Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в список опасных для полетов

Европейский Союз запретил 21 российской авиакомпании совершать рейсы над своей территорией, включив их в список опасных для полетов. Решение объяснено тем, что за техническое состояние их флота не отвечают владельцы и изготовители самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В списке ЕС все крупнейшие российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, "Россию", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". Кроме российских перевозчиков в запретном списке ЕС есть авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и еще нескольких государств.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, Москва позволила российским авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян отметила, что это может быть опасным для пассажиров.

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