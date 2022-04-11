РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10910 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
9 844 12

Российская железная дорога дошла до дефолта из-за невыплаты облигаций, - Bloomberg

санкції

Российская железнодорожная компания пропускает сроки выплаты кредитов из-за усложнения платежей.

Об этом сообщает иностранное издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Российскую железную дорогу" признали неплатежеспособной по решению комиссии по деривативам после пропуска выплаты процентов по облигациям, что стало первым подобным решением после того, как на Россию были введены широкие санкции, усложнившие финансовые операции. По данным Комитета по определению кредитных деривативов, кредитное событие произошло после того, как купон, который выплачивается 14 марта, не поступил инвесторам до конца 10-дневного льготного периода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это решение может создать прецедент для российского правительства и местных компаний, оказавшихся в подобном положении. С начала войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники начали блокировать выплаты облигаций, изучая юридические последствия санкций, фактически исключая российских заемщиков из мировой финансовой системы.

железная дорога (1412) санкции (11282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Ooo...YES!!!
Свято наближається)))
Скоро будуть їздити на дрезінах, років 50!!!
Даешь... ДРЕЗИНУ!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 16:08
+5
Пох на РЖД.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:09
+5
"дєфолт нєвазможен! у расіі сєйчас дєнєг как нікагда!" (С) один зальотний кацап на Цензорі три дні тому.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там у бывшего "Топпмменджера" шубохранилища имеются, спросите у него )))
показать весь комментарий
11.04.2022 16:04 Ответить
"а тьі не путай свою шерсть с государственной" (С)
показать весь комментарий
11.04.2022 16:16 Ответить
ахаха, вЯликий фюрер-крыса за месяц до дефолта... А ведь только встали с кален
показать весь комментарий
11.04.2022 16:05 Ответить
Ooo...YES!!!
Свято наближається)))
Скоро будуть їздити на дрезінах, років 50!!!
Даешь... ДРЕЗИНУ!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2022 16:08 Ответить
Пох на РЖД.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:09 Ответить
і що тепер?
показать весь комментарий
11.04.2022 16:10 Ответить
штраф?
показать весь комментарий
11.04.2022 16:15 Ответить
"дєфолт нєвазможен! у расіі сєйчас дєнєг как нікагда!" (С) один зальотний кацап на Цензорі три дні тому.
показать весь комментарий
11.04.2022 16:15 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2022 16:17 Ответить
І що тепер? Завтра перестануть вбивати українців? Будуть працювати як працювали, їм і так не світили нові кредити, а тут ще й старі не треба віддавати. Чого ви радієте??
показать весь комментарий
11.04.2022 16:21 Ответить
кадыров полнял ее с кален.... что б поставить раком
показать весь комментарий
11.04.2022 17:35 Ответить
Требую сменить заглавную картинку статьи - пишете про РЖД - ставьте её локомотив, а не литовский Siemens Eurorunner. Его ни с чем не спутаешь, у других стран таких нет. Не дискредитируйте непричастную сторону.
показать весь комментарий
11.04.2022 22:52 Ответить
 
 