Как происходит мобилизация в ОРДЛО. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как в оккупированной Луганщине буквально отлавливают людей и мобилизуют в части террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь твиттера Східний.

Он отметил: "Вот так происходит мобилизация в ряды армии так называемой "ЛНР". Парень попытался скрыться, но, к сожалению. Повезло, что стрелять сразу не стали... Хотя, ведь он целым нужен на фронт".