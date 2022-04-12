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Киев (24762) Метрополитен (1006)

В Киеве сменили график работы метро

метро,київ,арсенальна

Столичный метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Отмечается, что организовано движение поездов:

  • красная линия от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная"
  • синяя линия – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
  • зеленая линия от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"

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Работают следующие пересадочные узлы:

  • "Золотые ворота" - "Театральная"
  • "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Поезда не останавливаются на станциях "Майдан Независимости" и "Кловская".

В пресс-службе отметили, что средний интервал по линиям составляет около 1 часа. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

"Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия", – резюмировали в ведомстве.
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А що за проблеми з лівим берегом на червоній лінії? До Дарниці не доберешся просто так.
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12.04.2022 13:37 Ответить
Не буду казати причину, однак в дарницю тільки по зеленій гілці, а потім автобус. Чи міська електричка
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12.04.2022 14:20 Ответить
Эта причина киевлянам известна с советских времен.
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12.04.2022 14:50 Ответить
Должен работать указатель времени отправления состава
и сколько ждать прибытия.
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12.04.2022 13:40 Ответить
еще лучше ввести жесткое расписание и опубликовать на сайте и в гуглмап киева -
час времени это много
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12.04.2022 14:43 Ответить
 
 