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Новости Санкции против России Война
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Финляндия готова к новым санкциям против России, - премьер-министр Марин

фінляндія

Финляндия готова к усилению санкций против России из-за развязанной войны.

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, передает Цензор.НЕТ.

"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы пожертвовать собственным комфортом ради этого", - подчеркнула она.

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Марин отметила, что рост цен на электроэнергию не препятствует новым санкциям.

"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - добавила она.

Автор: 

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Спасибо финны. Всем миром затопчем касапское гавно в гавно.
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10.04.2022 18:06 Ответить
Наші Козаки.
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10.04.2022 18:06 Ответить
фінські зозулі з джавелінами та страстріками - кращі санкції
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10.04.2022 18:07 Ответить
там гдето писали что фины готовы опустить цену на енергоносители для европы на четверть. исландия готова поставлять бокситы и алюминий для европейских заводов бесплатно. только логистика и транспорт.
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10.04.2022 18:09 Ответить
 
 