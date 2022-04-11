Російська залізниця дійшла до дефолту через невиплату облігацій, - Bloomberg

Російська залізнична компанія пропускає терміни виплати кредитів через ускладнення платежів

Про це повідомляє іноземне видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ

"Російську залізницю" визнали неплатоспроможною за рішенням комісії з деривативів після пропуску виплати відсотків за облігаціями, що стало першим подібним рішенням після того, як на Росію були введені широкі санкції, які ускладнили фінансові операції.За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, кредитна подія сталася після того, як купон, який виплачується 14 березня, не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду", - йдеться у повідомлені.

Також, зазначається, що це рішення може створити прецедент для російського уряду та місцевих компаній, які опинилися в подібному становищі. З початку війни в Україні західні банки та інші фінансові посередники почали блокувати виплати облігацій, вивчаючи юридичні наслідки санкцій, фактично виключаючи російських позичальників із світової фінансової системи.