпами!", - росіянка розплакалася через ставлення до громадян РФ за кордоном. ВIДЕО

Автор: 

Мексика (115) росія (65052)


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Топ коментарі
+5
Нехай пришле Зелі сомбреро.
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10.04.2022 09:19
+3
напервно довго фотографії з Бучі довго йшли по почті
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10.04.2022 09:23
+3
Нічого дивного. Він лівий соціаліст, що у сьогоднішньому світі рівнозначно західним комуністам 80-х років.
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10.04.2022 09:42
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Нехай пришле Зелі сомбреро.
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10.04.2022 09:19 Відповісти
лучше маракасы
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10.04.2022 09:32 Відповісти
З добрим ранком.
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10.04.2022 09:21 Відповісти
напервно довго фотографії з Бучі довго йшли по почті
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10.04.2022 09:23 Відповісти
Звернення американського посла розглянуто в межах термінів закону про звернення громадян?
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10.04.2022 09:26 Відповісти
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10.04.2022 09:30 Відповісти
Ойц...і півтора місяці не пройшли
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10.04.2022 09:35 Відповісти
грациє амігос!
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10.04.2022 09:38 Відповісти
Сhupa amigo
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10.04.2022 12:45 Відповісти
Нічого дивного. Він лівий соціаліст, що у сьогоднішньому світі рівнозначно західним комуністам 80-х років.
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10.04.2022 09:42 Відповісти
можливо навіть введуть ембарго на постачання текіли та пришлють кілька тон кактусів орків закидати.
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10.04.2022 10:09 Відповісти
Все кто "выступает за мирное урегулирование конфликтов" по меньшей мере лукавят или нагло лицемерят!
О чем можно договариваться с агресором и оккупантом?
Только о капитуляции (своей или его)!
Потоэму смело нужно послылать все этих "миротворцев" (сранных "голубей мира") вслед за "русским кораблем"!
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10.04.2022 10:12 Відповісти
Агрохимия,подоляк,чалый и их пахан дерьмак как-то не торопятся отправляться из ОП в след за "русским кораблем".
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10.04.2022 10:16 Відповісти
значит народу Украины нужно НАСТОЙЧИВО им туда УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ!
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10.04.2022 10:23 Відповісти
Его словам доверять нельзя...путинская подстилка
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10.04.2022 10:27 Відповісти
вони що на Марсі живуть ..Справжня нелюдська війна вже більше місяця ..Мексика роздуплилась тільщо ?
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10.04.2022 10:30 Відповісти
Міг би вже і не напрягаца
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10.04.2022 10:43 Відповісти
Партию кокоса надо в Европу отправить, а порты закрыты, вот и проснулись, когда запасы кончились.
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10.04.2022 11:34 Відповісти
Краще пізніше, чим ніколи. Дякуємо за відчайдушний "діп консьорн".
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10.04.2022 13:47 Відповісти
слишком рано мексы надо было еще подождать
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10.04.2022 15:30 Відповісти
 
 