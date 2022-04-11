Как происходит мобилизация в ОРДЛО. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как в оккупированной Луганщине буквально отлавливают людей и мобилизуют в части террористов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь твиттера Східний.
Он отметил: "Вот так происходит мобилизация в ряды армии так называемой "ЛНР". Парень попытался скрыться, но, к сожалению. Повезло, что стрелять сразу не стали... Хотя, ведь он целым нужен на фронт".
Вот так происходит мобилизация в ряды армии так называемой "лнр".— східний (@samotniyskhid) April 11, 2022
Парень попытался убежать, но увы. Повезло, что стрелять сразу не стали... Хотя, он ведь целый нужен на фронт pic.twitter.com/bYqplXQsg5
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п.с. а вот говорят что негров на домбасе нету. врут, суки, врут, причем нагло. ну вот же он, вот он - НЕГР
Власть тупых на донбассе.
Это их Бог наказывает?
русский мир опять показал во всех его проявлениях - конченный
Это и есть встать с колен раком или снизу еще постучатся?