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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Как происходит мобилизация в ОРДЛО. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как в оккупированной Луганщине буквально отлавливают людей и мобилизуют в части террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь твиттера Східний.

Он отметил: "Вот так происходит мобилизация в ряды армии так называемой "ЛНР". Парень попытался скрыться, но, к сожалению. Повезло, что стрелять сразу не стали... Хотя, ведь он целым нужен на фронт".

Вот так происходит мобилизация в ряды армии так называемой "лнр".

Парень попытался убежать, но увы. Повезло, что стрелять сразу не стали... Хотя, он ведь целый нужен на фронт pic.twitter.com/bYqplXQsg5

— східний (@samotniyskhid) April 11, 2022

мобилизация (2757) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+59
орали - расея! расея. ну вот пришла. кушайте.
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11.04.2022 21:33
+42
Пітарас 18 літній, свиноматці своїй подякуй, яка під українську техніку кидалась і ричала, путя, введі. От він вам тварям ввів по самі помідори. Надіюсь папаню твого вже в рову собачкі доїдають.
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11.04.2022 21:36
+34
Я его узнал он справа смотрит в даль
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11.04.2022 21:39
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орали - расея! расея. ну вот пришла. кушайте.
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11.04.2022 21:33 Ответить
никто там не орал, кроме найнятьіх артистов,которьіх бьіло мало, их туда-сюда возили, потому митингов никогда не бьіло одновременно в Луганске и Донецке, а только по очереди , их просто оккупировали
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11.04.2022 21:38 Ответить
да шо вы говорите? я ваши переговоры слушал с 14 года. - да пацаны, щас наши идут на славянск. - да расияне. будем мочить укропов. так что не трынди.
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11.04.2022 21:42 Ответить
Не надо, читал тогда форумы Краматорск/Славянск, почти все было проукраинское. А ваты везде полно, и в Днепре и в Киеве!
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11.04.2022 21:56 Ответить
10% ипаньков было. Которых готовили заранее и спонсировали. Плюс накрутка пропагандой, как сейчас рашиков. ТВ то тогда свободно вещало кацапское.
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11.04.2022 21:43 Ответить
да нихрена. все поголовно. бабы вещали - у нас на улице укропы. мочите их пацаны. а теперь они переобулись. Украина помаги! хрен вам. в ростов нафуй.
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11.04.2022 22:00 Ответить
а митинги ... в то время их никто не сгонял сами перлись... орали россия
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11.04.2022 22:01 Ответить
послушай, мой россиянин кум с фамил. Чехов от туда и вся его родня была тогда там и все-все-все шли на реф как на праздник! может быть потом и одумались и тд, но поздно с Боржоми. на сейчас шваль с ордло и крыма + нечесть с дальних уголков эрэфии воюет с украинцами.
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11.04.2022 22:29 Ответить
Я его узнал он справа смотрит в даль
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11.04.2022 21:39 Ответить
Шо, прямо все так и орали? И сколько этому парню было тогда лет?
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11.04.2022 21:42 Ответить
а какая разница?
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11.04.2022 21:45 Ответить
Цей сам вряд чи кричав - 8 років назад ще дитя було. А мамка з папкою надіюсь задоволені...
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11.04.2022 21:43 Ответить
Глубже смотрите в суть. Этот парень, по умолчанию, биомусор. Пусть идет служить и в первые 30 сек откинет ласты, чем потом Украина будет делать с него человека. ИМХО
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11.04.2022 21:46 Ответить
Скоро по городам луганды будут ходить только ватные бабы и собаки.
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11.04.2022 21:35 Ответить
насчет баб, я бы не был таким оптимистичным
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11.04.2022 21:38 Ответить
Да уж, эти им навоюют
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11.04.2022 21:36 Ответить
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11.04.2022 21:36 Ответить
Сарказм походу...
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11.04.2022 21:44 Ответить
Зато без бендер.
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11.04.2022 21:36 Ответить
Пітарас 18 літній, свиноматці своїй подякуй, яка під українську техніку кидалась і ричала, путя, введі. От він вам тварям ввів по самі помідори. Надіюсь папаню твого вже в рову собачкі доїдають.
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11.04.2022 21:36 Ответить
Це папаня...

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11.04.2022 21:42 Ответить
красивое
п.с. а вот говорят что негров на домбасе нету. врут, суки, врут, причем нагло. ну вот же он, вот он - НЕГР
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11.04.2022 21:44 Ответить
А це дядя

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11.04.2022 21:43 Ответить
но-но, я бы попросил. это элитный кадровый спецназ рф
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11.04.2022 21:48 Ответить
Тєрмінатор, ****
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11.04.2022 21:54 Ответить
Айл би бак
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11.04.2022 22:14 Ответить
где то рядом должна быть жирная собака Баскервилей.
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11.04.2022 21:56 Ответить
Путен памаги, путен, введи вайска!
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11.04.2022 21:36 Ответить
Тупые умных к себе затянут и их уничтожат тоже.
Власть тупых на донбассе.
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11.04.2022 21:37 Ответить
"Сняли с поезда , и в Нацгвардию"
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11.04.2022 21:38 Ответить
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11.04.2022 21:40 Ответить
чем больше снимут тем лутьше.
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11.04.2022 21:43 Ответить
Почему россия, всегда то, что про нас придумывает - то потом в ней самой и происходит?
Это их Бог наказывает?
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11.04.2022 21:41 Ответить
У нас такого нет. Воюют исключительно профильные люди и добровольцы.
русский мир опять показал во всех его проявлениях - конченный
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11.04.2022 21:39 Ответить
Правильно делают, что мобилизируют вот таких молодых людей. Лучше сразу его законтачить пулей на поле боя, чем потом с ним сюсюкаться, когда домбас будет освобожден от орков.
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11.04.2022 21:41 Ответить
Может и так)
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11.04.2022 21:43 Ответить
Как раз этот и не потерян еще для жизни. Явно обладает интеллектом для понимания пистеца. А вот процентов 50 мобиков тупо сами пришли, потому что начальник на работе сказал. И тогда еще был шанс затихариться.
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11.04.2022 21:45 Ответить
Увы, там все потерянные...
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11.04.2022 21:53 Ответить
все с интеллектом уже выехали на свободную часть Украины, он значит планировал счастливую жизнь в "днр", но что-то пошло не так
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11.04.2022 22:30 Ответить
Более того, я сейчас обьясню. У этого хлопца было окно в 8 лет. В 8 гребанных лет. На подконтрольной Украине територии для них делалось все: льготное вступление, стипендия по началу, а дальше как будешь учиться, всякие программы для детей кормильцев. Если не воспользовался этой халявой - значит ты тупой дегенерат и нахер ты тут не нужен!!!
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11.04.2022 22:44 Ответить
Та всякое и у нас есть. Особенно из небольших населенных пунктов.
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11.04.2022 21:44 Ответить
Щось Сивоха мовчить, а це доречі угнітають вільний народ домбаса!
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11.04.2022 21:39 Ответить
Попалось, на паради ходив рашистський паспорт теж отримав, тепер до орків лав вперед за прутіна!
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11.04.2022 21:40 Ответить
шагом, арш, ать, два!!!
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11.04.2022 21:59 Ответить
Этих в Финляндию готовят.Движуха там какая-то у границ
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11.04.2022 21:43 Ответить
Что посеешь то и пожнёшь
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11.04.2022 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l4oBV_WVA7s А ентот сбежал )))))))
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11.04.2022 21:44 Ответить
***** не шкода вати, ні мальчіков ні старушек. Самі просяться в коректувальників вогню навіть по своєму місту, займаються шпигунством і пропагандю на підконтрольній нам територіі
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11.04.2022 21:45 Ответить
До речі це чистий воєнний злочин...
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11.04.2022 21:46 Ответить
Ого, заградотряд прям у подьезда. Теперь этого Асвабадителя погонят других освобождать.
Это и есть встать с колен раком или снизу еще постучатся?
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11.04.2022 21:51 Ответить
Естественный отбо
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11.04.2022 21:58 Ответить
як занапастили українську землю москалі
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11.04.2022 21:59 Ответить
Спасиба расия за помащь (с) лугандон
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11.04.2022 22:02 Ответить
А шо такое? Русский мир не нравится?
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11.04.2022 22:10 Ответить
"кормільци" перетворюються на "асвабадітєлєй"...і це болісний процес
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11.04.2022 22:13 Ответить
Зовсім не жалко цих паскуд вони ненавиділи Украіну і кликали путіна ,тепер хай здихають.
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11.04.2022 22:52 Ответить
Даже если их силком забирают в армию то почему нам надо жалеть. Они сами, их родители выбирали судьбу. Не уехали - значит все устраивало.
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11.04.2022 23:05 Ответить
Дебиловязация донбаситов. Забритиезация лугандонцев. Весьма!
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11.04.2022 23:16 Ответить
Стєсняюсь спрасіть, а камні с нєба кагда будуть ? Проста очінь інтірєсна !
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11.04.2022 23:23 Ответить
Якби мало хоч трохи розуму, то наділо б військову форму "асвабадітелей" і ходило б у ній на прогулянку, а як зовсім дурне, то і фіг з ним.
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11.04.2022 23:28 Ответить
 
 