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Новости Санкции против России
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Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в список опасных для полетов

рф,авіація

Европейский Союз запретил 21 российской авиакомпании совершать рейсы над своей территорией, включив их в список опасных для полетов. Решение объяснено тем, что за техническое состояние их флота не отвечают владельцы и изготовители самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В списке ЕС все крупнейшие российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, "Россию", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". Кроме российских перевозчиков в запретном списке ЕС есть авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и еще нескольких государств.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, Москва позволила российским авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян отметила, что это может быть опасным для пассажиров.

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авиация (2823) россия (95467) санкции (11282) Евросоюз (17113)


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Короче собрали в списке ущербных со всего мира ))
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11.04.2022 16:14 Ответить
Странно, почему ЦН об этом не пишет?https://www.dialog.ua/war/249755_1649681153
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11.04.2022 16:25 Ответить
Пусть сначала отправят. А то Шольц уже неоднократно блокировал.
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11.04.2022 17:37 Ответить
 
 