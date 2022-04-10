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Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Марін
Фінляндія готова до посилення санкцій проти Росії через війну, яку розв'язала РФ.
Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми маємо бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - наголосила вона.
Марін зазначила, що зростання цін на електроенергію не є перешкодою для нових санкцій.
"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - додала вона.
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Саша Пончик
показати весь коментар10.04.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 11
Максім ХОЙ #398010
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Paul Foxen
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оззи
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