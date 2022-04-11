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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз включив 21 російську авіакомпанію до списку небезпечних для польотів

рф,авіація

Європейський Союз заборонив 21 російській авіакомпанії здійснювати рейси над своєю територією, включивши їх до списку небезпечних для польотів. Рішення пояснено тим, що за технічний стан їхнього флоту не відповідають власники та виробники літаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У списку ЄС усі найбільші російські авіаперевізники, включаючи "Аерофлот", "Перемогу", S7, "Росію", "Ютейр" та "Уральські авіалінії". Окрім російських перевізників у забороненому списку ЄС є авіакомпанії з Іраку, Ірану, КНДР, Афганістану, Киргизстану, Судану та ще кількох держав.

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, Москва дозволила російським авіакомпаніям використати судна без необхідних міжнародних сертифікатів. Комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян наголосила, що це може бути небезпечним для пасажирів.

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Автор: 

авіація (4118) росія (65073) санкції (11810) Євросоюз (13388)


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Короче собрали в списке ущербных со всего мира ))
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11.04.2022 16:14 Відповісти
Странно, почему ЦН об этом не пишет?https://www.dialog.ua/war/249755_1649681153
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11.04.2022 16:25 Відповісти
Пусть сначала отправят. А то Шольц уже неоднократно блокировал.
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11.04.2022 17:37 Відповісти
 
 