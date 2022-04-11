Российская железная дорога дошла до дефолта из-за невыплаты облигаций, - Bloomberg

Российская железнодорожная компания пропускает сроки выплаты кредитов из-за усложнения платежей.

Об этом сообщает иностранное издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Российскую железную дорогу" признали неплатежеспособной по решению комиссии по деривативам после пропуска выплаты процентов по облигациям, что стало первым подобным решением после того, как на Россию были введены широкие санкции, усложнившие финансовые операции. По данным Комитета по определению кредитных деривативов, кредитное событие произошло после того, как купон, который выплачивается 14 марта, не поступил инвесторам до конца 10-дневного льготного периода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это решение может создать прецедент для российского правительства и местных компаний, оказавшихся в подобном положении. С начала войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники начали блокировать выплаты облигаций, изучая юридические последствия санкций, фактически исключая российских заемщиков из мировой финансовой системы.