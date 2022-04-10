Мексика засудила напад Росії на Україну
Мексика вважає неприйнятним російське вторгнення до України, заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки із посиланням на відеозвернення Орбадора
"Ми вважаємо неприйнятним вторгнення Росії до України, бо ми самі страждали від агресії (мається на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення до Мексики. – Ред.). Ми виступаємо за мирне врегулювання конфліктів", - йдеться в повідомленні.
Раніше Обрадор намагався зберігати нейтралітет і відмовився запроваджувати санкції проти Росії, яка напала на Україну.
Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генасамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини – Мексика утрималася.
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О чем можно договариваться с агресором и оккупантом?
Только о капитуляции (своей или его)!
Потоэму смело нужно послылать все этих "миротворцев" (сранных "голубей мира") вслед за "русским кораблем"!