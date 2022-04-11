Євросоюз включив 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів

Європейський Союз заборонив 21 російській авіакомпанії здійснювати рейси над своєю територією, включивши їх до списку небезпечних для польотів. Рішення пояснено тим, що за технічний стан їхнього флоту не відповідають власники та виробники літаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У списку ЄС усі найбільші російські авіаперевізники, включаючи "Аерофлот", "Перемогу", S7, "Росію", "Ютейр" та "Уральські авіалінії". Окрім російських перевізників у забороненому списку ЄС є авіакомпанії з Іраку, Ірану, КНДР, Афганістану, Киргизстану, Судану та ще кількох держав.

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, Москва дозволила російським авіакомпаніям використати судна без необхідних міжнародних сертифікатів. Комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян наголосила, що це може бути небезпечним для пасажирів.

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