УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11176 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
2 255 4

Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Марін

фінляндія

Фінляндія готова до посилення санкцій проти Росії через війну, яку розв'язала РФ.

Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми маємо бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - наголосила вона.

Марін зазначила, що зростання цін на електроенергію не є перешкодою для нових санкцій.

"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - додала вона.

Також читайте: Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та Білорусі

Автор: 

росія (65052) санкції (11806) Фінляндія (1301)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо финны. Всем миром затопчем касапское гавно в гавно.
показати весь коментар
10.04.2022 18:06 Відповісти
Наші Козаки.
показати весь коментар
10.04.2022 18:06 Відповісти
фінські зозулі з джавелінами та страстріками - кращі санкції
показати весь коментар
10.04.2022 18:07 Відповісти
там гдето писали что фины готовы опустить цену на енергоносители для европы на четверть. исландия готова поставлять бокситы и алюминий для европейских заводов бесплатно. только логистика и транспорт.
показати весь коментар
10.04.2022 18:09 Відповісти
 
 