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Російська залізниця дійшла до дефолту через невиплату облігацій, - Bloomberg

санкції

Російська залізнична компанія пропускає терміни виплати кредитів через ускладнення платежів

Про це повідомляє іноземне видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ

"Російську залізницю" визнали неплатоспроможною за рішенням комісії з деривативів після пропуску виплати відсотків за облігаціями, що стало першим подібним рішенням після того, як на Росію були введені широкі санкції, які ускладнили фінансові операції.За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, кредитна подія сталася після того, як купон, який виплачується 14 березня, не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду", - йдеться у повідомлені.

Також, зазначається, що це рішення може створити прецедент для російського уряду та місцевих компаній, які опинилися в подібному становищі. З початку війни в Україні західні банки та інші фінансові посередники почали блокувати виплати облігацій, вивчаючи юридичні наслідки санкцій, фактично виключаючи російських позичальників із світової фінансової системи.

залізниця (1505) санкції (11810)


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Топ коментарі
+7
Ooo...YES!!!
Свято наближається)))
Скоро будуть їздити на дрезінах, років 50!!!
Даешь... ДРЕЗИНУ!!!!!
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11.04.2022 16:08
+5
Пох на РЖД.
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11.04.2022 16:09
+5
"дєфолт нєвазможен! у расіі сєйчас дєнєг как нікагда!" (С) один зальотний кацап на Цензорі три дні тому.
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11.04.2022 16:15
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Там у бывшего "Топпмменджера" шубохранилища имеются, спросите у него )))
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11.04.2022 16:04 Відповісти
"а тьі не путай свою шерсть с государственной" (С)
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11.04.2022 16:16 Відповісти
ахаха, вЯликий фюрер-крыса за месяц до дефолта... А ведь только встали с кален
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11.04.2022 16:05 Відповісти
Ooo...YES!!!
Свято наближається)))
Скоро будуть їздити на дрезінах, років 50!!!
Даешь... ДРЕЗИНУ!!!!!
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11.04.2022 16:08 Відповісти
Пох на РЖД.
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11.04.2022 16:09 Відповісти
і що тепер?
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11.04.2022 16:10 Відповісти
штраф?
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11.04.2022 16:15 Відповісти
"дєфолт нєвазможен! у расіі сєйчас дєнєг как нікагда!" (С) один зальотний кацап на Цензорі три дні тому.
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11.04.2022 16:15 Відповісти
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11.04.2022 16:17 Відповісти
І що тепер? Завтра перестануть вбивати українців? Будуть працювати як працювали, їм і так не світили нові кредити, а тут ще й старі не треба віддавати. Чого ви радієте??
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11.04.2022 16:21 Відповісти
кадыров полнял ее с кален.... что б поставить раком
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11.04.2022 17:35 Відповісти
Требую сменить заглавную картинку статьи - пишете про РЖД - ставьте её локомотив, а не литовский Siemens Eurorunner. Его ни с чем не спутаешь, у других стран таких нет. Не дискредитируйте непричастную сторону.
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11.04.2022 22:52 Відповісти
 
 