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Финляндия готова к новым санкциям против России, - премьер-министр Марин
Финляндия готова к усилению санкций против России из-за развязанной войны.
Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, передает Цензор.НЕТ.
"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы пожертвовать собственным комфортом ради этого", - подчеркнула она.
Марин отметила, что рост цен на электроэнергию не препятствует новым санкциям.
"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - добавила она.
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Саша Пончик
показать весь комментарий10.04.2022 18:06 Ответить Мне нравится 11
Максім ХОЙ #398010
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Paul Foxen
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оззи
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